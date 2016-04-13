Wat is een zitverhoger?

De namen worden soms door elkaar gebruikt, maar met een autostoeltje bedoelen we meestal een model met rugleuning. Een zitverhoger heeft geen rugleuning en heet ook wel een stoelverhoger of ‘booster’. In beide gevallen zet je je kind vast met de autogordel.

Wanneer heeft mijn kind een zitverhoger nodig?

Welke situatie is op jou van toepassing? We geven je passend advies.

Situatie Advies Kind is kleiner dan 1 meter Nog geen zitverhoger; gebruik een passend autostoeltje Kind is rond 100–125 cm Kies een autostoeltje met rugleuning Kind is langer dan 125 cm Een i-Size zitverhoger kan, maar een autostoeltje met rugleuning blijft veiliger Kind is 135 cm of langer Wettelijk geen autostoeltje meer nodig in Nederland Drie kinderen op de achterbank Zitverhoger kan praktische oplossing zijn Taxi, vakantie of incidenteel vervoer Zitverhoger is beter dan niets

Vanaf welke lengte mag een zitverhoger?

Vanaf een lengte van 1 meter zijn er autostoeltjes met rugleuning die geschikt zijn om je kind met de autogordel vast te zetten. Je stapt meestal over naar zo'n stoeltje wanneer je kind uit de peuterautostoeltje is gegroeid. Dat is ongeveer bij een lengte van 105 cm. Vaak rond de leeftijd van 3,5 á 4 jaar.

Zitverhogers die aan de nieuwe i-Size-norm voldoen, zijn alleen bedoeld voor kinderen langer dan 1,25 meter. Vroeger werden zitverhogers ook voor kleinere kinderen goedgekeurd.

Veel oudere producten met een oudere goedkeuring (R44) zijn nog in gebruik. Je mag deze volgens de instructies voor kleinere kinderen gebruiken. Maar we raden aan om een autostoeltje met rugleuning te gebruiken als dat mogelijk is. Op het goedkeuringslabel zie je voor welke kinderen het model geschikt is.

Wanneer gebruik je een zitverhoger zonder rugleuning?

In situaties waarin een autostoeltje met rugleuning niet mogelijk is, is een zitverhoger zonder rugleuning het beste alternatief. De zitverhoger verkleint het risico op letsel bij een frontale botsing en neemt weinig ruimte in. Ze zijn ook gemakkelijk in gebruik en je kind kan goed naar buiten kijken met een zitverhoger. Dit is een stuk veiliger dan helemaal niets.

Zitverhogers bieden geen bescherming bij een botsing van opzij. Maar als er een airbag is op de zitplaats van je kind, zit je kind op een betere plek. Dit blijkt uit botsproeven van Euro NCAP, waarin dummies op zitverhogers achterin de auto zitten. De airbags dragen dan samen met de hogere zitplek bij aan de bescherming.

Een zittingverhoger kan je goede keuze zijn:

Wanneer je 3 kinderen op de achterbank moet vervoeren en er in kleinere auto’s geen ruimte is voor 3 stoeltjes.

Voor af en toe gebruik, omdat een zitverhoger makkelijk mee te nemen is.

Als je reist met andermans auto of met een taxi.

Als je kind niet meer in een autostoeltje past of er niet meer in wil zitten. Een zitverhoger kan dan een goede tussenstap zijn voordat je kind zonder stoeltje in de auto meegaat.

Tot welke leeftijd is een zitverhoger verplicht?

Regels in Nederland

In Nederland is een autostoeltje verplicht voor kinderen kleiner dan 1,35 meter, met enkele uitzonderingen in bijzondere gevallen. Het hangt dus af van de lengte van je kind, niet de leeftijd. Omdat elk kind anders groeit, kan de leeftijd waarop je kind geen autostoeltje meer nodig heeft flink verschillen. De overstap naar een zitverhoger met rugleuning maak je meestal bij een lengte van 1,05 meter, vaak is dat rond de leeftijd van 3,5 a 4 jaar.

Is je kind 1,35 meter, maar loopt de autogordel nog niet goed over de heupen en het sleutelbeen? Dan kun je de zitverhoger of het autostoeltje beter nog wat langer gebruiken.

Regels buitenland

In het buitenland gelden soms andere regels voor het gebruik van kinderzitjes. Zo is in Duitsland een kinderzitje of stoelverhoger verplicht voor kinderen tot 1,50 meter.

Autostoeltje met rugleuning is veiliger dan zitverhoger

Uit onze tests blijkt dat een autostoeltje met rugleuning veiliger is dan een zitverhoger zonder rugleuning. Bij een botsing van opzij biedt de rugleuning extra bescherming, vooral dankzij de zijsteunen (ook wel sidewings genoemd). Ook zorgt de rugleuning dat het kind goed zit. Hij houdt de diagonale gordel op de juiste plek over de schouder. En hij biedt steun voor slapende kinderen.

Daarom raden we autostoeltjes met rugleuning liever aan dan zitverhogers zonder rugleuning. Een zitverhoger kun je beter gebruiken als je deze af en toe nodig hebt, of als het niet anders kan.

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Is Isofix beter of veiliger dan een gordel?

Je kunt kiezen voor een zitverhoger met of zonder Isofix, net als bij autostoeltjes. Isofix verhoogt de veiligheid niet per se, maar maakt het gebruik makkelijker. Bij een zitverhoger zonder Isofix is het wel belangrijk om erop te letten dat het stoeltje goed strak tegen de achterbank staat. Bij een zitverhoger met Isofix zet je het stoeltje één keer goed vast en laat je hem daarna staan. Het stoeltje blijft op zijn plek en schuift niet door de auto als er niemand op zit. Je kind zit altijd vast met de autogordel in de zitverhoger.

Is Isofix verplicht?

Nee, een zitverhoger met Isofix is niet verplicht. Isofix is vooral handig: de zitverhoger blijft beter op zijn plek staan, ook als er niemand op zit. Je kind zit altijd vast met de autogordel.

Hoe kies je de beste zitverhoger?

Wil je toch een zitverhoger zonder rugleuning? Kies dan een model dat is goedgekeurd volgens de nieuwe R129-norm en dat past bij de lengte van je kind.

Kies bij voorkeur een stevige kunststof zitverhoger. Modellen van piepschuimachtig materiaal zijn kwetsbaarder en kunnen sneller scheuren of breken. Vooral als je ze vaak in en uit de auto haalt. Check bij gebruik altijd de gordelloop. De heupgordel moet laag over de heupen lopen en de diagonale gordel midden over de schouder. Leg de diagonale gordel nooit onder de arm.

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