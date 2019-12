Autostoel of reiswieg?

In een reiswieg wordt je kindje helemaal platliggend vervoerd in de auto. Je kindje heeft dan meer bewegingsruimte, wat beter is voor de motorische ontwikkeling. Maar zorg dat je een veilig wiegje koopt, want bij een botsing bieden veel reiswiegjes minder bescherming dan een normaal babyzitje.

Autostoeltje bijna altijd veiliger

De veiligste manier om baby's te vervoeren is veelal in een achterwaarts geplaatst babyzitje. Zowel in een frontale botsing als een botsing van opzij komen deze zitjes qua veiligheid vrijwel altijd beter uit de test. Een van de weinige uitzonderingen is het reiswiegje Maxi-Cosi Jade, deze beschermt wel goed. Wel staat een reiswieg altijd dwars op de achterbank, neemt hij veel plaats in en is het bevestigen ervan vaak omslachtig. Omdat reiswiegen geschikt zijn voor kinderen tot 10 kg is de kans groot dat je te vroeg overstapt naar een voorwaartsgericht zitje (groep 1, van 9 tot 18 kg), terwijl het beter is je kindje nog langer (tot minstens 15 maanden) achteruitkijkend te vervoeren.

Motorische ontwikkeling

Behalve voor autoritjes wordt het babyzitje meer en meer ingezet als 'opbergplek' voor de kleintjes. Je kunt het zitje op een kinderwagenonderstel zetten of gewoon met kind en al in de woonkamer zetten. Ongewenst, vinden steeds meer deskundigen. In een babyzitje is nauwelijks bewegingsruimte terwijl voor de motorische ontwikkeling het belangrijk is dat baby's goed kunnen bewegen. Bovendien wordt in medische publicaties gewaarschuwd voor ademhalingsproblemen die kunnen optreden bij, met name pasgeboren, baby's. Doordat kindjes nogal rechtop zitten wordt de borstkas samengedrukt waardoor het zuurstofgehalte in het bloed kan verlagen. Ook enkele gevallen van wiegendood worden wel in verband gebracht met vervoer in babyzitjes.

Maximaal 1,5 uur in zitje

Gebruik het babyzitje daarom alleen voor (niet te lange) autoritten. Veiligheid.nl houdt een vuistregel van maximaal 1,5 uur aan. Leg de kleine verder waar mogelijk op een vlakke ondergrond in een box of op een speelkleed waar hij/zij lekker kan bewegen. Ook heeft een ruime platte kinderwagenbak de voorkeur boven een autostoeltje-op-kinderwagenonderstel.

Geteste reiswiegen

Extra voorzichtigheid is geboden met pasgeboren en vooral vroeggeboren baby's. Er bestaan wel systemen waarmee je kinderen tot 10 kg plat liggend, in een harnasje, in de auto kunt vervoeren. Dat kan bijvoorbeeld met de Maxi-Cosi Jade die wij in mei 2019 getest hebben of met de wat oudere (en kwalitatief mindere) Jane Matrix. Gebruik nooit de kinderwagenbak op de achterbank, ook niet wanneer die met gordels is vastgezet. Die biedt geen enkele bescherming bij een botsing!

Cybex Cloud Q

Een bijzonder groep 0+ kinderzitje is de Cybex Cloud Q (geschikt voor kinderen van 0 tot 13 kg). Dit zitje kan alleen buiten de auto uitgeklapt worden, naar een ligstand waarin het kind vrijwel plat kan liggen. Deze houding is beter voor een pasgeboren baby. Toch is de bewegingsruimte in de Cloud Q nog beperkt. Het is daarom nog steeds beter je kleintje in een kinderwagen of box te leggen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoeltjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Het beste autostoeltje

Lees ook: