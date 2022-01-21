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Buitenlandse webshops: onveilige huishoudelijke apparaten

Als je een huishoudelijk apparaat koopt bij een buitenlandse webwinkel is er een groot risico op een miskoop.
Lauri ten Grotenhuis_S

Lauri ten Grotenhuis   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:21 januari 2022

Wat is het probleem?

Huishoudelijke apparaten die je in buitenlandse online webwinkels koopt voldoen niet altijd aan Europese regels. In het najaar van 2021 beoordeelden we 2 airfryers en 2 mini-stofzuigers.

De ene airfryer bestellen we via Amazon.co.uk. Dit apparaat heeft een Engelse stekker en is dus alleen te gebruiken met een adapter. De andere bestellen we bij Wish.com. Deze begint bij het eerste gebruik flink te roken en daarom zijn we maar gestopt met het onderzoek.

De stofzuigers die we bestellen werken allebei. Eén stofuiger wordt geleverd met alleen Chinese informatie. En de zuigkracht die op het product staat, is lager dan de website vermeldt. Het CE-merk staat alleen op de doos en niet op het product. De andere stofzuiger was van zeer matige kwaliteit. Dit apparaat heeft geen CE-merk terwijl dat wel verplicht is.  

Wat kun je doen?

  • Koop huishoudelijke apparaten alleen via betrouwbare Nederlandse of Europese webshops.
  • Controleer of de fabrikant duidelijk vermeld is. 
  • Controleer op de website of het product een Nederlandse stekker heeft. 

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