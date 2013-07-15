i-Size is de nieuwe norm voor kinderstoeltjes

Wat zijn i-Size-autostoelen?

i-Size-autostoeltjes voldoen aan de nieuwste norm voor autostoeltjes: R129. Je herkent ze aan het i-Size-logo. Het zijn autostoeltjes met Isofix volgens de nieuwste norm, die in heel Europa geldt. i-Size-autostoeltjes zijn voor kinderen tot ongeveer 3,5 tot 4 jaar oud.

Het voordeel van i-Size autostoelen is dat ze in bijna alle auto’s passen. Ze bieden goede bescherming en zijn makkelijker te plaatsen dan stoeltjes zonder i-Size.

Past een i-Size-stoeltje in jouw auto?

Heb je een auto met i-Size-zitplaatsen? Dan kun je elk i-Size-autostoeltje gebruiken op die plekken. Je herkent deze zitplaatsen aan het i-Size-label.

Heeft jouw auto geen i-Size zitplekken? Veel i-Size-stoeltjes passen ook in auto’s met gewone Isofix-bevestigingspunten. In de handleiding van het stoeltje staat in welke auto’s dat kan.

Twijfel je? Check altijd de lijst van geschikte auto’s bij de fabrikant.

Isofix of gordel

i-Size-autostoeltjes zet je altijd vast met Isofix. Dat maakt het bevestigen eenvoudiger en verkleint de kans op fouten.

Heb je nog een ouder Isofix-autostoeltje dat geen i-Size-stoeltje is? Je hoeft dat stoeltje niet direct te vervangen. Je kunt hem nog prima gebruiken. Vaak passen deze stoeltjes zonder problemen op zitplaatsen met i-Size.

Heb je geen Isofix in de auto? Dan kun je kiezen voor een stoeltje dat je met de autogordel vastzet. Die zijn er voor baby’s, peuters en oudere kinderen. Deze stoeltjes passen in vrijwel elke auto. Dat zijn geen i-Size-stoeltjes, maar kunnen wel voldoen aan de R129-norm. Die voldoen dus ook aan de nieuwste wettelijke veiligheidseisen.

Lees meer over:

De nieuwe norm voor autostoeltjes (R129)

Let op de juiste maat

i-Size-stoeltjes zijn ingedeeld op basis van de lengte van je kind. Let bij je keuze goed op de minimale en maximale lengte waarvoor het stoeltje geschikt is.

Niet elk stoeltje is even goed

Alle i-Size-stoeltjes voldoen aan de wettelijke eisen. Toch zijn er verschillen. Wij testen autostoeltjes op veiligheid, gebruiksgemak en ergonomie. Zo zie je welke stoeltjes goed beschermen en prettig zijn in gebruik.

Bekijk onze testresultaten en kies een autostoeltje dat bij jou past.