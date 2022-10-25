Autostoeltjes met R44-veiligheidsnorm niet meer te koop

Nieuwe norm

De R129-norm (i-Size) stelt strengere veiligheidseisen aan een autostoeltje. Zo'n 10 jaar lang waren zowel autsotoeltjes met R44-goedkeuring én stoeltjes met R129 goedkeuring te koop. Maar vanaf september 2024 mogen R44-autostoeltjes niet meer verkocht worden.

De sticker op het autostoeltje laat zien hoe het stoeltje goedgekeurd is. Stoeltjes die een lengte-range geven voor het kind zijn volgens de nieuwe norm goedgekeurd. Als er alleen een gewicht op het stoeltje staat dan is het een R44-stoeltje. Je herkent ze ook aan het getal 44 of 129 op de sticker.

Mag je een R44-autostoel nog gebruiken?

Bezitters van een R44-stoeltjes hoeven zich geen zorgen te maken. Het stoeltje mag je gewoon gebruiken en je hoeft het niet te vervangen. Het verkoopverbod betekent niet dat de R44-stoeltjes ineens onveilig zijn, alleen dat er nu strengere en modernere eisen zijn voor autostoeltjes.

Wil je weten welke bescherming een stoeltje biedt dat is goedgekeurd volgens de R44? Zoek het stoeltje op via de zoekfunctie op onze site en bekijk onze testresultaten. Van R44 stoeltjes die na 2014 zijn uitgebracht hebben we vaak testresultaten.