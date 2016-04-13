Isofix of autogordel?

Merel van Jaarsvelt Expert autostoeltjesBijgewerkt op:20 maart 2026
Isofix is een bevestigingssysteem voor autostoeltjes voor baby's en peuters. Voor grotere kinderen zijn er zittingverhogers met rugleuning, met Isofix. Met deze bevestiging blijft het stoeltje goed op z'n plaats, ook als er geen kind in zit.
Meestal heb je voor Isofix een derde bevestigingspunt nodig. Zo kan het autostoeltje niet kantelen tijdens een botsing. Dat kan met een spanband die van de bovenkant van het autostoeltje naar een derde bevestigingspunt in de auto loopt, de 'top tether'. De meeste stoeltjes hebben een steunpoot die op de vloer van de auto leunt.
De 'top tether' is het derde bevestigingspunt in de auto. Die kan op verschillende plekken achterin de auto zitten. Vaak is het niet duidelijk waar het precies zit en hoe je het herkent. Dat maakt het bevestigen van het autostoeltje toch wat ingewikkeld.
In de praktijk gebruiken ouders de top tether niet altijd of ze trekken hem niet strak genoeg aan. Daardoor beschermt het stoeltje minder goed. Voor de meeste Isofix-stoeltjes kun je ook een steunpoot gebruiken. Daarvoor moet de autovloer vlak en sterk genoeg zijn. Dit is niet zo bij elke auto en dan kun je het autostoeltje met steunpoot niet gebruiken.
Kijk of het Isofix-autostoeltje dat je op het oog hebt in je auto gebruikt kan en mag worden. Die informatie staat in de gebruiksaanwijzing en/of op de website van de fabrikant van het autostoeltje.
Voor i-Size-autostoeltjes is het makkelijker. Die passen op iedere stoel in de auto waar een i-Size-logo op staat.
Sommige autostoeltjes met Isofix kun je ook met de autogordel bevestigen in plaats van met de Isofix-bevestigingspunten. Zo kun je deze autostoeltjes bevestigen in alle auto's. Dit kan handig zijn als je het autostoeltje bijvoorbeeld in een tweede auto wilt gebruiken die geen Isofix-bevestigingspunten heeft.
i-Size peuterautostoeltjes kun je alleen met Isofix vastzetten in de auto. Babyautostoeltjes met Isofix die je vastzet met autogordels worden meestal als minder veilig beoordeeld. Voor kinderstoeltjes maakt dat niet uit.
Vergelijk autostoeltjes en bekijk hoe goed autostoeltjes met Isofix-bevestiging scoren.
Er zijn baby- en peuterautostoeltjes op de markt met een onderstel dat je in de auto kunt laten zitten en waar je het stoeltje op klikt. Dit onderstel bevestig je meestal met Isofix in de auto. Het autostoeltje zelf klik je weer vast aan het onderstel.
Op veel onderstellen kun je eerst een autostoeltje voor baby's en daarna een autostoeltje voor peuters van hetzelfde merk gebruiken.
Een autostoeltje voor baby's kun je meestal ook zonder onderstel gebruiken. Je zet het dan vast met een autogordel.
In de videoreeks 'Mama telt af' bespreken 2 aanstaande moeders met ons Baby & Kind-team ervaringen en tips over autostoeltjes.