Autostoeltje kopen: waar let je op?

Je kindje veilig vervoeren in een autostoel is ontzettend belangrijk. Ieder jaar worden de stoeltjes weer veiliger. Maar wat heb je nu precies nodig? En waar kun je op besparen? Wij helpen je de juiste autostoel te vinden voor je kind.
Expert autostoeltjes
Wil je weten welke autostoel het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies het juiste autostoeltje.
Bekijk en vergelijk:
Alle geteste autostoeltjes
Deze autostoelen zijn geschikt voor baby's tot ruim 1 jaar, tot zo'n 75 tot 83 cm of tot 13 kg.
Je plaatst een babystoel in achterwaartse richting in de auto. Er zijn babystoeltjes die je op een onderstel vastklikt. En dat onderstel staat vaak weer vast met Isofix. De babystoeltjes zijn vaak ook alleen met de autogordel vast te zetten.
Je mag een autostoel voor een baby alleen op de voorstoel zetten als je auto geen airbag heeft. Of als je de airbag uitzet.
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Babystoelen
Deze autostoelen zijn een combinatie tussen een babystoeltje en een peuterstoeltje. De stoeltjes zijn geschikt voor baby's en peuters (tot zo'n 4 jaar). Zo'n autostoeltje kun je vaak gebruiken tot je kind 105 cm of 18 kg is.
Bij de stoeltjes die nu te koop zijn gebruik je ze eerst achteruitkijkend. Wanneer je kind minimaal 15 maanden of 83 cm lang is kun je het stoeltje vaak draaien, al is achteruitkijkend meestal veiliger.
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Baby-/peuterstoelen
Deze autostoelen zijn geschikt voor peuters van ongeveer 9 maanden tot 4 jaar. Met i-Size is dat tussen ongeveer 60 en 105 cm of van 9 tot 18 kg.
In i-Size-stoeltjes kijken kinderen achteruit tot ze minimaal 15 maanden of 83 cm lang zijn. De meeste stoelen zijn daarom draaibaar. Je gebruikt ze eerst achteruitkijkend en je kunt het stoeltje omdraaien als je kind ouder is.
De autostoelen zet je vaak vast met een Isofix. Er zijn ook stoeltjes die je vastzet met de driepuntsgordel van de auto.
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Peuterstoelen
Deze autostoelen zijn geschikt voor peuters en kinderen vanaf ongeveer 1 jaar. Deze stoelen gebruik je vaak tot je kind zonder stoeltje in de auto mee kan. Dat is ongeveer vanaf dat je kind 75 cm tot 150 cm lang is, of 9 tot 36 kg weegt.
Autostoeltjes die je kunt gebruiken voor zowel peuters als grotere kinderen hebben vaak een 5-puntsharnas of een vangtafel voor de kleintjes. Zijn ze daar uitgegroeid? Dan verwijder je het harnasje of de vangtafel. Je zet je kind dan vast met de autogordel.
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Peuter-/kinderstoelen
Voor kinderen van ongeveer 3 tot 12 jaar. Met i-Size tussen 100 en 135 cm of van 15 tot 36 kg (groep 2/3). In deze stoel zet je je kind met de autogordel vast in een zitting- of autostoelverhoger, met of zonder rugleuning.
Kies liever een autostoeltje met een rugleuning. Deze steunen het hoofd en geleiden de autogordel. Autostoelen met i-Size bieden altijd bescherming bij een botsing van opzij.
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Kinderstoelen
Kinderen die korter dan 1,35 meter zijn, moeten in een autostoel zitten.
Let op: in sommige landen moeten kinderen in een kinderzitje zitten tot ze 1,50 meter zijn. Dat zijn bijvoorbeeld landen als Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.
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Regels waaraan autokinderzitjes moeten voldoen
Voor de veiligheid van je kind is het belangrijk om hem achteruitkijkend te vervoeren. Bij een frontale botsing zijn de krachten op de nek van je kind dan 5 keer zo laag.
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Kinderen achteruitkijkend vervoeren
Een autostoeltje moet goedgekeurd zijn volgens de Europese veiligheidsnormen R129 (i-Size) of R44. Op ieder autostoeltje dat wordt verkocht moet het R129 keurmerk zitten. Bij de R129-veiligheidsnorm is langer achteruitkijkend vervoeren verplicht.
In een R129 of i-Size zitje moet een kind dan ook achterwaarts vervoerd worden tot hij 15 maanden is. Ook moeten kinderzitjes volgens de deze norm aan strengere veiligheidseisen voldoen.
UN-R44 goedgekeurde stoeltjes zijn gekeurd volgens een oudere veiligheidsnorm. Sinds september 2023 geldt het verbod op de verkoop van R44-autostoeltjes. De stoeltjes zijn na dat moment nog wel gewoon goedgekeurd voor gebruik. Je kunt je kind dus gewoon in zo’n stoeltje blijven vervoeren.
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De nieuwste norm voor autostoeltjes
Niet iedere autostoel past in elke auto. Volgens de R129 (waaronder i-Size) norm zijn er 2 soorten: universele en autostoeltjes die speciaal voor een automerk zijn. Universele autostoeltjes zijn zo ontworpen dat ze gebruikt mogen worden in alle auto's die i-Size ondersteunen. Op het etiket van het stoeltje staat dan vaak 'i-Size Universal'.
Autostoeltjes die speciaal voor een automerk zijn gemaakt, zijn alleen goedgekeurd voor gebruik in bepaalde auto's. Kijk in de gebruiksaanwijziging of op de website van de fabrikant om te zien in welke auto's het zitje gebruikt mag worden.
Let op: ook als een stoeltje in je auto lijkt te passen, moet je altijd controleren of een voertuigspecifiek stoeltje officieel is goedgekeurd voor jouw auto.
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i-Size autostoeltjes
Je bevestigt een autostoel met de gordel of met Isofix. Een autostoel die je met een 3-puntsgordel vastzet, kun je meestal in elke auto bevestigen.
Voor Isofix moet je auto Isofix-bevestigingspunten hebben.
Voor baby- en peuterstoeltjes geldt dat een autostoeltje dat is bevestigd met Isofix hoger scoort op veiligheid. Kinderstoeltjes zijn hierop een uitzondering. Die zet je altijd vast met de autogordel. De Isofix bevestiging zorgt er alleen voor dat het stoeltje op zijn plek blijft als hij niet gebruikt wordt.
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Bevestigen met de autogordel en Isofix
Op de website van Euro NCAP zie je welk autostoeltje op welke zitplaats in de auto past. Deze organisatie test de veiligheid van auto's.
Klik bij de testresultaten van de auto op 'Inzittend kind' en dan op 'Montagetest veiligheidsvoorzieningen voor kinderen'.
De handleiding van het autostoeltje geeft vaak algemene informatie over het autostoeltje installeren op verschillende zitplaatsen. De handleiding vind je op de site van de fabrikant.
Baby's kun je ook in een speciale reiswieg vervoeren. Die staat dan dwars op de achterbank. Bij een botsing is je kind in een reiswieg minder goed beschermd dan in een autostoeltje voor baby's.
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Reiswiegjes
Er zijn peuterstoeltjes waarmee je je kind met een harnasje vastzet. Ook zijn er autostoeltjes waarbij peuters vast zitten met een vangtafel. Niet alle kinderen vinden zo'n vangtafel prettig. Daarbij is er discussie of een vangtafel wel veilig is.
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Veiligheid van autostoeltjes met een vangtafel
Voor oudere kinderen is het aan te raden om een autostoeltje met rugleuning te kopen. Je kind is dan beter beschermd bij een botsing van opzij.
Voor af en toe kun je een zitverhoger zonder rugleuning overwegen. Die gebruik je wanneer het niet anders kan. Of als je kinderen bijna groot genoeg zijn om alleen de gordel te gebruiken.
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Autostoelverhogers
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Tips voor bij het gebruik van een autostoeltje
Wij raden je aan om naar de winkel te gaan, bij voorkeur een babyspeciaalzaak. Je kunt daar om advies vragen tijdens de aankoop en voor het gebruik. Ook kun je het zitje dan met je kind in de auto uitproberen.
Wil je een tweedehandsautostoeltje kopen? Het autostoeltje mag in dat geval nooit bij een ongeluk betrokken zijn geweest. Hij kan daardoor van binnen beschadigd zijn en dan biedt hij geen bescherming meer. Dat zie je niet aan de buitenkant.
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Autostoeltje kopen in de winkel of online
Tot je kind groot genoeg is voor de autogordel heb je vaak al 3 autostoeltjes gebruikt. Dat is een flinke kostenpost. Gelukkig kun je op een aantal andere manieren besparen.
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Besparen op je autostoel
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