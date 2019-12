i-Size is de nieuwe norm voor kinderstoeltjes. Kinderen worden in plaats van op gewicht op lengte ingedeeld. Verder zijn de veiligheidseisen voor het i-Size label strenger en i-Size zitjes zijn gemakkelijker in gebruik. Ze kunnen op iedere autozitplaats met een i-Size logo geplaatst worden.

Wat zijn i-Size kinderstoeltjes?

i-Size kinderzitjes voldoen aan de nieuwe i-Size norm, oftewel R129. Ze worden beschouwd als de volgende generatie Isofix-zitjes en zijn te herkennen aan het i-Size logo.

De oude norm R44 maakt plaats voor de strengere R129. Beide normen gelden in heel Europa en ook in landen die geen lid zijn van de EU, zoals Zwitserland en Noorwegen.

Belangrijkste kenmerken

i-Size zitjes kun je plaatsen op iedere zitplaats in een auto met een i-Size label.

De klasse-indeling is niet meer op basis van gewichtsgroepen, maar op minimale en maximale lengte van het kind. Dat is duidelijker voor ouders, want die komen overeen met de kledingmaat van het kind.

i-Size kinderzitjes zijn er sinds 2013 voor kinderen tot circa 3,5 tot 4 jaar oud. Ze worden vastgezet in de auto met Isofix-bevestigingen. De kinderen zijn gezekerd met een harnasje of vangtafel.

Sinds 2017 zijn ze er ook voor grotere kinderen. Die zitten op een zittingverhoger-met-rugleuning in de autogordel.

Belangrijkste verbeteringen

i-Size kinderzitjes moeten kinderen tot ze minimaal 15 maanden oud zijn (dat was tot 9 kg, vaak jonger dan 1 jaar) achteruitkijkend kunnen vervoeren. Dat is veiliger. Vooral voor kleine kinderen omdat daarvan het hoofd relatief zwaar is en de nek nog niet zo sterk. Als zij achterwaarts rijden, wordt hun hoofd en rug in de zitting van het autostoeltje gedrukt bij een frontale botsing.

In de nieuwe norm is een botsing van opzij opgenomen. Die ontbreekt nog in de voorloper (R44).

De auto en het zitje zijn beter op elkaar afgestemd; de autokant is universeler gemaakt. Daardoor hoef je als ouder minder - zoals voorheen - uit te zoeken. Denk aan het controleren van lijsten, om te kijken welk Isofix-zitje in welke auto mag

i-Size autostoelen zijn eenvoudiger te bevestigen waardoor de kans op fouten kleiner is.

Hoe zit het met de R44-norm?

De R44-norm blijft voorlopig naast i-Size bestaan, je hoeft dus niet je oude zitje te vervangen. Kijk wel of het voldoende bescherming biedt.

De Consumentenbond test autostoeltjes, onafhankelijk of ze zijn goedgekeurd volgens R44 of R129. Alle zitjes worden langs dezelfde meetlat gelegd en ondergaan zwaardere botsingen dan in de beide normen wordt voorgeschreven – van voren en van opzij. Stoeltjes die goed scoren in de test van de Consumentenbondbond bieden voldoende veiligheid mits ze op de goede manier worden gebruikt.

Als de nieuwe R129-norm op termijn voor alle categorieën kinderzitjes van kracht is, worden geen goedkeuringen meer afgegeven volgens R44. Daarna zullen de stoeltjes met die norm langzaamaan verdwijnen uit de schappen.

Kan ik een i-Size stoeltje ook met gordels gebruiken?

De Isofix-bevestiging heeft prioriteit in de nieuwe norm. Veel stoeltjes kunnen dan ook alleen met Isofix worden vastgezet. Een uitzondering geldt voor babystoeltjes die je op een i-Sizebasis in de auto klikt. Deze zet je met kind en al in de auto en kun je ook in auto's zonder Isofix-bevestigingspunten vervoeren. In dat geval is het handig dat ook een gordelbevestiging mogelijk is

Ook zitverhogers kunnen zonder Isofix-bevestiging worden gebruikt.

Welke auto matcht met welk zitje?

i-Size-zitje op i-Size-plek in auto :

Je kunt ieder i-Size-stoeltje gebruiken in een auto met een geschikte zitplaats voor i-Size, te herkennen aan het label met het i-Size-logo (zie afbeelding). Vrijwel alle auto’s die de laatste jaren op de markt kwamen hebben minimaal twee ‘i-Size ready’ -zitplaatsen.

R44-Isofix-zitje op i-Size-plek in auto:

Oudere Isofix-stoeltjes hoef je niet te vervangen door i-Size stoeltjes. Deze passen meestal zonder problemen op de i-Size posities.

Nieuw i-Size-zitje in oudere auto met Isofix-bevestigingspunten:

Omgekeerd passen nieuwe i-Size-kinderzitjes in de meeste gevallen ook in auto’s met ‘oude’ Isofix-bevestigingspunten. In de gebruiksaanwijzing van het stoeltje staat een lijst met auto's waarin het stoeltje ook gebruikt kan worden als je (nog) geen i-Size ready zitplaatsen in je auto hebt.

De meest recente versie is op de website van de fabrikant van het stoeltje te raadplegen.

Zitjes voor baby's en peuters die met de autogordel worden vastgezet passen in iedere auto.

Zijn alle i-Size autostoelen even veilig?

Alle i-Size-autostoelen moeten aan dezelfde minimumeisen voldoen. Natuurlijk zal er verschil zijn tussen de verschillende merken en typen autostoeltjes. De test van de Consumentenbond laat zien wat de stoeltjes nog meer bieden dan dit minimum.

Welke i-Size kinderstoeltjes zijn getest?

MaxiCosi had met de 2wayPearl (67-105 cm) de primeur van het eerste i-Size-kinderzitje in onze test. Lees ook onze eerste indruk van de Maxi-Cosi 2wayPearl. Sinds die primeur wordt de lijst met geteste i-size-zitjes steeds langer, met autostoeltjes van onder andere Britax-Römer, Cybex, Concord, Joie en BeSafe.

Voorkom een miskoop

