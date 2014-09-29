Levertijden en bezorgkosten van webwinkels

Binnen hoeveel tijd moet een webwinkel leveren?

Een webwinkel moet je bestelling binnen 30 dagen na aankoop leveren. Behalve als je bij het bestellen een andere levertijd hebt afgesproken.

Wordt je bestelling niet op tijd geleverd?

Geef de verkoper eerst een redelijke extra termijn om alsnog te leveren.

Levert hij daarna nog steeds niet? Dan mag je de koop ontbinden. De verkoper moet je geld direct terugbetalen.

Wil je de webwinkel vragen het product alsnog te leveren of de koop te ontbinden? Gebruik dan onze 'voorbeeldbrief levertijd'.

Let op: je mag ook al voor de levering van het product je bedenktijd gebruiken en afzien van de koop.

Wanneer mogen bezorgkosten worden gerekend?

Een webwinkel mag bezorgkosten rekenen. Maar:

De kosten moeten duidelijk vooraf worden vermeld.

Ze mogen niet pas in de laatste stap van het bestelproces verschijnen.

Uit ons onderzoek blijkt dat dit vaak misgaat. Sommige webwinkels tonen bezorgkosten pas bij het afrekenen.

Onverwachte bezorgkosten bij aflevering?

Moet je bij levering ineens betalen terwijl de bezorgkosten vooraf niet duidelijk waren?

Dan kun je:

Onder protest betalen. Dit doe je door duidelijk 'onder protest' op de bon of rekening te zetten.

Laat de bezorger ook een handtekening op de rekening zetten.

Vraag daarna de bezorgkosten terug bij de webwinkel.

Krijg je bezorgkosten terug bij retourneren?

Als je een product retourneert binnen 14 dagen (de bedenktijd), dan moet de webwinkel de bezorgkosten ook terugbetalen. Dit geldt alleen als je de gehele bestelling terugstuurt. De kosten voor het terugsturen (de retourkosten) kunnen wel voor eigen rekening zijn. Dit moet de verkoper dan wel van tevoren aangeven.

Tips

Lees onze tips om verrassingen met bezorgkosten te voorkomen:

Vergelijk prijzen inclusief bezorgkosten. Prijsvergelijkingssites kunnen hierbij helpen, maar check de prijzen ook altijd zelf.

Soms hebben bezorgkosten andere namen, zoals verzend-, administratie- of transactiekosten.

Tijdens ons onderzoek zagen we dat sommige webwinkels de hoogte van de bezorgkosten hebben veranderd. Ga er dus niet vanuit dat je de bezorgkosten nog wel weet van een vorige bestelling.

De ene webshop rekent vanaf €20 geen bezorgkosten, de ander boven €20. Koop je bijvoorbeeld een product van €20, dan betaal je in het eerste geval géén bezorgkosten (vanaf €20). In het tweede geval wel (boven de €20).

Zijn de bezorgkosten (bijna) even hoog als de kosten van het artikel? Overweeg dan om meer te bestellen zodat je minder voor de verzending betaalt. De meeste sites berekenen dan maar 1 keer bezorgkosten.

Gaat het om grote en/of zware spullen? Check dan of de bezorgers deze spullen ook boven bezorgen. Vaak moet je hier extra voor betalen.

Bij elektronica en huishoudelijke apparaten is het aansluiten niet altijd inbegrepen bij de standaardbezorging. Een webwinkel is verplicht om je oude apparaat mee terug te nemen, zonder extra kosten.

Sommige winkels hanteren een minimumbedrag waarvoor je moet bestellen, of berekenen een ‘kleine ordertoeslag’.

Soms betaal je een toeslag als je op een bepaalde manier betaalt. Zoals bij een creditcard of achteraf. Verzenden onder rembours (waarbij je pas bij levering betaalt) is bijna altijd duurder.

Hulp nodig?

Twijfel je over je rechten bij een te late levering of terugbetaling? Gebruik onze keuzehulp levertijd bestelling om te zien welke juridische dienst bij jouw situatie past.