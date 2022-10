Hema-autostoeltjes getest

We testen regelmatig nieuwe autostoeltjes om te beoordelen of ze veilig, comfortabel en makkelijk in gebruik zijn. In de test zit ook af en toe een autostoeltje van Hema.

We testen alle autostoeltjes uitgebreid. We beoordelen onder meer hoe makkelijk je het stoeltje in de auto plaatst, hoe makkelijk je het kind erin zet en wat er gebeurt tijdens een botsing. Je ziet deze testresultaten als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Hema-autostoeltje kopen

Hema heeft niet altijd de autokinderstoeltjes in het assortiment. Zie je de Hema kinderautostoel in de aanbieding, bekijk dan eerst de testresultaten in onze vergelijker.

Een Hema autokinderstoel is geschikt voor kinderen van 15-36 kg, dus vanaf ongeveer 4 jaar. De Hema peuter/kinderstoel is voor kindjes van 9-36 kilo, dus voor ongeveer 1 tot 4 jaar. Deze stoeltjes zet je vast met de autogordel. Een veiligere manier om een autostoeltje vast te zetten is met Isofix. Met deze bevestiging blijft het stoeltje goed op z'n plaats, ook als er geen kind in zit. Maar oudere auto's hebben vaak geen Isofix-bevestigingspunten. Dan kies je voor een autostoel met gordelbevestiging.

Op de website van Hema staan filmpjes met uitleg over hoe je het autostoeltje van Hema moet bevestigen.

Hema-autostoeltjes vergelijken

Er zijn niet zoveel Hema-autostoelen om met elkaar te vergelijken, maar je kunt ze wel met andere merken vergelijken.

Staar je niet blind op de prijs. Het gaat tenslotte om de veiligheid van je kindje. Bekijk wat je belangrijk vind aan een autokinderstoel. Bijvoorbeeld het gewicht, de plaatsing, het gebruiksgemak of iets anders. Gebruik de filters om de selectie te verkleinen met enkel stoeltjes die aan jouw eisen voldoen. Vergelijk dan de zitjes op de testresultaten, eigenschappen en prijs. Zo vind je het beste autostoeltje voor jou en je kindje.