Hoe wij autostoeltjes testen

Testoordeel

Drie onderdelen vormen samen het Testoordeel:

Veiligheid (50%)

Gebruiksgemak (40%)

Ergonomie (10%)

Ook meten we of er schadelijke stoffen in het zitje aanwezig zijn.

De test is in 2015 flink aangescherpt. Vooral de botsproeven zijn zwaarder geworden. Hierdoor zijn de testresultaten van de zitjes getest tot en met 2014 niet te vergelijken met die van de nieuw geteste zitjes uit 2015.

Bescherming bij een frontale botsing en van opzij

We testten de autostoeltjes op bescherming van een kind bij een frontale botsing en een botsing van opzij. Voor de frontale botsing plaatsen we de autostoeltjes met daarin testpoppen in de carrosserie van een Volkswagen Golf VII die op een testslede is geplaatst.

We zetten ze vast met de autogordel of de Isofix-bevestigingspunten. Door in een autocarrosserie te testen, wordt de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd. In de frontale botsing wordt een Euro NCAP crashtest (met 64 km/h) nagebootst. De achterliggende gedachte is dat niet alleen een auto met volwassen inzittenden, maar ook een kind in een kinderzitje zo’n botsing moet kunnen doorstaan.

In de botsing van opzij wordt vanaf 2015 een binnendringende auto gesimuleerd. Dat geeft een realistischer beeld. Ook de nieuwe norm R129 maakt gebruik van een binnendringende deur, maar onze testopzet wijkt daarvan af door onder andere een wat hogere botssnelheid (27 km/h).

In beide testen maken we gebruik van de nieuwste generatie testpoppen (‘dummies’), waarmee nu ook botskrachten in de buikstreek gemeten kunnen worden.

Veiligheid van het ontwerp

We beoordelen de veiligheid van het ontwerp van het stoeltje. Dat omvat onder meer de gordelloop, de stabiliteit op de autostoel (bank) en de ondersteuning van het kinderhoofdje.

Meer dan de wet voorschrijft

Onze dynamische test van autostoeltjes wijkt af van wat wettelijk geëist wordt. Zo wordt onze test bij een frontale botsing in een minder gestileerde testopstelling en met een hogere botssnelheid uitgevoerd dan de wettelijke test.

Ook de botsing van opzij, tegenwoordig ook opgenomen de wettelijke test voor i-Size-zitjes, wordt met een wat hogere botssnelheid uitgevoerd.

Door zwaarder te testen, kunnen we laten zien welke autostoeltjes meer bieden dan het wettelijk minimum, waaraan ieder zitje op de Nederlandse markt in principe voldoet.

Correct gebruik

Voor een optimale beschermende werking is het van groot belang dat autostoeltjes op de juiste manier worden bevestigd en correct worden gebruikt. In de autostoeltjes-test zetten we ze volgens de voorschriften uit de handleiding vast in de auto. Het is belangrijk dat de gordels op de juiste manier om het zitje worden bevestigd en dat het harnasje waarmee het kind wordt vastgezet in het stoeltje, goed is afgesteld.

Speling in de gordels, zowel de autogordels als het gordeltje waarmee het kind vastzit, kan leiden tot een (veel) lagere beschermende werking. In de test kijken we hoe groot de kans is dat zitjes niet correct vastgezet en/of gebruikt worden; dit is in het testoordeel meegenomen.

Aanpassen zitje aan kinderen van verschillende afmetingen

Bij de botsproeven maken we natuurlijk gebruik van test-dummies. Maar voor het beoordelen hoe prettig de zitjes in praktijk zijn, gebruiken we echte kinderen. Zo kunnen we beoordelen hoe goed de zitjes kunnen worden aangepast aan kinderen van verschillende afmetingen en hoe comfortabel de zitjes zijn voor kinderen.

Installeren in verschillende auto's

Ook installeren we de zitjes in een selectie van auto's, om te zien hoe goed de zitjes in een doorsnede van het wagenpark passen.

Schadelijke stoffen

Van een groot aantal potentieel schadelijke stoffen meten we of en in welke concentratie deze zich in het zitje (met name de bekleding) bevinden. De score van het zitje wordt afgewaardeerd als de gemeten waarden te hoog zijn.

Regels verbeteren

Wij zetten ons samen met de andere consumentenorganisaties van de EU in voor verbetering van de regels met betrekking tot autostoeltjes. Dit heeft in 2013 geleid tot de nieuwe i-Size-norm. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn:

Duidelijker classificatie op basis van de lengte van een kind in plaats van gewicht - net als bij kledingmaten.

Promotie van achteruitkijkende zitjes voor peuters (vanaf 9 maanden tot 4 jaar).

Toevoeging van een botsing van opzij aan het wettelijk eisenpakket.

Aandacht voor overgewicht van kinderen in relatie tot autostoeltjes.

