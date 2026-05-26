Autostoeltjes vergelijken

Autostoelen getest

Wij testen elk half jaar de nieuwste autostoeltjes op veiligheid en gebruiksgemak. Dat doen wij samen met onze internationale partners. Onze test is uitgebreider dan de wettelijke test en toont grote verschillen. We testen autostoeltjes van Maxicosi, Britax Römer, Cybex en vele andere merken. Autostoelen vergelijken loont, want de verschillen zijn groot. Met onze test en vergelijking van autostoeltjes kun je eenvoudig de beste autostoel kiezen dat past bij je kind.

Autostoelen voor baby's

Autostoel voor baby's zijn geschikt voor baby's tot ruim 1 jaar, tot 13 kg of tot 83 cm. Wij testen onder andere Maxi-Cosi baby autostoeltjes. Extra handig is het als je een draaistoel in de auto hebt, zodat je je baby er makkelijk in legt.

Vaak zet je een babystoeltje vast met de autogordel. Maar er zijn ook babystoeltjes die je vastzet met Isofix, een standaard bevestigingssysteem voor autostoeltjes.

Autostoelen voor peuters

Is je baby te groot voor de babystoel? Dan heb je een autostoeltje voor peuters nodig. Deze zijn geschikt voor peuters van ongeveer 9 maanden tot 4 jaar. De autostoel zet je soms vast met een autogordel. Maar de meeste stoeltjes zet je vast met Isofix, een standaard bevestigingssysteem. Bekijk onze vergelijking van autostoelen om het juiste autostoeltje te kiezen voor deze leeftijdsgroep.

Kinderstoelen

Als je kind uit het peuterautostoel is gegroeid is het tijd voor een kinderautostoel. Een kinderstoeltje voor de auto is geschikt voor kinderen van ongeveer 3 tot 12 jaar. Vaak worden de autozitjes in de categorie groep 2 (voor kinderen van 15 tot 25 kg) en groep 3 (voor kinderen vanaf 22 kg) gecombineerd in 1 autozitje. Dit zijn zittingverhogers of autostoelverhogers. Wij testen onder andere Britax Römer-kinderautostoeltjes. Vergelijk autostoeltjes als je zeker wilt weten dat je kind veilig en comfortabel zit.

Combinatie autostoeltjes: baby-/peuterstoeltjes & peuter-/kinderstoeltjes

Er zijn ook autostoelen die een combinatie zijn van een autostoeltje voor baby's én peuters. Zo'n baby-/peuterautostoeltje is geschikt voor baby's en peuters tot 18 kg of 105 cm. Grote merken als Maxi-Cosi en Joie hebben zulke autostoeltjes voor baby's en peuters.

Je kunt ook een autokinderstoel kopen dat een combinatie is van een stoeltje voor peuters en kinderen. Zulke peuter-/kinderautostoeltjes zijn geschikt voor peuters en kinderen van 9-36 kg of 76 - 150 cm. Ook hier geldt: vergelijk autostoelen en kijk goed welk stoeltje het best past.