Autostoeltje in het buitenland

De regels voor autostoeltjes in het buitenland zijn soms net wat anders dan in Nederland. Wij zetten de regels van de populaire vakantielanden op een rij.

Autostoeltje op reis

Kleiner dan 1,50 meter? Let op! In Nederland is een autostoeltje verplicht voor kinderen tot 1,35 meter. In veel Centraal Europese landen is het zelfs verplicht tot 1,50 meter. Dat is bijvoorbeeld het geval in Duitsland, Italië en Oostenrijk. Verder verschillen de leeftijdsgrenzen tot waar zitjes gebruikt moeten worden (van 10 tot 14 jaar). Sommige landen hebben strengere regels voor kinderstoeltjes voorin dan andere.

Het stoeltje moet in ieder geval geschikt zijn voor de leeftijd en het gewicht van het kind. Binnen Europa moeten autostoeltjes een EU-goedkeuring hebben (R44 of R129). Ook in Nederland. Denk ook aan een autostoeltje als je bijvoorbeeld een 'fly-drive vakantie' boekt. Bij de meeste autoverhuurbedrijven kun je autostoeltjes huren.

Autostoeltje in Europa

Dit zijn de regels van de meest populaire vakantielanden binnen Europa:

Frankrijk

Als kinderen jonger zijn dan 10 jaar, moeten ze in een autostoeltje zitten. In principe mogen ze niet op de voorstoel zitten, tenzij:

De auto geen achterbank heeft.

De achterbank geen gordels heeft.

De achterbank al bezet is door kinderen onder de 10 jaar.

Het kind in een autostoeltje zit tegen de rijrichting in.

In een taxi ben je niet verplicht om een stoeltje te gebruiken, al adviseren we dit wel.

Duitsland

Wanneer je kind jonger is dan 12 jaar of kleiner is dan 1,50 meter, moet het in een goedgekeurd autostoeltje zitten. Deze regels gelden ook in de taxi.

Spanje

Kinderen tot 1,35 meter moeten in een autostoeltje zitten, net als in Nederland. Daarnaast mogen ze niet voorin zitten, tenzij:

De auto geen achterbank heeft.

Als je geen autostoeltje kunt installeren op de achterbank.

De achterbank al bezet is door kinderen van 1,35 meter of kleiner.

In de taxi hoef je geen stoeltje te gebruiken tijdens korte ritjes in de stad. Buiten de stad moet dat wel.

Italië

Kinderen kleiner dan 1,50 meter moeten in een autostoeltje zitten. Vanaf de herfst (2019) moet in de auto een waarschuwingssysteem aanwezig zijn dat alarm slaat als je kind achterblijft in de auto. Dit geldt voor kinderen tot 4 jaar. Ook toeristen in een huurauto met Italiaans kenteken moeten hieraan voldoen. In een taxi ben je niet verplicht om een stoeltje te gebruiken, al adviseren we dit wel.

Griekenland

Kinderen mogen alleen vervoerd worden in een autostoeltje als ze nog geen 12 jaar oud zijn of kleiner zijn dan 1,35 meter.

Turkije

Je kind mag niet voorin zitten als het:

Jonger is dan 10 jaar.

Kleiner is dan 1,50 meter is.

Minder dan 36 kg weegt.

Een autostoeltje is verplicht. Kinderen langer dan 1,50 meter mogen de normale gordel gebruiken. Kinderen tot 3 jaar mogen wel voorin, als ze tegen de rijrichting in zitten.

Oostenrijk

Kinderen onder de 1,50 meter of jonger dan 14 jaar moeten in een autostoeltje vervoerd worden. Is er geen plek voor een derde autostoeltje achterin? Dan mag een kind ouder dan 3 jaar met de normale gordel worden vastgezet.

België

Net als in Nederland, moeten kinderen onder de 1,35 meter in een autostoeltje zitten. Als er op de achterbank geen plek is voor 3 autostoeltjes, mag het derde kind (ouder dan 3 jaar) met alleen de gordel worden vastgezet. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten op een autostoeltje zitten.

Engeland

Kinderen jonger dan 12 jaar of kleiner dan 1,35 meter moeten in een autostoeltje zitten. Als er geen plek is voor een derde stoeltje op de achterbank, mag een kindje (ouder dan 3 jaar) met de normale gordel worden vastgezet.

Denemarken

Ook in Denemarken moeten kinderen kleiner dan 1,35 meter in een autostoeltje zitten. Als kinderen jonger zijn dan 3 jaar, mag het stoeltje niet op de achterbank geplaatst worden in een auto uit 1989 of ouder. 3 kinderen op de achterbank vervoeren terwijl er maar 2 gordels zijn, is niet toegestaan. In een taxi ben je niet verplicht om een autostoeltje te gebruiken als dat er niet is. Als het kind dan 3 jaar of ouder is moet de normale gordel gebruikt worden.

Portugal

Kinderen jonger dan 12 jaar of kleiner dan 1,35 meter moeten in een autostoeltje zitten. Ze mogen niet voorin zitten, tenzij een kind onder de 3 jaar tegen de rijrichting in wordt geplaatst. Als er achterin geen zitplaatsen of gordels aanwezig zijn, mogen kinderen van 3 jaar en ouder ook voorin zitten. Als er helemaal geen gordels aanwezig zijn, mogen kinderen jonger dan 3 jaar niet worden vervoerd.

Zwitserland

Kinderen jonger dan 12 jaar of kleiner dan 1,50 meter moeten gebruik maken van een autostoeltje.

Autostoeltje in de Verenigde Staten

Het gebruik van een autostoeltje is verplicht, maar de exacte regels verschillen nogal per staat. Op de website van IIHS en de GHSA kun je de regels per staat terugvinden. In de VS gelden ook andere eisen voor autostoeltjes. Ze moeten voldoen aan norm FMVSS 213 in plaats van R44 of R129. Ze wijken daardoor vaak af van wat in Europa gebruikelijk is, bijvoorbeeld door een andere manier van vastzetten in de auto.

Een paar aandachtspunten:

Baby’s moeten in de meeste staten tegen de rijrichting in worden vervoerd.

In de meeste staten moeten kinderen tot ze 8 à 9 jaar zijn in een autostoeltje zitten. Controleer de regels van de staat waar je naar toe gaat via de bovenstaande links.

In sommige staten mogen kinderen niet op de voorstoel zitten tot ze ongeveer 12 à 13 jaar zijn. Als de auto geen achterbank heeft, mag het in de meeste gevallen wel.

