Een kinderzitje moet goedgekeurd zijn volgens Reglement 44 of 129 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UN-ECE). Aan het goedkeuringslabel is te zien, volgens welk reglement het zitje is goedgekeurd. Is een zitje goedgekeurd volgens één van deze twee reglementen, dan krijgt het een goedkeuringslabel. Het keuringslabel ziet er niet altijd precies hetzelfde uit, maar je leest hier welke informatie er altijd op staat.

Goedkeuringsnummer

Dit staat bijna altijd onderaan het label. Het aantal cijfers waar het nummer uit bestaat kan variëren.

Gewichtsklasse of lengteklasse

De gewichtsklasse geeft aan vanaf en tot welk gewicht van je kind het zitje is goedgekeurd volgens R44. Als het zitje volgens R129 is goedgekeurd staat de minimale en maximale lengte van het kind vermeld.

Type goedkeuring

Is het zitje universeel goedgekeurd, dus voor ieder type auto? Of semi-universeel? Dit laatste houdt in dat je in een lijst moet opzoeken in welke types auto het zitje gebruikt mag worden. Als het zitje i-Size-goedkeuring heeft, past het op iedere zitplaats in je auto die voorzien is van het i-Size-logo.

Labcode

In een cirkel staan een E-nummer en een cijfer. Deze code geeft aan in welk land het zitje is goedgekeurd. Voor de aankoop is deze code niet van belang.

Voorbeeldlabel

Met het goedkeuringsnummer kun je ook de herkomst van een zitje achterhalen. Zitjes van Team Tex bijvoorbeeld worden vaak onder allerlei verschillende namen (Safety Baby, Nania, Safety Brehat, Hema) op de markt gebracht. Met het goedkeuringsnummer (vermeld in de productvergelijker) kun je nagaan wie de fabrikant van het zitje is.

Label geen garantie

Het goedkeuringslabel is geen garantie voor een goede bescherming bij een botsing. Omdat onze testen zwaarder zijn dan de standaard testen voor goedkeuring, kan het gebeuren dat in onze test zitjes het Testoordeel 'onvoldoende' krijgen, terwijl ze wel een goedkeuringslabel hebben.