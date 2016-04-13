De wettelijke regels rondom autostoeltjes en zitverhogers

In Nederland en veel andere Europese landen moeten kinderen tot 1,35 meter in een goedgekeurd autostoeltje worden vervoerd. Omdat elk kind anders groeit, kan de leeftijd waarop je kind niet langer een autostoeltje nodig heeft verschillen.

Het soort autostoeltje hangt vooral af van de lengte van het kind. Er zijn babyzitjes, peuterautostoelen en autostoeltjes voor kleuters en oudere kinderen.

Dit kunnen ook zitverhogers zijn. Maar als deze voldoen aan de nieuwe i-Size-norm worden ze alleen gemaakt voor kinderen die langer zijn dan 1,25 cm. Bij modellen die zijn goedgekeurd onder de R44-norm kunnen de regels anders zijn. Bekijk op het goedkeuringslabel op het stoeltje of de zittingsverhoger voor welke kinderen het model geschikt is.

Let op: in sommige landen, zoals Duitsland en Zwitserland wijkt de wetgeving af. Daar moeten kinderen tot 1,50 meter een kinderzitje gebruiken.

Lees ook:

Is een autostoeltje verplicht in het buitenland?

Wettelijke uitzonderingen

Het is veiliger om je kind altijd in een autostoeltje te vervoeren. Toch zijn er een paar wettelijk uitzonderingen waarbij je je kind zonder kinderzitje in de auto mag vervoeren:

Als een auto geen gordels op de achterbank heeft, dan mogen kinderen vanaf 3 jaar 'los' op de achterbank zitten. Kinderen tot 3 jaar mogen dit niet.

Wil je 3 kinderen op de achterbank vervoeren, maar is er maar plaats voor 2 autostoeltjes? Dan mag nummer 3 in de autogordel meerijden. Dit mag alleen als het kind ouder is dan 3 jaar.

Neem je soms kinderen mee in de auto? Dan mag je kinderen ouder dan 3 jaar op de achterbank een autogordel omdoen. Dus zonder autostoeltje of zittingverhoger. Dit mag alleen bij korte ritjes, niet tijdens vakanties. Eigen kinderen moeten altijd in een zitje.

R129 (i-Size)- en R44-norm

Nieuwe autostoeltje moeten goedgekeurd zijn volgens de R129 norm, ook wel bekend als i-Size. Deze norm deelt stoeltjes in op de lengte van het kind, in plaats van het gewicht. Zo kunnen fabrikanten zelf de minimale en maximale lengtes voor hun stoeltjes bepalen. Zolang het stoeltje voor het hele lengtebereik maar voldoende veiligheid biedt.

R44-norm

R44 deelt autostoeltjes in op basis van gewichtsklassen van het kind. Dit is minder specifiek. Want kinderen met hetzelfde gewicht kunnen toch sterk in lengte verschillen. Dat kan van invloed zijn op de pasvorm en veiligheid van het stoeltje. Stoeltjes die zijn goedgekeurd volgens deze norm worden nog veel gebruikt, maar mogen niet meer verkocht worden.

Lees meer over de normen R129 (i-Size) en R44.

Goedkeuringsnummer

Op elk goedkeuringslabel staat de toegestane lengte en/of het maximaal toelaatbare gewicht. Er staat ook het goedkeuringsnummer op. Met dit goedkeuringsnummer kun je achterhalen welke fabrikant het stoeltje heeft gemaakt.

Zitjes van de fabrikant TeamTex bijvoorbeeld worden onder allerlei verschillende merken op de markt gebracht. Zoals Nania, Safety Baby en HEMA. We vermelden het goedkeuringsnummer in onze vergelijker, zodat je kunt nakijken wie de fabrikant is.

Tweedehands autostoel

Je kunt ook een tweedehands autostoeltje gebruiken. Dit stoeltje moet wel een R44- of R129-goedkeuringslabel hebben. Controleer of er niets mee gebeurd is. Een autostoeltje dat in de auto zat tijdens een botsing is namelijk niet meer veilig.