Accessoires autostoeltjes

Accessoires kunnen invloed hebben op het autostoeltje

Autostoeltjes zijn ontworpen en goedgekeurd als compleet systeem. Dat betekent dat de vorm van het stoeltje, de gordels en de bekleding op elkaar zijn afgestemd. Als je een accessoire toevoegt, kan dat invloed hebben op:

De manier waarop het harnas of de gordel zit.

De houding van het kind in het stoeltje.

Hoe gemakkelijk je het kind losmaakt.

Dat betekent niet dat accessoires altijd een probleem zijn. Het is vooral belangrijk dat ze goed passen bij het stoeltje en het gebruik niet veranderen. Gebruik daarom accessoires die:

De werking van het autostoeltje niet veranderen.

Het harnas of de gordel niet anders laten lopen.

Het gordelslot vrij laten. Het gordelslot moet altijd makkelijk bereikbaar blijven. Zo kun je het kind snel losmaken als dat nodig is.

Accessoires van de fabrikant passen vaak het best

Wil je een accessoire gebruiken? Dan is een product van de fabrikant van het autostoeltje vaak een veilige keuze. Deze zijn meestal ontworpen voor dat specifieke stoeltje. Daardoor sluiten ze goed aan op de vorm en de gordels. Universele accessoires kunnen ook geschikt zijn. Controleer wel altijd of ze het stoeltje niet minder veilig maken.

Accessoires die soms wél kunnen

Zomerhoezen voor autostoeltjes

Bij warm weer kan een badstof zomerhoes prettig zijn. De hoes neemt zweet op en maakt het stoeltje comfortabeler. Gebruik de hoes altijd over de originele bekleding en niet in plaats daarvan. De originele hoes draagt namelijk mede bij aan de bescherming in een botsing. Kies bij voorkeur een zomerhoes van de fabrikant van het stoeltje.

Let ook op dat een extra stoelhoes waarschuwingen en instructies op het origineel kan afdekken. En je weet niet of er schadelijke stoffen in zitten en of ze snel ontvlambaar zijn.

Wintervoetenzakken voor babyzitjes

Een voetenzak kan een alternatief zijn voor dikke winterkleding. Dikke jassen maken het lastiger om het harnas goed aan te trekken. De voetenzak moet wel geschikte openingen hebben voor de gordels.

De sluiting van het harnasje is afgedekt in deze zak. Daarom kun je hem alleen gebruiken in babydragers. In noodgevallen til je de babydrager met het kind uit de auto. Je hoeft het harnas dan niet los te maken.

Mogelijk voldoet zo’n voetenzak niet aan de eisen als het gaat om schadelijke stoffen en ontvlambaarheid.

Autospiegel voor achteruitkijkend vervoer

Met een autospiegel kun je het gezicht van je kind zien wanneer je hem achteruitkijkend vervoert. Dit is vaak een spiegel die je aan de hoofdsteun op de achterbank vastmaakt. Zo kun je via de achteruitkijkspiegel naar je kind kijken, via 2 spiegels dus. Dat kan je als ouder geruststellen. En het kan je kind ook een gerust gevoel geven.

Accessoires die je beter niet kunt gebruiken

Sommige accessoires kunnen de werking van het autostoeltje of de gordel veranderen. Daardoor werken ze mogelijk minder goed bij een botsing. Of het wordt lastiger om een kind snel uit het stoeltje te halen.

Voorbeelden zijn:

Producten die de rode knop van het gordelslot afdekken.

Extra gordels of clips die een kind met extra banden vastzetten.

Gordelgeleiders of gordelkussens die de gordel anders over het lichaam laten lopen.

Verlengstukken voor gordelsloten.

Blokkeermiddelen die voorkomen dat een kind het gordelslot kan openen.

Universele Isofix-adapters

Let ook op met universele Isofix-adapters. Deze adapters sluiten vaak niet goed aan op de auto of het autostoeltje. Daardoor kunnen ze onveilig zijn.

Zwangerschapsgordels

Let verder op accessoires voor de gewone autogordel. Zwangerschapsgordels zijn daar een voorbeeld van. Deze hulpmiddelen veranderen de manier waarop de gordel over het lichaam loopt. Maar ze doen vaak meer kwaad dan goed.