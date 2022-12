Autostoeltjes met R44-veiligheidsnorm niet meer te koop

Stop van verkoop

September 2023 stopt de verkoop van R44-autostoeltjes, maar voor bestaande voorraden geldt een uitzondering. Verkopers hebben 1 jaar de tijd om die voorraden te verkopen. Vanaf september 2024 liggen er definitief geen R44-autostoeltjes meer in de winkel.

De sticker op het autostoeltje laat zien hoe het stoeltje goedgekeurd is. Stoeltjes die een lengte-range geven voor het kind zijn volgens de nieuwe R129-norm (i-Size) goedgekeurd. Wanneer er geen lengte-range in cm op het stoeltje staat gaat het om een R44-stoeltje. Ook het getal 44 of 129 is te zien op de sticker.

Ruim aanbod i-Size

Het aanbod aan R129-stoeltjes (i-Size) is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is ruim aanbod van Isofix-stoeltjes voor baby’s en peuters. Dat geldt ook voor het aanbod van zittingverhogers voor grotere kinderen. De meeste auto’s hebben vandaag de dag minimaal 2 zitplaatsen met Isofix-bevestigingspunten, dus daar zijn geen technische belemmeringen. Babystoeltjes en zittingverhogers kunnen daarnaast vaak ook met de autogordel worden vastgezet. Het aanbod van peuterstoeltjes met gordelbevestiging is nog wel beperkt.

Geen verbod op gebruik

Bezitters van een R44-stoeltjes hoeven zich geen zorgen te maken. Je mag de stoeltjes gewoon blijven gebruiken in het verkeer en hoeft je stoeltje niet te vervangen.

Wil je weten wat voor bescherming het stoeltje biedt? Zoek het stoeltje op via de zoekfunctie en bekijk onze testresultaten.