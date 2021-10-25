Meegroei autostoeltje: van baby tot kind

Wat is een meegroei autostoel?

Met een meegroeistoeltje gebruik je 1 stoeltje van baby tot kind. Dat is handig en kan goedkoper zijn. Tegelijk zijn deze stoeltjes vaak een compromis. Ze zijn niet in elke fase even gebruiksvriendelijk of optimaal. Er zijn goede modellen, maar vergelijken blijft belangrijk.

Voor- en nadelen van een meegroeistoeltje

Als je een meegroeistoeltje kiest is het verstandig om de voor- en nadelen af te wegen. Een meegroeistoeltje kan op lange termijn goedkoper zijn. Vaak lever je wel in op veiligheid en gebruiksgemak. Probeer daarom van tevoren te bedenken hoe je het stoeltje gaat gebruiken.

Wij zetten een aantal voor- en nadelen op een rij:

Voordelen

Eén stoeltje op de groei is vaak duur in aanschaf. Een meegroeistoeltje kan op lange termijn goedkoper zijn.

Je koopt maar 1 stoeltje, dat betekent minder gedoe en minder keuzes.

Nadelen

De kans op verkeerd gebruik is groter. Je moet de lengte van je kind goed in de gaten houden. Wanneer je kind groot genoeg is, moet je het stoeltje ombouwen en anders gaan gebruiken. Doe je dit te vroeg of te laat? Dan is de bescherming die het stoeltje biedt minder goed. Het ombouwen zelf is vaak foutgevoelig.

Met een babystoeltje kun je je kind in het stoeltje naar de auto mee nemen. Dat kan bij deze stoeltjes meestal niet.

Stoeltjes worden na de baby- of peutertijd vaak gebruikt door een jonger broertje of zusje. Bij deze meegroeistoeltjes is dat niet mogelijk.

De stoeltjes zijn meestal zwaar en groot. Wanneer je zo’n stoel in verschillende auto’s wilt gebruiken, kost het meer moeite om het over te plaatsen.

Het vastzetten van je kind in het stoeltje is soms wat lastiger en duurt daardoor langer.

Voor veel gebruikers zullen de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Heb je 1 kind en gebruik je vooral 1 auto? Dan kan een meegroeistoeltje een goede optie zijn.

Aan welke eisen moet een meegroeistoeltje voldoen?

De uitdaging in deze stoeltjes zit in het voldoen aan alle verschillende eisen. Pasgeboren kinderen moeten achteruitkijkend vervoerd worden. Maar op een zekere leeftijd kan je kind niet meer achteruitkijkend in een stoeltje zitten. Baby’s en peuters mogen nog niet met de autogordel worden vastgezet. Zij zitten in een harnasje (een speciaal gordeltje). Als het kind hier te groot voor is, wordt het vastgezet met de autogordel. Vaak samen met het stoeltje.

Deze meegroeistoeltjes moeten aan al deze eisen voldoen. Dat zorgt ervoor dat het stoeltje verschillende mogelijkheden heeft die je alleen in 1 bepaalde periode gebruikt. De gebruiksaanwijzing bij het stoeltje helpt je als gebruiker om daarmee om te gaan. Over het algemeen is het allemaal wat ingewikkelder dan bij een stoeltje voor een kortere periode.

Twee stoeltjes

Er zijn ook autostoeltjes die deels meegroeien. Bij die stoeltjes heb je dan aan 1 ander stoeltje vaak voldoende. Zo zijn er autostoeltjes voor baby's en peuters waarbij je nog een laatste kinderstoeltje koopt wanneer je kind ongeveer 4 jaar is. En er zijn ook stoeltjes die je koopt na het gebruik van een babystoeltje. Deze stoeltjes zijn dan geschikt voor de peuter- en kindertijd, tot je kind niet meer in een stoeltje hoeft.