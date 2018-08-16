Goed vastzetten van je kind in het stoeltje

Tips: veilig in de autostoel

Zorg dat de riempjes of de gordel altijd goed strak zitten bij de schouders, buik en heupen. Als ze te los zitten kan er bijvoorbeeld een schouder onderdoor glippen bij een botsing.

Let extra goed op de speling met dikke winterjasjes. Het kan lijken alsof het kind goed vastzit, maar door de dikke jas kan er toch veel ruimte zijn.

Gebruik je de autogordel, let dan goed op of deze niet gedraaid is. Check ook of de gordel goed door de (vaak felgekleurde) gleuven van de het stoeltje lopen.

Het autostoeltje moet geschikt zijn voor de lengte en gewicht van je kind. Op de onderkant zit meestal een sticker met informatie. Vooral ouders van baby’s stappen vaak te snel over.

Het is belangrijk dat je kind zo lang mogelijk in een achteruitkijkend autostoeltje zit. Dat is namelijk veiliger.

Is het kind oud genoeg is om zelf de gordel om te doen? Kinderen vinden de gordel soms vervelend en doen deze onder hun arm. Dit is levensgevaarlijk. De gordel kan bij een ongeluk voor inwendig letsel zorgen.

Veelgemaakte fouten

Verkeerd vastzetten van je kind in het autostoeltje kan heel gevaarlijk zijn. Het stoeltje beschermt je kind dan niet goed bij een botsing. Denk je nu: 'dit overkomt mij niet?'

De meeste ouders denken namelijk dat ze hun kinderen goed en veilig vervoeren. Toch komt het voor dat een kind niet veilig in het autostoeltje zit. We zetten daarom een paar veelgemaakte fouten op een rij:

Niet veilig vervoerd

Het Belgische onderzoeksinstituut voor verkeersveiligheid VIAS doet regelmatig onderzoek naar het gebruik van kinderbeveiligingssystemen. Het onderzoek laat zien dat de meeste kinderen niet correct wordt vervoerd in de auto.

Ze controleerden in 2022 (pdf) meer dan 300 kinderen in België om te zien of ze volgens de regels werden vervoerd. In 2017 (pdf) deden ze een soortgelijk onderzoek met controle van meer dan 1000 kinderen.