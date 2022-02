Autostoeltje importeren van buiten de EU: neem geen risico

Dit artikel is onderdeel van ons onderzoek naar de veiligheid van producten in buitenlandse webshops.

Geen goedkeuring voor gebruik

Autostoeltjes of kinderbeveiligingsmiddelen moeten aan strenge eisen voldoen. Die eisen zijn vastgelegd in de typegoedkeuring die je herkent aan het goedkeuringslabel op het product. Officiële keuringsinstanties geven zo’n goedkeuring af.

De 2 bestelde producten die als autostoeltje worden verkocht, hebben beide geen goedkeuring. Dat is al genoeg reden om ze af te raden. Want de veiligheid is op geen enkele manier gewaarborgd of getoetst. Daarnaast mag je ze volgens de wet in Nederland niet gebruiken om je kind te vervoeren.

‘Child Car Seat’

Dit ‘kinderbeveiligingsmiddel’ komt niet in de buurt van een autostoeltje. Het is een eenvoudig harnasje aan een soort matje. Met 2 gordeltjes bind je het aan de rugleuning van de autostoel. We voorspellen dat het in de botsproeven makkelijk bezwijkt.

Onze Britse zusterorganisatie ‘Which’ liet dat al eerder zien met vergelijkbare producten. Dat is al een reden waarom het product ronduit onveilig is en nooit voor typegoedkeuring in aanmerking zal komen.

Ook op andere punten schiet het product zwaar tekort. Je kunt het kind niet snel uit het stoeltje halen in noodgevallen. Normaal kan dat gemakkelijk met 1 druk op de rode knop bij het harnasje. Ook ontbreekt fatsoenlijke gebruikersinformatie ontbreekt.

Gelukkig ligt het er duimendik bovenop dat dit geen volwaardig kinderzitje is. We verwachten niet dat veel ouders in de verleiding komen dit te kopen.

‘Portable and Foldable Child safety seat’

Dit lijkt een eenvoudige imitatie van de door ons geteste mifold. Een product dat we ook afraden. Het bestaat uit een eenvoudig zitgedeelte met gordelgeleiders. Die moeten zorgen dat de autogordel goed op het kinderlichaam geplaatst wordt.

We twijfelen aan de bescherming bij een botsing. Bij de mifold is de bescherming ook onder de maat. Bij dat product bleek ook dat vooral jonge kinderen zelf makkelijk uit het stoeltje weten te komen. Waarschijnlijk is dat bij dit namaakproduct ook het geval. De gebruikersinformatie is ook te beperkt en voldoet niet aan de wettelijke eisen.

Koop een veilig autostoeltje

Zorg dat je kinderen goed beschermd zijn als je ze meeneemt in de auto. Gebruik een passend en goedgekeurd stoeltje en laat niet goedgekeurde producten links liggen. Producten die buiten de EU verkocht worden, hebben vaak geen goedkeuring.

Twee keer per jaar, eind mei en eind oktober, testen we de nieuwste autostoeltjes. Elk stoeltje wordt getest in een botsproef. Bekijk de beste autostoeltjes om te zien welke goed uit de test komen.