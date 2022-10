Het bekendste merk autostoeltjes is toch wel Maxi-Cosi. Er is veel keuze uit modellen. We helpen je de beste Maxi-Cosi kopen.

Maxi-Cosi-autostoeltjes getest

Maxi-Cosi heeft een groot aanbod aan verschillende autokinderzitjes. We hebben ook veel soorten van Maxi Cosi getest. Onze test is uitgebreider dan de norm voor autostoeltjes. In de test zitten Maxi-Cosi-babystoeltjes geschikt voor de kleinsten en autostoeltjes voor wat grotere kindjes. En we testen ze met en zonder Isofix onderstel.

We beoordelen niet alleen hoe veilig het autostoeltje is, maar ook bijvoorbeeld hoe makkelijk je het kindje erin plaatst en hoe de ergonomie is.

Maxi-Cosi-autostoeltje kopen

Een Maxi Cosi autostoel met Isofix past in de meeste nieuwere auto's. Het is een veilige manier van het kinderstoeltje plaatsen. Kun je geen Isofix-basis in je auto monteren, dan kies je voor een Maxi-Cosi kinderstoel die je vastzet met de autogordel.

Afhankelijk van de leeftijd van je kindje kies je het Maxi Cosi-zitje. Voor een baby koop je een Maxi-Cosi-babystoel die je eventueel ook op je kinderwagen kunt plaatsen. Is je kindje al wat groter dan kun je kiezen voor een Maxi-Cosi peuter- of kinderautostoel.

Voor extra gemak bij het plaatsen van je baby in de Maxi-Cosi kun je een draaibare Maxi-Cosi kopen. Dan draai je het autostoeltje naar je toe om de baby erin te leggen en kun je hem weer naar voren of achteren draaien.

Elk type Maxi-Cosi-stoel is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Niet elke winkel levert elke kleur. Wil je een specifieke kleur, dan moet je dus even zoeken waar je die kunt kopen.

Maxi-Cosi-autostoeltjes vergelijken

Welke Maxi Cosi het best bij jou past vind je uit in de vergelijker. Filter op eigenschappen die je belangrijk vindt en vergelijk de overgebleven autokinderstoeltjes op de eigenschappen en testresultaten. Is de prijs van de Maxi Cosi belangrijk(er), dan kun je ook op prijzen vergelijken.