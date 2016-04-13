Isofix of autogordel?

Wat is Isofix?

Isofix is een bevestigingssysteem voor autostoeltjes voor baby's en peuters. Voor grotere kinderen zijn er zittingverhogers met rugleuning, met Isofix. Met deze bevestiging blijft het stoeltje goed op z'n plaats, ook als er geen kind in zit.

Zo bevestig je een autostoel met Isofix:

Klik het autostoeltje met de Isofix-haken aan de 2 Isofix-bevestigingspunten in de auto.

Je vindt deze bevestigingspunten tussen de rugleuning en de zitting van de achterbank. Ze zitten vast aan de auto zelf.

Autostoel met autogordel

Voordelen

Autostoeltjes die je vastmaakt met een autogordel kun je in bijna alle auto's plaatsen.

Ze zijn meestal goedkoper dan autostoeltjes met Isofix -bevestiging.

Nadelen

Het kan best lastig zijn om een baby of peuterstoeltje vast te zetten met een autogordel.

Vaak wordt de gordel niet goed langs het zitje geleid of niet strak genoeg aangetrokken. Het autostoeltje beschermt dan veel minder goed bij een botsing.

Soms is de autogordel niet lang genoeg of rust de sluiting op het frame. Dat moet je vermijden.

Autostoel met Isofix

Voordelen

Een autostoeltje met Isofix zet je makkelijker vast in de auto.

zet je makkelijker vast in de auto. De kans is veel groter dat je het autostoeltje goed vastzet. Controleer wel altijd of je het stoeltje goed hebt vastgeklikt.

Ze zijn over het algemeen veiliger, omdat het autostoeltje direct aan de auto vast zit. Ook komen autostoeltjes met Isofix iets beter uit onze autostoeltjes test bij frontale botsingen en botsingen van opzij.

Nadelen

Oudere auto's van voor 2006 hebben lang niet altijd Isofix-bevestigingspunten.

Isofix-bevestigingspunten kun je niet altijd goed vinden in oudere auto's. Ze zijn niet altijd duidelijk gemarkeerd. Soms worden ze aangegeven met een labeltje of een knoopje.

De meeste Isofix-autostoeltjes zijn niet algemeen goedgekeurd. Kijk daarom altijd of het autostoeltje geschikt is voor jouw type auto. Voor i-Size-zitplaatsen in auto's is een duidelijk label voorgeschreven. Autostoeltjes met de veiligheidsnorm i-Size passen op iedere autozitplaats met het i-Size-logo én in de meeste auto's met Isofix-bevestigingspunten.

passen op iedere autozitplaats met het i-Size-logo én in de meeste auto's met Isofix-bevestigingspunten. Een autostoeltje met Isofix is vaak duurder.

Derde bevestigingspunt maakt bevestiging lastiger

Meestal heb je voor Isofix een derde bevestigingspunt nodig. Zo kan het autostoeltje niet kantelen tijdens een botsing. Dat kan met een spanband die van de bovenkant van het autostoeltje naar een derde bevestigingspunt in de auto loopt, de 'top tether'. De meeste stoeltjes hebben een steunpoot die op de vloer van de auto leunt.

Top thether

De 'top tether' is het derde bevestigingspunt in de auto. Die kan op verschillende plekken achterin de auto zitten. Vaak is het niet duidelijk waar het precies zit en hoe je het herkent. Dat maakt het bevestigen van het autostoeltje toch wat ingewikkeld.

Steunpoot

In de praktijk gebruiken ouders de top tether niet altijd of ze trekken hem niet strak genoeg aan. Daardoor beschermt het stoeltje minder goed. Voor de meeste Isofix-stoeltjes kun je ook een steunpoot gebruiken. Daarvoor moet de autovloer vlak en sterk genoeg zijn. Dit is niet zo bij elke auto en dan kun je het autostoeltje met steunpoot niet gebruiken.

Voor welk autotype?

Kijk of het Isofix-autostoeltje dat je op het oog hebt in je auto gebruikt kan en mag worden. Die informatie staat in de gebruiksaanwijzing en/of op de website van de fabrikant van het autostoeltje.

Voor i-Size-autostoeltjes is het makkelijker. Die passen op iedere stoel in de auto waar een i-Size-logo op staat.

Bevestiging met autogordel

Sommige autostoeltjes met Isofix kun je ook met de autogordel bevestigen in plaats van met de Isofix-bevestigingspunten. Zo kun je deze autostoeltjes bevestigen in alle auto's. Dit kan handig zijn als je het autostoeltje bijvoorbeeld in een tweede auto wilt gebruiken die geen Isofix-bevestigingspunten heeft.

i-Size peuterautostoeltjes kun je alleen met Isofix vastzetten in de auto. Babyautostoeltjes met Isofix die je vastzet met autogordels worden meestal als minder veilig beoordeeld. Voor kinderstoeltjes maakt dat niet uit.

Vergelijk autostoeltjes en bekijk hoe goed autostoeltjes met Isofix-bevestiging scoren.

Autostoel met onderstel bevestigen

Er zijn baby- en peuterautostoeltjes op de markt met een onderstel dat je in de auto kunt laten zitten en waar je het stoeltje op klikt. Dit onderstel bevestig je meestal met Isofix in de auto. Het autostoeltje zelf klik je weer vast aan het onderstel.

Op veel onderstellen kun je eerst een autostoeltje voor baby's en daarna een autostoeltje voor peuters van hetzelfde merk gebruiken.

Een autostoeltje voor baby's kun je meestal ook zonder onderstel gebruiken. Je zet het dan vast met een autogordel.

Voordelen

Handig in gebruik.

De kans is klein dat je het autostoeltje niet goed bevestigt aan het onderstel. Controleer wel of het stoeltje goed aan het onderstel is vastgeklikt.

Autostoeltjes met een Isofix-onderstel scoren hoger in de test autostoeltjes.

Nadeel

Autostoeltjes met een onderstel zijn duurder.

Ervaringen en tips uit de praktijk

In de videoreeks 'Mama telt af' bespreken 2 aanstaande moeders met ons Baby & Kind-team ervaringen en tips over autostoeltjes.