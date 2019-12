Een autostoeltje koop je in een winkel kopen of bestel je online. In een winkel word je vaak voorzien van persoonlijk advies. Maar veel winkels hebben enkel de autostoeltjes van populaire merken. Heb je een ander autostoeltje op het oog? Ga dan naar een speciaalzaak of kijk op internet. Maar waar moet je dan allemaal op letten?

Beter advies in winkel

Een groot voordeel van een traditionele winkel is dat je het zitje kunt uitproberen voor de koop. Ook word je meestal prima van koop- en gebruiksadvies voorzien. Let wel op dat het aankoopadvies onvolledig of gekleurd kan zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een beperkt merkaanbod of verkopers zijn geïnstrueerd door een bepaald merk. Van tevoren testresultaten bekijken of deze meenemen naar de winkel kan daarom handig zijn.

Bestellen op internet

Meestal tref je bij lokale babywinkels alleen grote merken aan. De kleine merken zijn vaak schaarser. Wil je toch een specifiek merk? Kijk dan in een winkel verder van huis of bestel het artikel via internet. Op internet vind je een groot aantal sites die baby-artikelen leveren. Bestel je op internet dan heb je vaak meer keuze in merk en types dan in een gewone winkel. Het is wel een gok of je kindje prettig zit in het gekochte zitje en ook is persoonlijk advies niet altijd mogelijk.

Gelukkig is het in Nederland wettelijk zo geregeld dat je bij een internetaankoop het product binnen een week terug mag sturen. Dat mag zonder opgaaf van reden, mits het zitje nog in smetteloze staat is. Als webwinkels zijn aangesloten bij het Thuiswinkelwaarborg of het Webshopkeurmerk, heb je zelfs 2 weken bedenktijd. De kosten voor het terugsturen zijn doorgaans wel voor eigen rekening.

Tweedehands autostoeltje kopen

Ons advies is om alleen een tweedehands autostoeltje te kopen of gebruiken als je zeker weet dat er nooit een ongeluk mee is gebeurd. Door de kracht die bij een botsing op een autostoeltje wordt uitgeoefend, is het zitje daarna niet meer veilig te gebruiken. Gebruik ook geen tweedehands autostoeltje als de gebruiksaanwijzing of andere onderdelen missen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoeltjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Het beste autostoeltje

Lees ook: