Goed vastzetten van je kind in het stoeltje

Vaak niet goed

Het verkeerd vastzetten van een kind kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen omdat het stoeltje het kind niet goed beschermt.

Helaas komt uit verschillende onderzoeken naar voren dat veel ouders hun kinderen niet veilig vervoeren in de auto. Zo rapporteerde veiligheid.nl in 2013 dat dit geldt voor 73% van de ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Zo zat 15% van de kinderen niet in de juiste stoel (te groot of klein), was 33% van de autostoelen niet juist bevestigd en zat 41% van de kinderen zit niet goed in de autostoel vast.

Het Belgische onderzoeksinstituut voor verkeersveiligheid VIAS deed in 2017 een onderzoek naar het gebruik van kinderbeveiligingssystemen. Van meer dan 1000 kinderen in België werd bekeken of ze volgens de regels werden vervoerd. Dat bleek slechts ongeveer één op de 4 (27%) te zijn. Op basis van dit onderzoek wordt zelfs geschat dat 13% van de kinderen niet vastzit in de auto en 57% in een stoeltje zit dat niet correct wordt gebruikt.

Veel gemaakte fouten

En denk je nu: dit overkomt mij niet? De meeste ouders uit de onderzoeken denken zelf dat ze hun kinderen wél goed en veilig vervoeren. En toch komt het voor dat een kind niet goed in het autostoeltje zit. We zetten enkele veelgemaakte fouten op een rijtje.

Stoeltje met een harnasje (baby’s & peuters)

Teveel speling in de gordeltjes

Beugel van een babystoeltje niet in de goede stand

Babystoeltje vooruitkijkend gebruiken

Achteruitkijkend stoeltje geplaatst op voorstoel met ingeschakelde airbag

Riempjes gedraaid

Armen van het kind buiten de riempjes

Stoeltje die met de autogordel worden vastgezet (peuters & kinderen)

Verkeerde gordelloop

Speling in de gordel

Zittingverhoger (voor oudere kinderen)

Gordel achter de rug

Gordel onder de arm

Gordel te los of gedraaid

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoeltjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Het beste autostoeltje

Tips veilig vervoeren

Waar moet je dan aan denken wanneer je je kind veilig wilt vervoeren in de auto? We geven je een aantal tips:

Zorg dat de riempjes altijd goed strak zitten bij de schouders, buik en heupen. Als ze te los zitten kan er bijvoorbeeld een schouder onderdoor glippen bij een botsing. Dit geldt voor riempjes van het stoeltje zelf, maar ook voor de autogordel als deze gebruikt wordt. Let extra goed op de speling met dikke winterjasjes.

Gebruik je de autogordel, let dan goed op of deze niet gedraaid is en goed door de (vaak felgekleurde) gleuven van de het stoeltje lopen.

Het stoeltje moet geschikt zijn voor de lengte en gewicht van het kind (op de onderkant zit meestal een sticker met informatie). Vooral ouders van baby’s stappen vaak te snel over naar een te groot (vooruitkijkend) peuterstoeltje.

Controleer de autogordel als het kind oud genoeg is om zelf de gordel om te doen. Kinderen vinden de gordel soms vervelend en doen deze onder hun arm. Dit is levensgevaarlijk omdat de gordel bij een ongeluk dan voor inwendig letsel kan zorgen.

Lees meer: