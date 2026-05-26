icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Babystoeltjes voor de auto

Laatste update van de test: 26 mei 2026|

Een baby veilig in de auto vervoeren doe je in in autostoeltje voor een baby. Wij helpen je de beste babystoel voor de auto te kopen.

Keuzehulp

  • Kinderkraft Mink Pro 2 i-Size
    KinderkraftMink Pro 2 i-Size
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    € 90,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané Kombibaby
    JanéKombibaby
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Silver Cross Glide Plus 360
    Silver CrossGlide Plus 360
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    € 260,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bugaboo Otter by Nuna
    BugabooOtter by Nuna
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    € 280,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané Kombibaby + Kombibase i-Size Isofix basis
    JanéKombibaby + Kombibase i-Size Isofix basis
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    € 340,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Nuna Arra Flex + Base Next
    NunaArra Flex + Base Next
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    € 450,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Silver Cross Glide Plus 360 + Base Plus 360
    Silver CrossGlide Plus 360 + Base Plus 360
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    € 490,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bugaboo Otter by Nuna + Bugaboo 360 Isofix basis by Nuna
    BugabooOtter by Nuna + Bugaboo 360 Isofix basis by Nuna
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    € 530,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Kinderkraft I-Lite
    KinderkraftI-Lite
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Joie Signature i-Level Pro
    JoieSignature i-Level Pro
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Kinderkraft I-Lite + Endura Safe FX
    KinderkraftI-Lite + Endura Safe FX
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Nuna Arra Flex
    NunaArra Flex
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    € 280,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Joie Signature i-Level Pro + i-Base Encore
    JoieSignature i-Level Pro + i-Base Encore
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    € 360,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Nuna Arra Flex + BaseCurv
    NunaArra Flex + BaseCurv
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    € 540,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Maxi-Cosi Pebble S
    Maxi-CosiPebble S
    Babystoeltjes|40-83 cm|Autogordel

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Joie Signature Sprint
    JoieSignature Sprint
    Babystoeltjes|40-75 cm|Isofix
    Expert review

    € 200,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Maxi-Cosi Pebble S + FamilyFix S
    Maxi-CosiPebble S + FamilyFix S
    Babystoeltjes|40-83 cm|Onderstel met Isofix
    Expert review

    € 330,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco Snuglite i-Size
    GracoSnuglite i-Size
    Babystoeltjes|40-75 cm|Autogordel

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

Babystoeltje voor de auto getest

Een stoeltje om je baby in de auto te vervoeren moet natuurlijk veilig en comfortabel zijn. Wij testen de autokinderzitjes daar dus op. En ook beoordelen we het gebruiksgemak. We testen de autostoeltjes strenger dan de norm. Zodat je zeker weet dat je de beste autostoel voor je baby koopt. 

Babystoeltje voor de auto kopen

Welke autostoel je voor je baby moet kopen hangt af van de leeftijd van je baby en welke auto je hebt. In een grotere nieuwe auto kun je bijvoorbeeld een autozitje voor een baby kopen die je zijwaarts plaatst. In nieuwere auto's kun je meestal een babyzitje plaatsen met een Isofix-basis, zodat hij goed stevig zit.

Een baby kun je vanaf de geboorte tot zo'n 12 tot 18 maanden in een babystoeltje vervoeren. Vanaf ongeveer 1 jaar stap je over op een peuterstoeltje. 

Babystoeltjes voor de auto vergelijken

In de vergelijker vind je een groot aantal autostoelen voor de baby. Je kunt ze filteren op eigenschappen die jij belangrijk vindt. Zoals vastzetten met gordel of Isofix, het gewicht en de breedte van het zitje en de mogelijkheden. Daarna vergelijk je een aantal babystoeltjes. Je kunt ook filteren, sorteren en vergelijken op prijs, als je een goedkoper zitje zoekt.

Om de beste autostoel voor je baby te vinden, bekijk en vergelijk je de testresultaten. Hiervoor log je in met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Autostoeltjes per merk