Gebruikstips voor je autostoeltje

Een veilige autostoel is alleen veilig als je het op de juiste manier gebruikt. Je wilt niet dat je zitje losschiet bij een ongeluk of dat je kind te veel kan bewegen. Wij geven je een aantal handige tips.
Expert autostoeltjes
Als je een autostoel niet op de juiste manier in de auto vastzet of verkeerd gebruikt, is het stoeltje minder veilig. Let daarom op het volgende als je een autostoel gaat installeren:
Voor oudere stoeltjes geldt: bij vooruitkijkende autostoelen is met rood aangeven hoe de gordel om het zitje geleid wordt. Bij achteruitkijkende zitjes is dit in blauw aangegeven.
Bij de nieuwste R129 stoeltjes is dat in beide gevallen groen.
Zet je kind goed vast in de autostoel. Dat is belangrijk voor de bescherming van je kind tijdens een botsing
Lees meer over:
Je kind goed vastzetten in een autostoel
Zet nooit een achteruitkijkende autostoel op de voorstoel als daar een passagiersairbag zit. Of schakel de airbag uit. Als de airbag opent bij een botsing komt deze met een enorme kracht tegen het autostoeltje aan. Door die klap loopt je kind kans op ernstige of zelfs fatale verwondingen.
Dit geldt alleen voor de passagiersairbag. Zij-airbags kunnen geen kwaad.
Gebruik een babystoel alleen voor (niet te lange) autoritten. Baby's hebben nauwelijks bewegingsruimte in een autostoeltje. Voor de motorische ontwikkeling is het belangrijk dat baby's goed kunnen bewegen. Kinderveiligheid.nl raad aan om niet langer dan 1 uur zonder stop met je baby auto te rijden.
Ook waarschuwen artsen voor ademhalingsproblemen. Die kunnen optreden bij pasgeboren baby's. Gebruik het babystoeltje daarom alleen in de auto en niet voor bijvoorbeeld slaapjes thuis.
Er bestaan wel systemen waarmee je kinderen tot 10 kg plat liggend, in een harnasje, in de auto kunt vervoeren. Bijvoorbeeld de Maxi-Cosi Jade.
Gebruik nooit de kinderwagenbak op de achterbank. Ook niet wanneer je die met gordels vastzet. Die biedt geen enkele bescherming bij een botsing.
Met een klein zonneschermpje bescherm je je kind tegen de zon. De zonneschermpjes plak je met een zuignap aan het raam.
Sommige babystoelen hebben een geïntegreerd zonnekapje. Maar je kunt ze ook los kopen.
Zet de airco aan (als je die hebt) en neem genoeg drinken mee voor onderweg.
Laat je kind(eren) nooit alleen achter in de auto! Al binnen 10 minuten kan de temperatuur op een zomerse dag zo snel oplopen dat het levensgevaarlijk wordt.
Heb je een botsing gehad met de autostoel in je auto? Dan is het beter om het zitje te vervangen en een nieuw zitje te kopen. Vaak zie je de schade niet aan de buitenkant. Maar het kan er wel voor zorgen dat het zitje niet meer goed beschermt bij een volgende botsing.
Sommige autostoeltjes kun je na een bosing laten onderzoeken. Zo weet je of je ze nog veilig kunt gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld bij Maxi-Cosi autostoeltjes.
Bij bijna alle autostoelen kun je de bekleding van het stoeltje halen en wassen in de wasmachine. In de gebruiksaanwijzing lees je hoe je de bekleding eraf haalt en weer terugplaatst.
Er zijn veel accessoires voor autostoeltjes te koop, maar ze zijn niet altijd veilig. Autostoeltjes zijn getest als compleet systeem. Extra producten kunnen de werking beïnvloeden, bijvoorbeeld de gordel of de houding van je kind.
Kies daarom bij voorkeur accessoires van de fabrikant van het stoeltje. Let er ook op dat ze de werking niet veranderen. Sommige producten, zoals gordelclips of universele Isofix-adapters, kun je beter niet gebruiken.
Voorbeelden van accessoires die soms wél geschikt zijn, zijn een zomerhoes (over de originele bekleding), een wintervoetenzak of een autospiegel. Daarmee kun je naar je kind kijken wanneer je hem achteruitkijkend vervoert.
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Accessoires voor een autostoel