Gebruikstips voor je autostoeltje

Een autostoeltje goed vastzetten is belangrijk. Maar het is voor de beste bescherming bij een botsing ook belangrijk dat je kindje goed vast zit in het zitje. Zorg daarom dat je kindje op de juiste manier in het zitje zit en zonder speling is vastgesnoerd in het harnasje of de veiligheidsgordel. De letselkans tijdens een botsing neemt toe als er meer speling in het gordeltje zit.

Let extra goed op als je kind een winterjas aan heeft. Door een dikke jas lijken de riempjes soms goed te zitten, maar zitten ze te los. Trek daarom de riempjes goed aan en voel bij de schouders, heupen en buik van het kindje of er nog speling is. Een alternatief is een dekentje (over de riempjes heen) als het koud is in de auto.

Pas een harnasje of verstelbare rugleuning tijdig aan de lengte van je kind aan. Stap pas over naar een groter zitje als het hoofdje boven de rand van het zitje uitsteekt.