In de winkel een autostoel kopen

Een groot voordeel van een babywinkel is dat je de autostoel kunt uitproberen. Ook krijg je vaak koopadvies en gebruikstips. Maar dat aankoopadvies kan onvolledig of gekleurd zijn. Bijvoorbeeld als de winkel maar een beperkt aantal merken heeft. Sommige verkopers kunnen instructies gekregen hebben van een bepaald merk.

Bekijk daarom van tevoren onze onafhankelijke testresultaten van autostoeltjes.

Een autostoel online kopen

Bij lokale babywinkels vind je meestal alleen grote merken. De kleine merken worden minder verkocht. Wil je toch een bepaald merk? Kijk dan in een winkel verder van huis, of bestel het online. Je heb online namelijk vaak meer keuze.

Maar let op bij online bestellen. Het is dan wel een gok of je kind prettig zit in het autozitje. Ook krijg je niet altijd persoonlijk advies.

Gelukkig mag je een autostoeltje dat je online koopt binnen een week terugsturen. Zonder opgaaf van reden. Het autostoeltje moet nog wel smetteloos zijn.

Is een webwinkel aangesloten bij het Thuiswinkelwaarborg of het Webshopkeurmerk? Dan heb je zelfs 2 weken bedenktijd. Meestal betaal je zelf de kosten voor het terugsturen.

Lees meer over je rechten bij online aankopen.

Tweedehands autostoeltje kopen

Gebruik of koop alleen een tweedehands autostoeltje als je zeker weet dat er nooit een ongeluk mee is gebeurd. Door de kracht van een botsing op een autostoeltje kun je hem daarna niet meer veilig gebruiken.

Gebruik ook geen tweedehands autostoeltje als er onderdelen missen. Check ook of de handleiding erbij zit. Als hij mist is deze soms online te vinden.