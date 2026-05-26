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Graco autostoeltje

Welke Graco autostoeltje komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Graco autostoeltjes en vergelijk de Graco autostoeltje met andere autostoeltjes.
Laatste update van de test: 26 mei 2026

Keuzehulp

  • Graco Turn2Me DLX i-Size R129
    GracoTurn2Me DLX i-Size R129
    Baby/peuterstoeltjes|40-105 cm|Isofix

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco Snuglite i-Size
    GracoSnuglite i-Size
    Babystoeltjes|40-75 cm|Autogordel

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco Slimfit R129
    GracoSlimfit R129
    Baby/peuter/kinderstoeltjes|40-145 cm|Autogordel

    € 175,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco EverSure i-Size
    GracoEverSure i-Size
    Kinderstoeltjes|100-150 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco Snugessentials + Isofamily i-Size Base
    GracoSnugessentials + Isofamily i-Size Base
    Babystoeltjes|40-75 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco Turn2Me
    GracoTurn2Me
    Baby/peuterstoeltjes|0-18 kg|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco Snugessentials
    GracoSnugessentials
    Babystoeltjes|40-75 cm|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco Snugessentials + Snugride i-Size Base
    GracoSnugessentials + Snugride i-Size Base
    Babystoeltjes|40-75 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco Turn2Reach
    GracoTurn2Reach
    Baby/peuterstoeltjes|0-18 kg|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco Snugride i-Size + i-Size base
    GracoSnugride i-Size + i-Size base
    Babystoeltjes|0-87 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco Snugride i-Size
    GracoSnugride i-Size
    Babystoeltjes|0-87 cm|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco SnugFix
    GracoSnugFix
    Babystoeltjes|0-13 kg|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Graco SnugFix + SnugFix Isofix Base
    GracoSnugFix + SnugFix Isofix Base
    Babystoeltjes|0-13 kg|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

Autostoeltjes per merk