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Autostoeltjes vergelijken

Laatste update van de test: 26 mei 2026|

Autostoeltjes zijn er in vele maten. Welke autostoel past het beste bij jouw kind?

Keuzehulp

  • Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size
    KinderkraftJunior Fix 2 i-Size
    Kinderstoeltjes|100-150 cm|Isofix

    € 76,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Kinderkraft Mink Pro 2 i-Size
    KinderkraftMink Pro 2 i-Size
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    € 90,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Maxi-Cosi Topaz i-Size
    Maxi-CosiTopaz i-Size
    Kinderstoeltjes|100-150 cm|Isofix

    € 105,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Joie i-Irvana
    Joiei-Irvana
    Peuter/kinderstoeltjes|76-150 cm|Isofix

    € 130,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Afrader
    Kidiz Autostoeltje Isofix Top Tether 360°
    KidizAutostoeltje Isofix Top Tether 360°
    Afrader
    in de categorie: Baby/peuter/kinderstoeltjes - isofix
    Baby/peuter/kinderstoeltjes|40-150 cm|Isofix
    Expert review

    € 145,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Afrader
    Lettas 360° i-Size kinderzitje
    Lettas360° i-Size kinderzitje
    Afrader
    in de categorie: Baby/peuter/kinderstoeltjes - isofix
    Baby/peuter/kinderstoeltjes|40-150 cm|Isofix
    Expert review

    € 150,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Afrader
    Miophy i-Size 360° Draaibaare kinderzitje
    Miophyi-Size 360° Draaibaare kinderzitje
    Afrader
    in de categorie: Baby/peuter/kinderstoeltjes - isofix
    Baby/peuter/kinderstoeltjes|40-150 cm|Isofix
    Expert review

    € 160,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Lionelo Lavender i-Size
    LioneloLavender i-Size
    Peuter/kinderstoeltjes|76-150 cm|Isofix

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané Kombibaby
    JanéKombibaby
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Cybex Pallas G3
    CybexPallas G3
    Peuter/kinderstoeltjes|76-150 cm|Isofix

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Silver Cross Glide Plus 360
    Silver CrossGlide Plus 360
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    € 260,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Thule Palm
    ThulePalm
    Kinderstoeltjes|100-150 cm|Isofix

    € 270,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bugaboo Otter by Nuna
    BugabooOtter by Nuna
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    € 280,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané Kombibaby + Kombibase i-Size Isofix basis
    JanéKombibaby + Kombibase i-Size Isofix basis
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    € 340,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Cybex Sirona Ti Plus
    CybexSirona Ti Plus
    Baby/peuterstoeltjes|40-105 cm|Isofix

    € 400,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Nuna Arra Flex + Base Next
    NunaArra Flex + Base Next
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    € 450,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Chicco Fullseat 360 i-Size + Full360 base
    ChiccoFullseat 360 i-Size + Full360 base
    Peuter/kinderstoeltjes|61-150 cm|Onderstel met Isofix

    € 460,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Silver Cross Glide Plus 360 + Base Plus 360
    Silver CrossGlide Plus 360 + Base Plus 360
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    € 490,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

Autostoelen getest

Wij testen elk half jaar de nieuwste autostoeltjes op veiligheid en gebruiksgemak. Dat doen wij samen met onze internationale partners. Onze test is uitgebreider dan de wettelijke test en toont grote verschillen. We testen autostoeltjes van Maxicosi, Britax Römer, Cybex en vele andere merken. Autostoelen vergelijken loont, want de verschillen zijn groot. Met onze test en vergelijking van autostoeltjes kun je eenvoudig de beste autostoel kiezen dat past bij je kind.

Autostoelen voor baby's

Autostoel voor baby's zijn geschikt voor baby's tot ruim 1 jaar, tot 13 kg of tot 83 cm. Wij testen onder andere Maxi-Cosi baby autostoeltjes. Extra handig is het als je een draaistoel in de auto hebt, zodat je je baby er makkelijk in legt.

Vaak zet je een babystoeltje vast met de autogordel. Maar er zijn ook babystoeltjes die je vastzet met Isofix, een standaard bevestigingssysteem voor autostoeltjes. 

Autostoelen voor peuters

Is je baby te groot voor de babystoel? Dan heb je een autostoeltje voor peuters nodig. Deze zijn geschikt voor peuters van ongeveer 9 maanden tot 4 jaar. De autostoel zet je soms vast met een autogordel. Maar de meeste stoeltjes zet je vast met Isofix, een standaard bevestigingssysteem. Bekijk onze vergelijking van autostoelen om het juiste autostoeltje te kiezen voor deze leeftijdsgroep.

Kinderstoelen

Als je kind uit het peuterautostoel is gegroeid is het tijd voor een kinderautostoel. Een kinderstoeltje voor de auto is geschikt voor kinderen van ongeveer 3 tot 12 jaar. Vaak worden de autozitjes in de categorie groep 2 (voor kinderen van 15 tot 25 kg) en groep 3 (voor kinderen vanaf 22 kg) gecombineerd in 1 autozitje. Dit zijn zittingverhogers of autostoelverhogers. Wij testen onder andere Britax Römer-kinderautostoeltjes. Vergelijk autostoeltjes als je zeker wilt weten dat je kind veilig en comfortabel zit.

Combinatie autostoeltjes: baby-/peuterstoeltjes & peuter-/kinderstoeltjes

Er zijn ook autostoelen die een combinatie zijn van een autostoeltje voor baby's én peuters. Zo'n baby-/peuterautostoeltje is geschikt voor baby's en peuters tot 18 kg of 105 cm. Grote merken als Maxi-Cosi en Joie hebben zulke autostoeltjes voor baby's en peuters.

Je kunt ook een autokinderstoel kopen dat een combinatie is van een stoeltje voor peuters en kinderen. Zulke peuter-/kinderautostoeltjes zijn geschikt voor peuters en kinderen van 9-36 kg of 76 - 150 cm. Ook hier geldt: vergelijk autostoelen en kijk goed welk stoeltje het best past.

Autostoeltjes per merk