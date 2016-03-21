Gebruikstips voor je autostoeltje

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gebruikstips

Gebruikstips voor je autostoel

Een veilige autostoel is alleen veilig als je het op de juiste manier gebruikt. Je wilt niet dat je zitje losschiet bij een ongeluk of dat je kind te veel kan bewegen. Wij geven je een aantal handige tips.

Snel naar:

  1. Gebruik je autostoel op de juiste manier
  2. Zo zet je een kind goed in een autostoel
  3. Autostoel voorin? Airbag uit!
  4. Niet te lang in de autostoel
  5. Beschermen tegen zon en warmte
  6. Na een botsing
  7. Onderhoud van een autostoel
  8. Accessoires voor bij de autostoel

1

Gebruik je autostoel op de juiste manier

Als je een autostoel niet op de juiste manier in de auto vastzet of verkeerd gebruikt, is het stoeltje minder veilig. Let daarom op het volgende als je een autostoel gaat installeren:

  • Lees de gebruiksaanwijzing goed voordat je de stoel vastzet in de auto en in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing in het opbergvakje in het stoeltje.
  • Zorg bij een autostoeltje met gordelbevestiging dat er geen speling in de gordel zit.

Voor oudere stoeltjes geldt: bij vooruitkijkende autostoelen is met rood aangeven hoe de gordel om het zitje geleid wordt. Bij achteruitkijkende zitjes is dit in blauw aangegeven.
Bij de nieuwste R129 stoeltjes is dat in beide gevallen groen.

  • Let bij een autostoeltje met Isofix-bevestiging extra goed op het derde bevestigingspunt.
  • Scan de QR-code op de autostoel als die aanwezig is. Er start dan een video hoe je het stoeltje moet installeren.

2

Zo zet je een kind goed in een autostoel

Zet je kind goed vast in de autostoel. Dat is belangrijk voor de bescherming van je kind tijdens een botsing

  • Zorg ervoor dat je kind zonder speling is vastgesnoerd in het harnasje of de veiligheidsgordel. De letselkans tijdens een botsing neemt toe als er meer speling in het gordeltje zit.
  • Let extra goed op als je kind een winterjas aan heeft. Door een dikke jas lijken de riempjes soms goed te zitten, maar zitten ze te los. Trek de riempjes goed aan en voel bij de schouders, heupen en buik of er geen speling is. Een alternatief voor een dik winterjasje is een dekentje over het kind doen (over de riempjes heen) als het koud is in de auto.
  • Pas een harnasje of verstelbare rugleuning op tijd aan aan de lengte van je kind. Stap pas over naar een groter zitje als het hoofdje boven de rand van het zitje uitsteekt.

Lees meer over:
Je kind goed vastzetten in een autostoel

Gebruikstips_Zetjekindineenautozitje

3

Autostoel voorin? Airbag uit!

Zet nooit een achteruitkijkende autostoel op de voorstoel als daar een passagiersairbag zit. Of schakel de airbag uit. Als de airbag opent bij een botsing komt deze met een enorme kracht tegen het autostoeltje aan. Door die klap loopt je kind kans op ernstige of zelfs fatale verwondingen.

Dit geldt alleen voor de passagiersairbag. Zij-airbags kunnen geen kwaad.

Gebruikstips_zitjevoorinairbaguit

4

Niet te lang in de autostoel

Gebruik een babystoel alleen voor (niet te lange) autoritten. Baby's hebben nauwelijks bewegingsruimte in een autostoeltje. Voor de motorische ontwikkeling is het belangrijk dat baby's goed kunnen bewegen. Kinderveiligheid.nl raad aan om niet langer dan 1 uur zonder stop met je baby auto te rijden.

Ook waarschuwen artsen voor ademhalingsproblemen. Die kunnen optreden bij pasgeboren baby's. Gebruik het babystoeltje daarom alleen in de auto en niet voor bijvoorbeeld slaapjes thuis. 

Er bestaan wel systemen waarmee je kinderen tot 10 kg plat liggend, in een harnasje, in de auto kunt vervoeren. Bijvoorbeeld de Maxi-Cosi Jade.

Gebruik nooit de kinderwagenbak op de achterbank. Ook niet wanneer je die met gordels vastzet. Die biedt geen enkele bescherming bij een botsing.

Jane-matrix-autostoeltje

5

Beschermen tegen zon en warmte

Met een klein zonneschermpje bescherm je je kind tegen de zon. De zonneschermpjes plak je met een zuignap aan het raam.

Sommige babystoelen hebben een geïntegreerd zonnekapje. Maar je kunt ze ook los kopen.

Zet de airco aan (als je die hebt) en neem genoeg drinken mee voor onderweg.

Laat je kind(eren) nooit alleen achter in de auto! Al binnen 10 minuten kan de temperatuur op een zomerse dag zo snel oplopen dat het levensgevaarlijk wordt.

warm-weer-auto-kind

6

Na een botsing

Heb je een botsing gehad met de autostoel in je auto? Dan is het beter om het zitje te vervangen en een nieuw zitje te kopen. Vaak zie je de schade niet aan de buitenkant. Maar het kan er wel voor zorgen dat het zitje niet meer goed beschermt bij een volgende botsing.

Sommige autostoeltjes kun je na een bosing laten onderzoeken. Zo weet je of je ze nog veilig kunt gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld bij Maxi-Cosi autostoeltjes.

Gebruikstips_naeenbotsing

7

Onderhoud van een autostoel

Bij bijna alle autostoelen kun je de bekleding van het stoeltje halen en wassen in de wasmachine. In de gebruiksaanwijzing lees je hoe je de bekleding eraf haalt en weer terugplaatst.

Gebruikstip_onderhoudvaneenkinderzitje

8

Accessoires voor bij de autostoel

Er zijn veel accessoires voor autostoeltjes te koop, maar ze zijn niet altijd veilig. Autostoeltjes zijn getest als compleet systeem. Extra producten kunnen de werking beïnvloeden, bijvoorbeeld de gordel of de houding van je kind.

Kies daarom bij voorkeur accessoires van de fabrikant van het stoeltje. Let er ook op dat ze de werking niet veranderen. Sommige producten, zoals gordelclips of universele Isofix-adapters, kun je beter niet gebruiken.

Voorbeelden van accessoires die soms wél geschikt zijn, zijn een zomerhoes (over de originele bekleding), een wintervoetenzak of een autospiegel. Daarmee kun je naar je kind kijken wanneer je hem achteruitkijkend vervoert.

Lees meer over:
Accessoires voor een autostoel

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