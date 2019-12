Levertijden en bezorgkosten van webwinkels

Else Meijer , Expert Woning & Huishouden Bijgewerkt op:6 juni 2019

Webwinkels moeten zich aan bepaalde regels houden. Binnen hoeveel tijd moet je bestelling bezorgd worden? En hoeveel bezorgkosten mag de webwinkel in rekening brengen?

Wat is de levertijd?

Als je een product online bestelt, moet het binnen 30 dagen na aankoop worden geleverd. Tenzij je een andere levertijd hebt afgesproken.

Levert de verkoper niet op tijd en heb je hem vervolgens een redelijke termijn gesteld om alsnog te leveren? Dan mag je de overeenkomst ongedaan maken (ontbinden) en moet de verkoper direct jouw geld terugbetalen.

Heb je je bestelling niet binnen de levertijd ontvangen en wil je de webwinkel verzoeken het product alsnog te leveren of de koop te ontbinden? Gebruik dan deze voorbeeldbrief (Word-document).

Let op: je mag ook al voor de levering van het product gebruikmaken van je bedenktijd en afzien van de koop.

Bezorgkosten

Een webwinkel mag bezorgkosten of verzendkosten in rekening brengen. Die kosten moeten van tevoren duidelijk zijn aangegeven.

Uit ons onderzoek blijkt dat die duidelijkheid vaak te wensen overlaat. Zo staat bijvoorbeeld geen algemene informatie over de hoogte van de verzendkosten op de site, of de verzendkosten verschijnen pas laat in beeld.

Zijn de bezorgkosten vooraf niet aangegeven en moet je ze betalen als je bestelling geleverd wordt? Betaal dan onder protest. Dit doe je door 'onder protest' op de rekening te zetten. Laat de bezorger ook een handtekening op de rekening zetten. Daarna kun je de bezorgkosten terugvragen bij de webwinkel.

Als je een product retourneert binnen de bedenktijd, dan moet de webwinkel de bezorgkosten ook terugbetalen. De webwinkel mag dan geen kosten rekenen voor het afleveren van je bestelling. De kosten voor het terugsturen kunnen wel voor eigen rekening zijn. Dit moet de verkoper dan wel van te voren aangeven.

Welke webwinkels betalen terug? Stuur je je aankoop binnen 14 dagen terug, dan krijg je je geld terug van de webwinkel. Maar uit onderzoek blijkt dat veel webwinkels zich daar niet aan houden.

Tips

Lees onze tips om verrassingen met betrekking tot verzendkosten te voorkomen:

Vergelijk prijzen inclusief bezorgkosten. Prijsvergelijkingssites kunnen hierbij helpen, maar check de prijzen ook altijd zelf.

Soms hebben verzendkosten andere namen, zoals administratie- of transactiekosten.

Tijdens ons onderzoek zagen we dat sommige webwinkels de hoogte van de verzendkosten hebben veranderd. Ga er dus niet vanuit dat je de verzendkosten nog wel weet van een vorige bestelling.

De ene webshop rekent vanaf €20 geen bezorgkosten, de ander boven €20. Wie een product van (in dit voorbeeld) €20 koopt, betaalt dus in het eerste geval géén verzendkosten (vanaf €20) en in het tweede geval wel (boven de €20).

Zijn de verzendkosten (bijna) even hoog als de kosten van het artikel? Overweeg dan om meer te bestellen zodat je minder voor de verzending betaalt. De meeste sites berekenen dan maar 1 keer verzendkosten.

Gaat het om grote en/of zware spullen? Check dan of de bezorgers deze spullen ook boven bezorgen. Vaak moet je hier extra voor betalen.

Bij elektronica en huishoudelijke apparaten is het aansluiten niet altijd inbegrepen bij de standaardbezorging. Een webwinkel is verplicht om je oude apparaat mee terug te nemen en mag hier geen extra kosten voor rekenen.

Sommige winkels hanteren een minimumbedrag waarvoor je moet bestellen, of berekenen een ‘kleine ordertoeslag’.

Er kan een toeslag gelden als je op een bepaalde manier betaalt, zoals met creditcard of achteraf. Verzenden onder rembours is bijna altijd duurder.

