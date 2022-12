Achteruitkijkend meerijden tot 125 cm

Onbekend in Nederland maar gebruikelijk in Scandinavië: kinderen extra lang achteruitkijkend laten meerijden. Dit kan met grote achterwaarts gerichte autostoeltjes waarin kinderen vanaf hun geboorte of ongeveer 6 maanden zitten tot ze een jaar of 6-7 (125 cm) zijn. Daarna gaan ze op een zittingverhoger. Bekende aanbieders zijn Axkid en BeSafe.

Voor- en nadelen

Verreweg de beste bescherming in een frontale botsing zien we in achteruitkijkende zitjes. Deze autostoeltjes bieden de mogelijkheid om kinderen tot een jaar of 6-7 achteruitkijkend te vervoeren. Dat is veel langer dan gebruikelijk.

Tot ze groot genoeg zijn voor alleen de autogordel kun je in sommige gevallen met 2 stoeltjes volstaan. Die eerste is dan vaak aan de prijzige kant, maar vervangt zowel het babystoeltje als peuterstoeltje.

Waar je op moet letten: