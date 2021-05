Welke autostoel je moet kopen hangt af van het gewicht of de lengte van je kind. Voor iedere gewichtsgroep geldt ook een leeftijdsindicatie. Maar die gelden slechts bij benadering. Sommige kinderen zijn op dezelfde leeftijd nu eenmaal groter en zwaarder dan andere. Nieuwe i-Size-zitjes zijn niet meer ingedeeld in gewichtsklassen maar hebben een lengte-indicatie.

Soorten autostoeltjes

Autostoeltjes zijn ingedeeld in gewichts- of lengtegroepen. In onze vergelijker onderscheiden we zitjes voor baby's, peuters en oudere kinderen. In dit overzicht zie je welk soort zitje geschikt is voor welk gewicht en lengte.

Babystoeltjes:

Groep 0

Groep 0+

i-Size ± 40 - 75 cm

Baby-/peuterstoeltjes:

Groep 0/1

Groep 0+/1

i-Size ±40 - 105 cm

Peuterstoeljes:

Groep 1

i-Size ±60 - 105 cm

Peuter-/kinderstoeltjes:

Groep 1/2

Groep 1/2/3

Kinderstoeltjes:

Groep 2/3

i-Size 100-135 cm

Babystoeltjes

Voor baby’s tot ruim 1 jaar: Groep 0+ (tot 13 kg) zitje of i-Size tot zo’n 75 cm.

Deze autostoeltjes worden in achterwaartse richting geplaatst. Het kind zit dus met de rug naar de rijrichting. Deze positie biedt meer steun aan het hoofd en de nek van het kind bij een frontale botsing.

Bevestiging van het autostoeltje is vaak met de autogordel. Er zijn ook autostoeltjes met een onderstel dat in de auto achterblijft en waarop je het zitje vastklikt. Dit onderstel wordt vastgezet met behulp van Isofix-bevestigingspunten.

Het kindje zelf wordt in het autostoeltje vastgezet met een harnasgordeltje.

Babystoeltjes mogen alleen op de voorstoel worden geplaatst als er geen airbag voor zit, of wanneer de airbag gedeactiveerd is.

Let op: je kind achteruitkijkend vervoeren is veiliger!

Door de grote overlap in gewichtsklasse tussen groep 0+ en groep 1, worden kleine kinderen vaak te vroeg in een 'vooruitkijkend' autostoeltje geplaatst. Het is veiliger als het kind met de rug in de rijrichting zit. In deze positie worden het hoofd en de nek van het kind bij een frontale botsing aan veel lagere krachten blootgesteld. Wacht met overstappen tot je kind zwaarder dan 13 kg is of wanneer het hoofdje boven het stoeltje uitkomt.

In Scandinavië worden de meeste kinderen veel langer tegen de rijrichting in vervoerd. De laatste jaren verschijnen er ook in Nederland meer achteruitkijkende peuterzitjes op de markt. De Consumentenbond moedigt deze ontwikkeling aan.

Peuterstoeltjes

Voor peuters van ongeveer 9 maanden tot 4 jaar: Groep 1 (van 9 tot 18 kg) of i-Size tussen 60 en 105 cm.

In Groep 1-autostoeltjes zit het kind meestal in de rijrichting van de auto. In i-Size-stoeltjes kijken kinderen achteruit tot ze minimaal 15 maanden en 70 cm zijn.

De autostoeltjes worden vaak vastgezet met de 3-puntsgordel, maar er komen steeds meer Isofix-stoeltjes voor deze groep op de markt.

Het kind zelf wordt in het autostoeltje vastgezet met een harnasgordeltje of beschermd door een vangtafel.

Kinderstoelen

Voor kinderen van ongeveer 3 tot 12 jaar: Groep 2/3 (van 15 tot 36 kg) of i-Size tussen 100 - 135 cm.

Groep 2 (van 15 tot 25kg) en 3 (vanaf 22kg) worden zo goed als altijd gecombineerd in 1 autostoeltje. Dit soort autostoeltjes zijn zitting- of autostoelverhogers waarin het kind rechtstreeks met de veiligheidsgordel wordt vastgezet. Omdat het kind hoger zit, past de gordel beter.

De zittingverhogers hebben meestal en bij voorkeur een rugleuning om het hoofd te steunen en de gordel te geleiden.

Vanaf februari 2017 worden zittingverhogers zonder rugleuning alleen nog voor kinderen groter dan 125 cm en 22 kg goedgekeurd als ze nieuw op de markt komen.

Autostoelverhogers met hoofdsteun en zijsteunen (ook wel 'sidewings' genoemd) genieten de voorkeur vanwege de betere bescherming bij een aanrijding van opzij.

Vanaf eind 2017 zijn ook i-Size kinderstoelen te koop. Deze bieden altijd bescherming bij een botsing van opzij.

Overlappende groepen: Baby-/peuterstoeltjes en peuter-/kinderstoeltjes

Er zijn ook autostoeltjes op de markt die bovenstaande gewichtsklassen combineren. Dit zijn:

baby-/peuterstoeltjes: Groep 0(+)/1 autostoeltjes voor kinderen van geboorte tot 18 kg of i-Size tot 105 cm;

peuter-/kinderstoeltjes: Groep 1/2/3 stoeltjes voor kinderen van 9 tot 36 kg.

Met deze autostoeltjes kun je een langere periode overbruggen. Helaas zien we vaak dat dit soort autostoeltjes een compromis zijn met tekortkomingen voor diverse groepen. Er zijn echter ook van dit soort autostoeltjes op de markt die wel oplossingen bieden met goede bescherming. Bekijk hiervoor onze autostoeltjes-vergelijker.

Baby-/peuterstoeltjes

Van dit soort autostoeltjes zijn er verschillende varianten, zowel met gordelbevestiging als Isofix:

Autostoeltjes waarbij je kind de eerste maanden met de rug in de rijrichting zit. Als het kind groter is (bij de overgang naar groep 1 of als het kind groter is dan 71 cm bij i-Size zitjes) wordt het zitje in de rijrichting geplaatst. Het gordeltraject waarmee het autostoeltje met de autogordel moet worden vastgezet, moet op het zitje gecodeerd zijn op basis van kleur. Blauw wordt gebruikt voor installatie tegen de rijrichting in. Rood wordt gebruikt voor installatie in de rijrichting. Autostoeltjes waarbij het kind tot 18 kg of 105 cm achteruitkijkend wordt vervoerd.

Peuter-/kinderstoeltjes

Autostoeltjes die gebruikt kunnen worden voor zowel peuters als grotere kinderen hebben vaak een 5-puntsharnas of een vangtafel voor de kleintjes. Zijn ze daar uitgegroeid? Dan wordt het harnasje of vangtafel verwijderd en worden kinderen met de autogordel vastgezet.

