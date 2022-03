Buitenlandse webshops: bestrijdingsmiddelen

Wat is het probleem?

Het kan zijn dat je een product koopt met een samenstelling die in Europa verboden is. Bestrijdingsmiddelen en biociden moeten voldoen aan Europese regels. Deze zijn opgesteld om het milieu en de gezondheid van mensen en dieren te beschermen.

We kochten 2 onkruidverdelgers via Amazon.com en Fruugo,com. De middelen hadden geen goedkeuringsnummer voor Nederland of de Europese Unie. En ze stonden niet in de database met goedgekeurde biociden. Ook waren de gebruiksinstructies niet in het Nederlands. Tewijl het bij dit soort producten wel erg belangrijk is dat je ze goed gebruikt.

Wat kun je doen?

Koop alleen bestrijdingsmiddelen met een goedkeuringsnummer voor Nederland of de Europese Unie. En controleer of de producten een Nederlands gebruiksinstructie hebben. Op de website van het CTGB staat welke producten in Nederland zijn toegestaan.