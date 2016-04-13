Hoe wij autostoeltjes testen

Wat testen we?

We testen autostoeltjes op 3 onderdelen. Die vormen samen het Testoordeel:

Veiligheid (50%): hoe goed beschermt het stoeltje bij een botsing?

Gebruiksgemak (40%): hoe makkelijk is het stoeltje te bevestigen en te gebruiken?

Comfort (10%): zit je kind prettig in het stoeltje?

Ook controleren we het zitje op schadelijke stoffen in de bekleding. Als het stoeltje te veel schadelijke stoffen bevat, krijgt hij minpunten op het testoordeel.

Strafpunten

Het Testoordeel is gebaseerd op een gemiddelde van scores. Maar als een autostoeltje op bepaalde belangrijke veiligheidspunten onvoldoende scoort, telt dat extra zwaar mee. Bijvoorbeeld wanneer een stoeltje prima beschermt bij een frontale botsing, maar nauwelijks bij een botsing van opzij. Het stoeltje kan dan toch een dikke onvoldoende krijgen. Ook al scoort hij gemiddeld genomen hoog.

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Hoe testen we dit?

Botsproeven

De veiligheid van de stoeltjes testen we met botsproeven. We plaatsen speciale testpoppen (dummy’s) van verschillende groottes met sensoren in het autostoeltje. Het autostoeltje plaatsen we in de carrosserie van een Kia Sportage. De carrosserie is het stevige frame en de buitenkant van de auto. Zo is het bijna een echte situatie. Met de sensoren meten de testpoppen hoe groot de kracht van een botsing op een kind is. We testen op 2 soorten botsingen:

Een botsing van voren (frontale botsing): de auto rijdt met 50 km/u recht tegen een muur aan.

Een botsing van opzij: we doen alsof een auto met een snelheid van 60 km/u de auto aan de zijkant binnendringt.

Sinds het voorjaar van 2025 hebben we onze botsproeven zwaarder gemaakt. Het testvoertuig komt sneller tot stilstand en lijkt meer op echte verkeerssituaties.

Onze botsproeven zijn gebaseerd op Euro NCAP. Euro NCAP is een onafhankelijke organisatie die test hoe veilig auto’s en kinderstoeltjes zijn. Deze tests zijn zwaarder en lijken meer op echte ongelukken dan de wettelijke eisen. Daardoor zie je in onze test beter hoe veilig een kinderstoeltje écht is.

Veiligheid van het ontwerp

We beoordelen ook de veiligheid van het ontwerp van het stoeltje. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de:

Gordelloop

Stabiliteit op de autostoel of -bank

Ondersteuning van het kinderhoofdje

Kans op onjuist gebruik

Voor een goede bescherming is het belangrijk dat autostoeltjes op de juiste manier worden bevestigd en gebruikt. Speling in de gordels kan zorgen voor minder bescherming. Dat geldt zowel voor de autogordels als voor het harnasje waarmee het kind vastzit. We testen hoe makkelijk of moeilijk het is om fouten te maken bij vastzetten en gebruiken van het stoeltje.

Gebruiksgemak

We installeren de zitjes in verschillende auto's. Zo zien we hoe goed de zitjes passen in veelgebruikte auto's. We testen ook hoe duidelijk de instructies zijn. Daarnaast testen we of je makkelijk de zitjes kunt aanpassen aan de lengte van je kind.

Schadelijke stoffen

We onderzoeken of er schadelijke stoffen in de bekleding van het stoeltje zitten. Denk bijvoorbeeld aan PFAS. Als er te veel schadelijke stoffen zijn gevonden, krijgt het stoeltje een lagere score.

Welke autostoeltjes testen we?

We testen zoveel mogelijk autostoeltjes die goed verkrijgbaar zijn in Nederland. We testen autozitjes voor kinderen van verschillende leeftijden. Zowel stoeltjes met gordelbevestiging als met Isofix-bevestiging.

Actief betrokken bij nieuwe regels

Naast testen, zetten we ons ook in voor verbeteren van de regels rondom autostoeltjes. Dit doen we samen met andere consumentenorganisaties van de EU. Dit leidde in 2013 tot de nieuwe i-Size-norm. Belangrijke wijzigingen hierdoor zijn: