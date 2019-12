Het gebruik van een autostoeltje is in Nederland verplicht tot je kindje 1,35 meter is. Het autostoeltje moet goedgekeurd zijn om te mogen worden gebruikt.

De wettelijke regels rondom autostoeltjes

In Nederland en veel andere Europese landen moeten kinderen tot 1,35 meter in een goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd. Afhankelijk van het gewicht of de lengte van het kind is dat een babyzitje, peuterautostoel of een zittingverhoger (stoelverhoger) al dan niet met rugleuning.

Let op: in sommige landen, zoals Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, moeten kinderen tot 1,50 meter van een kinderzitje gebruiken.

Er zijn enkele uitzonderingen:

Wanneer een auto geen gordels op de achterbank heeft, mogen kinderen vanaf 3 jaar 'los' op de achterbank zitten. Kinderen tot 3 jaar mogen dit niet.

Wil je 3 kinderen op de achterbank vervoeren, maar is er maar plaats voor 2 autostoeltjes? Dan mag een derde kind in de autogordel meerijden, als hij ouder is dan 3 jaar.

Neem je soms kinderen mee in de auto, dan mag je kinderen ouder dan 3 in de autogordel op de achterbank zekeren, dus zonder autostoeltje of zittingverhoger. Dit geldt alleen voor korte ritjes, geen vakanties. Eigen kinderen moeten altijd in een zitje.

Lees ook: Is een autostoeltje verplicht in het buitenland?

Kinderen zwaarder dan 36 kg

Bij fabrikanten van autokinderzitjes is er nog weinig aandacht voor het groeiende probleem van overgewicht bij (jonge) kinderen. Kinderzitjes voor groep (2 en) 3 worden bij de wettelijke goedkeuring getest met een maximale belasting van 36 kg. Maar ook kinderen die nauwelijks te zwaar zijn, kunnen op een gegeven moment de 36 kg overschrijden.

Ons advies voor kinderen zwaarder dan 36 kg: controleer of de autogordel over de hals loopt of over de schouder en over de buik of het heupbeen. Als de gordel nog over de hals en de buik loopt, is het veiliger het kind op een zittingverhoger te laten zitten.

Norm R44 of R129 (i-Size)

Een autostoeltje moet goedgekeurd zijn volgens Reglement 44 of 129. Het belangrijkste verschil tussen de R129-norm (vanaf 2013, ook wel i-Size genoemd) en R44 is dat de indeling gebaseerd is op de lengte van het kind in plaats van gewichtsklassen. De fabrikant is vrij om de minimale en maximale lengte te kiezen, maar moet er natuurlijk wel voor zorgen dat het zitje over de hele range voldoende veiligheid biedt.

Op elk goedkeuringslabel staat naast de toegestane lengte en/of het maximaal toelaatbare gewicht ook het goedkeuringsnummer. Met dit goedkeuringsnummer kun je de herkomst van het zitje achterhalen. Zitjes van de fabrikant TeamTex bijvoorbeeld worden onder allerlei verschillende merken op de markt gebracht: Nania, Safety Baby, Hema. We vermelden het goedkeuringsnummer ook in onze vergelijker, zodat je kunt nagaan wie de fabrikant is.

Tweedehands autostoeltjes

Je kunt ook een tweedehands autostoeltje gebruiken. Dit stoeltje moet wel een R44- of R129-goedkeuringslabel hebben. Controleer ook dat er niets mee gebeurd is. Een autostoeltje dat in de auto zat tijdens een botsing is namelijk niet meer veilig!