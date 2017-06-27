Autostoeltje in het buitenland

Autostoeltje verplicht in het buitenland

In veel Europese landen is een autostoeltje verplicht voor kinderen tot 1,35 meter. Maar sommige landen verplichten het tot 1,50 meter, zoals in Duitsland en Italië. De maximale leeftijden voor het gebruik van de zitjes wisselt van 10 tot 14 jaar. Sommige landen hebben strengere regels voor kinderstoeltjes voorin de auto.

In Nederland is een autostoeltje verplicht voor kinderen tot 1,35 meter.

Regels voor autostoeltjes in Europa

Het stoeltje moet geschikt zijn voor de leeftijd en het gewicht van je kind. Binnen Europa moeten autostoeltjes een EU-goedkeuring hebben: R44 of R129. Dit geldt ook in Nederland.

Dit zijn de regels van de meest populaire vakantielanden binnen Europa:

Regels voor autostoeltjes in de Verenigde Staten (VS

Het gebruik van een autostoeltje is verplicht. De regels kunnen verschillen per staat. Op de website van IIHS en de GHSA vind je de regels per staat. In de VS gelden andere eisen voor autostoeltjes. Ze moeten voldoen aan de norm FMVSS 213 en FMVSS 213a, in plaats van R44 of R129. Ze wijken daardoor af van wat we in Europa gebruiken. Bijvoorbeeld door een andere manier van vastzetten in de auto.

Een paar aandachtspunten: