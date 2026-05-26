Een baby veilig in de auto vervoeren doe je in in autostoeltje voor een baby. Wij helpen je de beste babystoel voor de auto te kopen.

Babystoeltje voor de auto getest

Een stoeltje om je baby in de auto te vervoeren moet natuurlijk veilig en comfortabel zijn. Wij testen de autokinderzitjes daar dus op. En ook beoordelen we het gebruiksgemak. We testen de autostoeltjes strenger dan de norm. Zodat je zeker weet dat je de beste autostoel voor je baby koopt.

Babystoeltje voor de auto kopen

Welke autostoel je voor je baby moet kopen hangt af van de leeftijd van je baby en welke auto je hebt. In een grotere nieuwe auto kun je bijvoorbeeld een autozitje voor een baby kopen die je zijwaarts plaatst. In nieuwere auto's kun je meestal een babyzitje plaatsen met een Isofix-basis, zodat hij goed stevig zit.

Een baby kun je vanaf de geboorte tot zo'n 12 tot 18 maanden in een babystoeltje vervoeren. Vanaf ongeveer 1 jaar stap je over op een peuterstoeltje.

Babystoeltjes voor de auto vergelijken

In de vergelijker vind je een groot aantal autostoelen voor de baby. Je kunt ze filteren op eigenschappen die jij belangrijk vindt. Zoals vastzetten met gordel of Isofix, het gewicht en de breedte van het zitje en de mogelijkheden. Daarna vergelijk je een aantal babystoeltjes. Je kunt ook filteren, sorteren en vergelijken op prijs, als je een goedkoper zitje zoekt.

Om de beste autostoel voor je baby te vinden, bekijk en vergelijk je de testresultaten. Hiervoor log je in met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.