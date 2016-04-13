R129 (i-Size) en R44: wat is het verschil?

De R129 norm (waaronder i-Size) is de nieuwste norm voor autostoeltjes. De R129-norm stelt strengere eisen aan autostoeltjes dan de oudere R44-norm. Zo zijn stoeltjes volgens de nieuwste norm ingedeeld op lengte van het kind, in plaats van op gewicht. Dat sluit beter aan bij de ontwikkeling van kinderen.

Ook moeten kinderen tot minimaal 15 maanden achteruitkijkend vervoerd worden. Dat is veiliger, omdat hoofd en nek dan beter worden ondersteund bij een botsing. Verder wordt bij R129 (waaronder i-Size) ook rekening gehouden met botsingen van opzij.

Bij de oudere R44-norm ontbreekt een zijbotsingstest en gelden minder strenge eisen. Stoeltjes zijn daarbij ingedeeld op gewicht. R129-norm vervangt langzaam de R44-norm. Beide normen gelden in heel Europa.

i-Size binnen R129

De term i-Size wordt vaak gebruikt voor autostoeltjes volgens de R129-norm. i-Size is een onderdeel van deze norm.

Alle i-Size-autostoeltjes voldoen dus aan R129. Andersom geldt dat niet: er zijn ook R129-autostoeltjes zonder i-Size-goedkeuring. Bijvoorbeeld stoeltjes die je met de autogordel vastzet. Of die alleen voor specifieke voertuigen zijn goedgekeurd.

i-Size-autostoeltjes maak je vast met Isofix. Ze passen op alle zitplaatsen met een i-Size-label in de auto. Daardoor hoef je minder uit te zoeken welk stoeltje in welke auto past.

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Gebruik en verkoop van R44-stoeltjes

Autostoeltjes met een R44-goedkeuring mag je nog gebruiken. Je hoeft ze dus niet te vervangen.

Sinds september 2024 mogen deze stoeltjes niet meer verkocht worden. In de winkel vind je alleen nog autostoeltjes die voldoen aan R129. Dat betekent niet dat R44-stoeltjes ineens onveilig zijn, maar dat er nu strengere eisen gelden.

Het keurmerk op het autostoeltje

Op elk goedgekeurd autostoeltje zit een label. Hierop staat volgens welke norm het stoeltje is goedgekeurd.

Bij een R129-stoeltje zie je een lengtebereik van het kind. Bij een R44-stoeltje staat een gewichtsklasse vermeld. Ook vind je op het label een goedkeuringsnummer. Dit staat bijna altijd onderaan het label. Met dit nummer kun je de herkomst van het stoeltje achterhalen.

Daarnaast geeft het label aan of een stoeltje in alle auto’s gebruikt mag worden of alleen in bepaalde modellen. Heeft een stoeltje i-Size-goedkeuring, dan past het op iedere zitplaats met een i-Size-logo.

Op het label staat ook een E-nummer in een cirkel, met een cijfer erbij. Dit is de labcode. Deze geeft aan in welk land het stoeltje is goedgekeurd. Voor de aankoop is deze code niet van belang.

Keurmerk zegt niet alles over veiligheid

Een goedkeuringslabel betekent dat een autostoeltje aan de wettelijke minimumeisen voldoet. Toch zijn er wel verschillen tussen de stoeltjes.

Onze tests zijn strenger dan de wettelijke eisen. Daardoor kan een goedgekeurd stoeltje in onze test toch onvoldoende scoren. We kijken daarbij niet alleen naar veiligheid, maar ook naar gebruiksgemak en ergonomie.

Wil je weten welke autostoeltjes goed uit de test komen? Bekijk onze testresultaten.