Autogordel dragen tijdens je zwangerschap

Andre van Zwet Expert autostoeltjesBijgewerkt op:24 maart 2026
De gewone driepuntsgordel in de auto is genoeg. Een extra zwangerschapsgordel is niet nodig. Deze systemen hebben geen voordeel vergeleken met de standaard driepuntsgordel. Dat blijkt uit een test van autoclub ADAC. Sterker nog: sommige systemen zorgen juist voor extra belasting op de buik. Gebruik daarom gewoon de autogordel.
Let bij het gebruik van de standaard driepuntsgordel van de auto op het volgende:
Een zwangerschapsgordel is een extra hulpmiddel dat je aan de autogordel vastmaakt. Het systeem trekt het heupgedeelte van de gordel naar beneden, zodat deze onder de buik blijft. Het idee is dat dit comfortabeler zou zijn en druk op de buik vermindert.
De Duitse autoclub ADAC testte in 2023 verschillende zwangerschapsgordels. De uitkomsten geven geen reden om ze te gebruiken.
De conclusie van ADAC: gebruik gewoon de standaard autogordel. Bekijk de volledige test van zwangerschapsgordels (in het Duits) op ADAC.de