Gebruikstips voor je autostoeltje

Als je een autostoel niet op de juiste manier in de auto vastzet of verkeerd gebruikt, is het stoeltje minder veilig. Let daarom op het volgende als je een autostoel gaat installeren:

Lees de gebruiksaanwijzing goed voordat je de stoel vastzet in de auto en in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing in het opbergvakje in het stoeltje.

Zorg bij een autostoeltje met gordelbevestiging dat er geen speling in de gordel zit.

Voor oudere stoeltjes geldt: bij vooruitkijkende autostoelen is met rood aangeven hoe de gordel om het zitje geleid wordt. Bij achteruitkijkende zitjes is dit in blauw aangegeven.

Bij de nieuwste R129 stoeltjes is dat in beide gevallen groen.