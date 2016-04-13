Autostoel of reiswieg?

Autostoeltje bijna altijd veiliger

In een achteruitkijkend autostoeltje vervoer je een baby het veiligst. Bij een botsing van voren en een botsing van opzij komen autostoeltjes vaak beter uit de test dan reiswiegjes.

Nadelen reiswieg

Een reiswieg staat altijd dwars op de achterbank en neemt daardoor veel plaats in.

Het bevestigen van de reiswieg is vaak ingewikkeld.

Een reiswieg is geschikt voor kinderen tot 10 kg. Daardoor stap je misschien te vroeg over naar een voorwaartskijkend autostoeltje. Het is beter om je kind langer achteruitkijkend te vervoeren, minstens tot het 15 maanden oud is.

Geteste reiswiegen

Wees extra voorzichtig met pasgeboren en vooral vroeggeboren baby's. Er bestaan wel systemen waarmee je kinderen tot 10 kg platliggend en in een harnasje, met de auto kunt vervoeren. Bijvoorbeeld de Maxi-Cosi Jade die we hebben getest.

Gebruik geen kinderwagenbak

Gebruik nooit de bak van de kinderwagen op de achterbank. Ook niet als je hem vast zet met autogordels. Een kinderwagenbak biedt geen enkele bescherming bij een botsing!

Niet te lang in een autostoel

Je kunt een autostoeltje ook gebruiken als je kind niet in de auto zit. Zo'n autostoeltje kun je vaak op het onderstel van een kinderwagen zetten. Of je zet je kind in het autostoeltje in je woonkamer. Steeds meer deskundigen vinden dit geen goed idee. Je baby heeft nauwelijks bewegingsruimte in een autostoeltje. Voor de motorische ontwikkeling is het belangrijk dat baby's goed kunnen bewegen.

Ademhalingsproblemen

Ook wordt in medische artikelen gewaarschuwd voor ademhalingsproblemen die baby's kunnen krijgen. Vooral pasgeboren baby's. Doordat baby's rechtop zitten wordt de borstkas samengedrukt. Dat kan het zuurstofgehalte in het bloed verlagen. Ook sommige gevallen van wiegendood worden in verband gebracht met vervoer in autostoeltjes.

Maximaal 1 uur

Gebruik het autostoeltje voor baby's daarom alleen voor (niet te lange) autoritten. Leg de baby als het kan thuis op een vlakke ondergrond in een box of op een speelkleed waar het kindje lekker kan bewegen. Gebruik op een kinderwagen liever een ruime platte bak in plaats van een autostoeltje.