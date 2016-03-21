Autostoeltje kopen: waar let je op?

Universele en autostoelen speciaal voor een automerk

Niet iedere autostoel past in elke auto. Volgens de R129 (waaronder i-Size) norm zijn er 2 soorten: universele en autostoeltjes die speciaal voor een automerk zijn. Universele autostoeltjes zijn zo ontworpen dat ze gebruikt mogen worden in alle auto's die i-Size ondersteunen. Op het etiket van het stoeltje staat dan vaak 'i-Size Universal'.

Autostoeltjes die speciaal voor een automerk zijn gemaakt, zijn alleen goedgekeurd voor gebruik in bepaalde auto's. Kijk in de gebruiksaanwijziging of op de website van de fabrikant om te zien in welke auto's het zitje gebruikt mag worden.

Let op: ook als een stoeltje in je auto lijkt te passen, moet je altijd controleren of een voertuigspecifiek stoeltje officieel is goedgekeurd voor jouw auto.

Lees meer over:

i-Size autostoeltjes

Isofix of gordel?

Je bevestigt een autostoel met de gordel of met Isofix. Een autostoel die je met een 3-puntsgordel vastzet, kun je meestal in elke auto bevestigen.

Voor Isofix moet je auto Isofix-bevestigingspunten hebben.

Voor baby- en peuterstoeltjes geldt dat een autostoeltje dat is bevestigd met Isofix hoger scoort op veiligheid. Kinderstoeltjes zijn hierop een uitzondering. Die zet je altijd vast met de autogordel. De Isofix bevestiging zorgt er alleen voor dat het stoeltje op zijn plek blijft als hij niet gebruikt wordt.

Lees meer over:

Bevestigen met de autogordel en Isofix

Op welke plaats in de auto?

Op de website van Euro NCAP zie je welk autostoeltje op welke zitplaats in de auto past. Deze organisatie test de veiligheid van auto's.

Klik bij de testresultaten van de auto op 'Inzittend kind' en dan op 'Montagetest veiligheidsvoorzieningen voor kinderen'.

De handleiding van het autostoeltje geeft vaak algemene informatie over het autostoeltje installeren op verschillende zitplaatsen. De handleiding vind je op de site van de fabrikant.