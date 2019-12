Autostoeltje kopen: waar let je op?

Er zijn kinderzitjes op de markt die zijn goedgekeurd, maar waarbij toch kanttekeningen te plaatsen zijn. Wees hiervan bewust als je zo'n zitje koopt en gebruikt.

Baby's kun je in plaats van in een normaal babyzitje ook in een speciale reiswieg (geen kinderwagenbak) vervoeren. Die staat dan dwars op de achterbank. In een botsing is je kindje echter beter beschermd in een babyzitje. Lees meer over reiswiegjes.

Er zijn peuterstoeltjes waarmee je je kindje met een harnasje vastzet en stoeltjes waarbij ze vast zitten met een vangtafel. Niet alle kinderen vinden zo'n vangtafel prettig. Daarbij is er discussie of een vangtafel wel veilig is. Lees meer over de veiligheid van autostoeltjes met een vangtafel.

Voor oudere kinderen is het niet voldoende om alleen een zittingverhoger te kopen. Een stoeltje met een rugleuning is dan een betere keuze. Ze zijn zo veel beter beschermd bij een botsing van opzij. Alleen als kinderen bijna groot genoeg zijn om alleen de gordel te gebruiken, kun je eventueel een verhoger zonder rugleuning gebruiken. Lees meer over autostoelverhogers.