Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Baby/peuterstoeltje dat zowel vooruitkijkend als achteruitkijkend te gebruiken is. Geschikt voor kinderen van tot 18 kg. Het zitje kan met elke geschikte lengte achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 9 kg is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. Het zitje is draaibaar zodat je het kind gemakkelijker in het stoeltje vastzet. Wanneer je gaat rijden draai je het stoeltje terug naar de rijpositie. Het stoeltje heeft geen handvat om baby's met stoeltje en al in de auto te zetten.