Welke autostoel?

Welk autostoeltje past bij welke leeftijd?

Autostoelen zijn meestal ingedeeld op de lengte van een kind. Voor 2024 werden autostoelen ook ingedeeld op gewicht.

Leeftijd Type autostoel Lengte en gewicht Vanaf de geboorte tot ongeveer 1 jaar Babystoeltje ±40 - 75 cm

Tot 13 kg Vanaf 9 maanden tot ongeveer 4 jaar Peuterstoeltje ±60 - 105 cm

9 - 18 kg Vanaf 3,5 jaar tot ongeveer 12 jaar Kinderstoeltje ±100 - 135 cm

15 - 36 kg

Meegroei autostoeltjes

Deze autostoeltjes groeien met je kind mee en zijn daardoor geschikt voor meerdere levensfasen. Je hoeft minder vaak van autostoeltje te wisselen, maar er zitten ook wat praktische nadelen aan.

Leeftijd Type autostoel Lengte en gewicht Vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar Baby-/peuterstoeltje ±40 - 105 cm

Tot 18 kg Vanaf 9 maanden tot ongeveer 12 jaar Peuter-/kinderstoeltje ±75 - 135 cm

9 - 36 kg Vanaf de geboorte tot ongeveer 12 jaar Baby-/peuter-/kinderstoeltje ±40 - 135 cm

Tot 36 kg

In onze vergelijker kun je filteren op de verschillende type stoeltjes. Op het goedkeuringslabel op het autostoeltje zie je voor welke kinderen het stoeltje geschikt is. De fabrikant vertelt dit ook in de specificaties en handleiding.

Lees meer over:

Welke meegroei autostoeltjes kies je?

Autostoeltje voor een baby

Voor baby’s tot ongeveer 1 jaar: i-Size tot zo’n 75-85 cm of groep 0+ (tot 13 kg).

Deze autostoeltjes plaats je omgekeerd. Je kind zit dus met de rug naar de rijrichting. Dit geeft meer steun aan het hoofd en de nek van je kind bij een frontale botsing.

Veel autostoeltjes zet je vast met een onderstel dat in de auto achterblijft. Daarop klik je het zitje vast. Dit onderstel zet je vast met Isofix-bevestigingspunten. Er zijn ook autostoeltjes die je met de autogordel vast zet.

Je kind zet je in het autostoeltje altijd vast met een harnasgordeltje.

Babystoeltjes mag je alleen op de voorstoel plaatsen als er geen airbag voor zit. Of als de airbag uit is.

Je kind achteruitkijkend vervoeren is veiliger

Er is grote overlap in de lengteklassen tussen autostoeltjes voor baby's (±40 - 75 cm) en peuters (±60 - 105 cm). Autostoelen voor peuters zijn soms stoeltjes die je met de rijrichting mee in de auto zet. Daardoor worden kleine kinderen soms te vroeg in een 'vooruitkijkend' autostoeltje gezet. Het is veiliger als je kind met de rug in de rijrichting zit. Zo worden het hoofd en de nek van je kind bij een frontale botsing minder belast. Wacht met overstappen tot het hoofdje van je kind boven het stoeltje uitkomt.

Lees meer over:

Langer achteruitkijkend vervoeren

Autostoeltje voor een peuter

Voor peuters van ongeveer 9 maanden tot 4 jaar: i-Size tussen 60 en 105 cm of groep 1 (van 9 tot 18 kg).

In i-Size-stoeltjes kijken kinderen achteruit tot ze minimaal 15 maanden oud en 70 cm zijn. In veel oudere autostoeltjes zit het kind meestal in de rijrichting van de auto.

De meeste autostoeltjes voor peuters zet je vast met Isofix. Stoeltjes die je met de 3-puntsgordel van de auto vastmaakt worden steeds minder gemaakt.

Je zet je kind in het autostoeltje vast met een harnasgordeltje. Of je kind wordt beschermd door een vangtafel.

Kinderautostoeltjes

Voor kinderen van ongeveer 3 tot 12 jaar: i-Size tussen 100 - 135 cm of groep 2/3 (van 15 tot 36 kg).

Groep 2 (van 15 tot 25 kg) en groep 3 (vanaf 22 kg) worden bijna altijd gecombineerd in 1 autostoeltje. Dit soort autostoeltjes zijn zitting- of autostoelverhogers. Je zet je kind rechtstreeks vast met de veiligheidsgordel van de auto. Omdat het kind hoger zit, past de gordel beter.

Sinds eind 2017 zijn ook i-Size autostoeltjes te koop. Deze stoelen beschermen bij een botsing van opzij.

Sinds februari 2017 worden zittingverhogers zonder rugleuning alleen nog goedgekeurd voor kinderen groter dan 125 cm en 22 kg, als ze nieuw op de markt komen.

De zittingverhogers hebben meestal een rugleuning om het hoofd te steunen en de gordel te geleiden. Dat heeft de voorkeur.

Autostoelverhogers met hoofdsteun en zijsteunen hebben de voorkeur. Deze 'sidewings' geven betere bescherming bij een aanrijding van opzij.

Bekijk en vergelijk:

Alle autostoeltjes in onze test

Meegroei autostoeltjes: welke kies je?

Er zijn ook autostoeltjes die de lengteklassen hierboven combineren. Met deze meegroei autostoeltjes kun je een langere periode overbruggen. Helaas zien we soms dat dit soort autostoeltjes een middenweg zijn die niet perfect is voor de verschillende groepen. Maar er zijn ook van dit soort autostoeltjes op de markt die wél oplossingen bieden met goede bescherming.

Baby-/peuterstoeltjes

Van dit soort autostoeltjes zijn er verschillende varianten, zowel met gordelbevestiging als Isofix:

Autostoeltjes waarbij je kind de eerste maanden met de rug in de rijrichting zit. Het zitje plaats je in de rijrichting als je kind groter is. Bij i-Size autostoeltjes kan dat op zijn vroegst wanneer je kind groter is dan 71 cm en ouder dan 15 maanden.

autostoeltjes kan dat op zijn vroegst wanneer je kind groter is dan 71 cm en ouder dan 15 maanden. Volgens de R44 norm kan zo'n baby-/peurterstoeltje vooruitkijkend vanaf dat je kind 9 kg is. Wij raden aan dat later te doen om zo je kind langer achteruitkijkend te vervoeren.

Het autostoeltje zet je vast met het gordeltraject. Bij stoeltjes volgens de oudere R44-norm is het gordeltraject voor achteruitkijkend gebruik blauw aangegeven. Rood wordt gebruikt voor plaatsing in de rijrichting. Bij stoeltjes volgens de R129-norm is het gordeltraject groen aangegeven.

is het gordeltraject groen aangegeven. Autostoeltjes waarbij het kind tot 105 cm of 18 kg achteruitkijkend wordt vervoerd.

Peuter-/kinderstoeltjes

Autostoeltjes die gebruikt kunnen worden voor peuters en grotere kinderen, hebben vaak een 5-puntsharnas. Of een vangtafel voor de kleintjes.

Zijn ze daar uitgegroeid? Dan wordt het harnasje of de vangtafel verwijderd. De kinderen zet je dan vast met de autogordel.

Baby-/peuter-/kinderstoeltje

Deze stoeltjes zijn bedoeld voor een lange gebruiksperiode: vanaf de babytijd totdat je kind geen autostoeltje meer nodig heeft.

Voor baby’s en peuters gebruik je het ingebouwde harnas. Als je kind daar te groot voor is, verwijder je het harnas en zet je het kind met de autogordel vast.

Let goed op vanaf welke lengte of welk gewicht het stoeltje vooruitkijkend mag worden gebruikt. Vervoer je kind bij voorkeur zo lang mogelijk achteruitkijkend.

Omdat deze stoeltje voor vele situaties geschikt moeten zijn, zijn ze vaak ook ingewikkelder in gebruik. Let daarom extra goed op juist gebruik bij elke leeftijd.

Lees meer over:

Meegroei autostoeltjes: voor- en nadelen

Past het stoeltje in mijn auto?

Een autostoeltje moet niet alleen geschikt zijn voor je kind, maar ook goed in jouw auto passen.

Voor een Isofix-stoeltje heb je Isofix-punten in de auto nodig. Maar niet ieder Isofix-stoeltje past automatisch op elke zitplaats met Isofix-punten.

Op een zitplaats met een i-Size-label past wel ieder i-Size-autostoeltje.

Twijfel je? Op de website van de fabrikant vind je vaak een lijst met automodellen waarin het autostoeltje past. Daar staat meestal ook op welke zitplaatsen je het stoeltje wel of niet kunt gebruiken.

Tot welke leeftijd moet een kind in een autostoeltje?

In Nederland en veel andere Europese landen moeten kinderen tot 1,35 meter in een goedgekeurd autostoeltje worden vervoerd. Omdat elk kind anders groeit, kan de leeftijd waarop je kind niet langer een autostoeltje nodig heeft verschillen.

Lees ook:

Is een autostoel verplicht?

Veelgestelde vragen