Autogordel dragen tijdens je zwangerschap

Zwangerschapsgordel of gewone autogordel?

De gewone driepuntsgordel in de auto is genoeg. Een extra zwangerschapsgordel is niet nodig. Deze systemen hebben geen voordeel vergeleken met de standaard driepuntsgordel. Dat blijkt uit een test van autoclub ADAC. Sterker nog: sommige systemen zorgen juist voor extra belasting op de buik. Gebruik daarom gewoon de autogordel.

Zo draag je de autogordel tijdens je zwangerschap

Let bij het gebruik van de standaard driepuntsgordel van de auto op het volgende:

Laat de gordel over je schouder en borst lopen. Leid de gordel niet achter je rug langs.

De onderste gordelband hoort onder je buik en over je heupen te lopen, niet over je buik.

Wat is een zwangerschapsgordel?

Een zwangerschapsgordel is een extra hulpmiddel dat je aan de autogordel vastmaakt. Het systeem trekt het heupgedeelte van de gordel naar beneden, zodat deze onder de buik blijft. Het idee is dat dit comfortabeler zou zijn en druk op de buik vermindert.

Waarom is een zwangerschapsgordel niet nodig?

De Duitse autoclub ADAC testte in 2023 verschillende zwangerschapsgordels. De uitkomsten geven geen reden om ze te gebruiken.

De belasting op de buik wordt niet lager.

In sommige situaties wordt de belasting juist hoger.

De plastic en metalen onderdelen van de zwangerschapsgordels kunnen een risico vormen bij een botsing.

De gordel kan losser zitten door extra bandlengte.

Het comfort verbetert niet.

De conclusie van ADAC: gebruik gewoon de standaard autogordel. Bekijk de volledige test van zwangerschapsgordels (in het Duits) op ADAC.de