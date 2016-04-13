Autostoel achterwaarts: zo lang mogelijk

Baby's altijd achteruitkijkend

Babystoeltjes zijn altijd achteruitkijkend: je baby zit met de rug naar de rijrichting. Stap pas over op een volgend stoeltje als je kind te zwaar is. Of als het hoofdje boven de rand van het zitje uitkomt.

Let op: plaats je een achteruitkijkend zitje op de bijrijdersstoel? Schakel dan altijd de airbag uit.

Achterwaarts vervoeren: tot peuterleeftijd en verder

Is je kind toe aan een groter autostoeltje? Ook voor peuters zijn er autostoeltjes waarin je kind langer achteruit kan blijven zitten. Meestal tot ongeveer 3 à 4 jaar (105 cm). Deze stoeltjes bieden duidelijk betere bescherming bij een frontale botsing dan vooruitkijkende soorten.

Bekijk en vergelijk:

Achteruitkijkende peuterautostoeltjes

Extra lang achterwaarts (tot 6-7 jaar)

In Scandinavië is het heel gebruikelijk om kinderen veel langer achteruitkijkend te vervoeren. Daar zie je autostoeltjes waarin kinderen tot ongeveer 6 à 7 jaar (tot ongeveer 125 cm) achterwaarts kunnen meerijden. Voordeel hiervan is dat je minder snel hoeft over te stappen naar een volgend stoeltje. Soms kun je met 2 stoeltjes de hele periode overbruggen tot een zittingverhoger.

Deze grotere achteruitkijkende stoeltjes zijn ook in Nederland (beperkt) verkrijgbaar, zoals deze stoeltjes van BeSafe.

Waar moet je op letten bij extra lange achterwaartse stoeltjes?

Niet altijd universeel passend: controleer bij de fabrikant of het stoeltje geschikt is voor jouw auto.

Bevestiging: deze stoeltjes worden op verschillende manieren vastgezet. Soms met Isofix, soms met de autogordel en extra spanbanden. Controleer goed of dit past bij jouw auto.

Installatie: het vastzetten in de auto is lastiger en vraagt extra aandacht. Maar als het stoeltje eenmaal goed vast staat, heb je er geen omkijken naar. Dit maakt de stoeltjes minder geschikt als je ze vaak wilt verplaatsen.

Ruimte in de auto: deze stoeltjes zijn vaak groot.

Voor- en nadelen van achterwaarts vervoeren

Voordelen

Betere bescherming van hoofd en nek

Kinderen raken bij ongelukken het vaakst gewond aan hoofd en nek. In een achteruitkijkend zitje worden de krachten bij een botsing beter over het hele lichaam verdeeld.

Aantoonbaar veiliger

In landen waar achterwaarts vervoeren langer gebruikelijk is, zoals Zweden, liggen de letselcijfers lager. Onderzoek laat zien dat kinderen minimaal tot 2 jaar achterwaarts vervoeren duidelijk veiliger is.

Nadelen

Neemt meer ruimte in

Achteruitkijkende stoeltjes nemen vaak meer plaats in de auto in dan vooruitkijkende stoeltjes. Het is belangrijk om vooraf te controleren of het stoeltje goed in je auto past.

Minder beenruimte

Naarmate je kind groeit, kan de beenruimte beperkter worden. Sommige kinderen zitten dan met opgetrokken benen.

Installatie kan lastiger zijn

Vooral grotere achteruitkijkende stoeltjes zijn soms ingewikkelder te installeren dan standaard stoeltjes. Voor de veiligheid is het belangrijk dat je je kind goed vastzet in het autostoeltje.

Minder oogcontact

Voor sommige ouders is het een nadeel dat zij geen oogcontact met hun kind kunnen houden bij een achteruitkijkend zitje. Hiervoor zijn speciale spiegels te koop. Zo kun je alsnog contact houden met je kind.

Hoe langer, hoe beter

Achterwaarts vervoeren is de veiligste keuze voor jonge kinderen. Vroeger gold dat vooral voor baby’s. Nu zijn er steeds meer mogelijkheden om ook peuters en zelfs oudere kinderen tot ongeveer 6 of 7 jaar achteruit te laten meerijden. Hoe lang je dat volhoudt, hangt af van je auto, het autostoeltje, je budget en het comfort van je kind. Maar vanuit veiligheidsperspectief geldt: hoe langer, hoe beter.