Buitenlandse webshops: onveilige usb-laders, powerbanks en reisadapters

De kans op een onveilig product bij een online webwinkel is groot. Dat dit ook voor elektronica op gaat blijkt uit een test van onze Engelse collega’s (Which?). Ze onderzochten usb-laders, reisadapters en powerbanks van Amazon Marketplace, Ebay, Wish en AliExpres.

Wat is het probleem?

Bijna driekwart van de merkloze of producten van een onbekend merk die de Engelsen kochten faalden bij de veiligheidstesten. Problemen hierbij waren onder andere dat de pinnen niet de juiste maat hebben of niet correct bevestigd zijn. Of de kruipafstand is te klein waardoor de spanning over kan slaan op de buitenkant van het product.

Usb-laders

Which? onderzocht 12 alternatieve usb-laders voor Apple. Acht producten kunnen een elektrische schok veroorzaken omdat de onderdelen van slechte kwaliteit zijn. Zeven producten faalden ook in elektrische sterkte testen. Hierbij controleren ze of de producten een ingestelde spanning aan kunnen.

Bij één usb-lader van AliExpress stroomde er tijdens de test een elektrische stroom door de lucht. Gebeurt dit thuis, dan kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben. De lader kan ook vlam vatten of exploderen.

Usb-reisadapters

Elf van de 12 usb-reisadapters slaagden ook niet in elektrische veiligheidstests. Negen adapters faalden in de sondetest. Je kijkt dan of iemand een elektrische schok kan krijgen nadat hij een voorwerp of een vinger in de gaten heeft geduwd. Dat gebeurt in de test door 2 sondes van verschillende grootte in de pluggaten te steken.

Powerbanks

Vier van de 9 merkloze powerbanks faalden ook. Ze hadden in de test een reeks fouten die allemaal kunnen leiden tot oververhitting en mogelijk vlam vatten.

De geteste Trust powerbank was zo slecht in elkaar gezet dat deze begon te roken en smelten tijdens het opladen. De Go Travel 4000mAh Mobile Power Bank raakte uiteindelijk oververhit tijdens het testen. De behuizing en de printplaat beschadigden.

Om welke producten gaat het?

Wat heeft Which? gedaan?

Which heeft de webwinkels verzocht de betreffende producten van de markt te halen. In veel gevallen is dat gebeurd. Maar omdat veel producten merkloos zijn is niet goed na te gaan om welke producten het precies gaat en of ze inmiddels weer te koop zijn.

Wat kan ik doen?

Koop online elektronica van een Europese (online) winkel van een Europese fabrikant.

Koop alleen elektronica waarbij er op de verpakking staat door wie het geproduceerd is. Let ook op dat er staat hoe je de fabrikant kunt bereiken.

Kijk naar keurmerken waarop uitgebreid wordt gecontroleerd, zoals het Duitse GS-keurmerk, TV-Rheinland of de Britse standaard BS. Dan heeft er op zijn minst een tweede paar ogen naar gekeken.

Koop geen elektronica zonder CE merk (Conformité Européenne). Elektronica in Europa moet voorzien zijn van de CE-markering. Daarmee belooft een fabrikant of importeur dat een product voldoet aan de EU-wetgeving.

Het is helaas niet zo dat alle producten met dit CE-merk altijd voldoen aan de EU veiligheidseisen. In de test van Which? zaten ook producten met CE-merk die niet veilig waren. Dat kan gebeuren omdat er namelijk geen onafhankelijke controle voor producten is voordat ze op de markt komen. Maar toch is het beter dan niets. Als het CE-merk er niet op staat kun je er wel van uit gaan dat de fabrikant niet op de hoogte is van de EU-regels.

