Meegroei autostoeltje: van baby tot kind

Voor- en nadelen

Voor de keuze voor een meegroeistoeltje of een stoeltje voor korter gebruik is het verstandig om de voor- en nadelen af te wegen. In totaal liggen de kosten misschien lager bij aanschaf van een stoeltje op de groei. Maar vaak lever je in op veiligheid en gebruiksgemak. Probeer daarom van tevoren te bedenken hoe je het stoeltje gaat gebruiken en wat je nodig hebt. Wij zetten een aantal voor- en nadelen op een rij:

Voordelen

Een stoeltje op de groei is vaak duur. Maar kan op lange termijn goedkoper zijn dan 2 of 3 andere autostoeltjes.

Je hoeft maar één keer een stoeltje aan te schaffen. Je koopt dus minder spullen. Dat scheelt gedoe omdat je maar één keer een stoeltje hoeft uit te kiezen.

Nadelen

De kans op verkeerd gebruik is groter. Je moet de lengte van je kind goed in de gaten houden. Wanneer je kind groot genoeg is, moet je het stoeltje ombouwen en anders gaan gebruiken. Doe je dit te vroeg of te laat? Dan is de bescherming die het stoeltje biedt minder goed. Het ombouwen zelf is vaak foutgevoelig.

Met een babystoeltje kun je je kind in het stoeltje naar de auto mee nemen. Dat kan bij deze stoeltjes meestal niet.

Stoeltjes worden na de baby of peutertijd vaak gebruikt door een jonger broertje of zusje. Bij deze meegroeistoeltjes is dat niet mogelijk.

De stoeltjes zijn meestal zwaar en groot. Wanneer je zo’n stoel in verschillende auto’s wilt gebruiken, kost het meer moeite om het over te plaatsen.

Het vastzetten van je kind in het stoeltje is soms wat lastiger en duurt daardoor langer.

Voor veel gebruikers zullen de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Maar als je weet dat je één kind in één vaste auto wilt vervoeren is een meegroeistoeltje te overwegen.

Eisen

De uitdaging in deze stoeltjes zit in het voldoen aan alle verschillende eisen voor verschillende leeftijden. Pasgeboren kinderen moeten achteruitkijkend vervoerd worden. Maar op een zekere leeftijd kan je kind niet meer achteruitkijkend in een stoeltje zitten. Baby’s en peuters mogen ook nog niet met de autogordel worden vastgezet. Zij zitten in een harnasje ( een speciaal gordeltje). Als het kind hier te groot voor is, wordt het vastgezet met de autogordel. Vaak samen met het stoeltje.

Deze meegroeistoeltjes moeten aan al deze eisen voldoen. Dat zorgt ervoor dat het stoeltje verschillende mogelijkheden heeft die je alleen in één bepaalde periode gebruikt. De gebruiksaanwijzing bij het stoeltje helpt je als gebruiker om daarmee om te gaan. Over het algemeen is het allemaal wat ingewikkelder dan bij een stoeltje voor een kortere periode.

Twee stoeltjes

Er zijn ook autostoeltjes die deels meegroeien. Bij die stoeltje heb je dan aan één ander stoeltje vaak voldoende. Zo zijn er autostoeltjes voor baby's en peuters waarbij je nog een laatste kinderstoeltje koopt wanneer je kind ongeveer 4 jaar is. En er zijn ook stoeltjes die je aanschaft na het gebruik van een babystoeltje. Deze stoeltjes zijn dan geschikt voor de peuter en kindertijd, tot je kind niet meer in een stoeltje hoeft.