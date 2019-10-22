Accessoires autostoeltjes

Andre van Zwet Expert autostoeltjesBijgewerkt op:16 maart 2026
Autostoeltjes zijn ontworpen en goedgekeurd als compleet systeem. Dat betekent dat de vorm van het stoeltje, de gordels en de bekleding op elkaar zijn afgestemd. Als je een accessoire toevoegt, kan dat invloed hebben op:
Dat betekent niet dat accessoires altijd een probleem zijn. Het is vooral belangrijk dat ze goed passen bij het stoeltje en het gebruik niet veranderen. Gebruik daarom accessoires die:
Wil je een accessoire gebruiken? Dan is een product van de fabrikant van het autostoeltje vaak een veilige keuze. Deze zijn meestal ontworpen voor dat specifieke stoeltje. Daardoor sluiten ze goed aan op de vorm en de gordels. Universele accessoires kunnen ook geschikt zijn. Controleer wel altijd of ze het stoeltje niet minder veilig maken.
Zomerhoezen voor autostoeltjes
Bij warm weer kan een badstof zomerhoes prettig zijn. De hoes neemt zweet op en maakt het stoeltje comfortabeler. Gebruik de hoes altijd over de originele bekleding en niet in plaats daarvan. De originele hoes draagt namelijk mede bij aan de bescherming in een botsing. Kies bij voorkeur een zomerhoes van de fabrikant van het stoeltje.
Let ook op dat een extra stoelhoes waarschuwingen en instructies op het origineel kan afdekken. En je weet niet of er schadelijke stoffen in zitten en of ze snel ontvlambaar zijn.
Wintervoetenzakken voor babyzitjes
Een voetenzak kan een alternatief zijn voor dikke winterkleding. Dikke jassen maken het lastiger om het harnas goed aan te trekken. De voetenzak moet wel geschikte openingen hebben voor de gordels.
De sluiting van het harnasje is afgedekt in deze zak. Daarom kun je hem alleen gebruiken in babydragers. In noodgevallen til je de babydrager met het kind uit de auto. Je hoeft het harnas dan niet los te maken.
Mogelijk voldoet zo’n voetenzak niet aan de eisen als het gaat om schadelijke stoffen en ontvlambaarheid.
Autospiegel voor achteruitkijkend vervoer
Met een autospiegel kun je het gezicht van je kind zien wanneer je hem achteruitkijkend vervoert. Dit is vaak een spiegel die je aan de hoofdsteun op de achterbank vastmaakt. Zo kun je via de achteruitkijkspiegel naar je kind kijken, via 2 spiegels dus. Dat kan je als ouder geruststellen. En het kan je kind ook een gerust gevoel geven.
Sommige accessoires kunnen de werking van het autostoeltje of de gordel veranderen. Daardoor werken ze mogelijk minder goed bij een botsing. Of het wordt lastiger om een kind snel uit het stoeltje te halen.
Voorbeelden zijn:
Let ook op met universele Isofix-adapters. Deze adapters sluiten vaak niet goed aan op de auto of het autostoeltje. Daardoor kunnen ze onveilig zijn.
Let verder op accessoires voor de gewone autogordel. Zwangerschapsgordels zijn daar een voorbeeld van. Deze hulpmiddelen veranderen de manier waarop de gordel over het lichaam loopt. Maar ze doen vaak meer kwaad dan goed.