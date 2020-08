Levertijd bestelling

Vaak staat op de website van de winkel of in de overeenkomst wanneer het product geleverd wordt. Soms spreek je een specifieke leverdatum af met de verkoper of misschien heb je helemaal niets afgesproken.

Geen levertijd afgesproken

Heb je geen levertijd afgesproken dan geldt een wettelijke levertermijn van 30 dagen. Doet de verkoper dat niet? Dan moet je hem extra tijd geven om het product te leveren, bijvoorbeeld 2 weken. Heb je nog steeds niks ontvangen, dan kun je de koop ongedaan maken. Je hebt dan recht op teruggave van je (aan)betaling.

Levertijd afgesproken

Is er afgesproken dat levering binnen 4 weken gebeurt? Dan is sprake van een vermoedelijke levertijd. Je zult de verkoper extra levertijd moeten geven om het product toch nog te leveren. Hoe lang die tijd is hangt af van het soort product en de eerdere levertijd. Bij levering van een bankstel zal 4 weken redelijk zijn. Voor een aankoop bij een webwinkel zal dat korter zijn.

Heb je het product daarna nog steeds niet ontvangen, dan mag je de aankoop ongedaan maken. Heb je al (aan)betaald, dan moet de verkoper dat bedrag terugbetalen.

Specifieke leverdatum afgesproken

Heb je een exacte levertijd afgesproken (bijvoorbeeld op een bepaalde datum) dan moet je de verkoper meestal ook extra levertijd geven. Maar weigert de verkoper te leveren of weet hij dat die leverdatum belangrijk is (levering bruidsjurk)? Dan hoef je geen extra tijd meer te geven. Je mag de koop direct ongedaan maken en hebt recht op je geld terug.

