Autostoel met gordelbevestiging voor peuters

Waarom peuterstoel met gordel?

Niet elke auto heeft Isofix. In nieuwe auto’s is het standaard sinds 2014. Ook voor die tijd hadden al veel auto's Isofix-bevestigingspunten.

Oudere auto’s, oldtimers of campers hebben die Isofix-bevestigingspunten soms niet. In dat geval is een peuterstoel die je vastzet met de autogordel de enige oplossing. De autogordel houdt het stoeltje op zijn plek terwijl je kind in een harnasje met eigen riempjes vastzit.

Meer keuze met Isofix in je auto

Heeft je auto wel Isofix? Dan is een peuterstoel met Isofix meestal handiger. Het aanbod in stoeltjes is veel groter. Ook is het een stuk gemakkelijker om het stoeltje goed vast te zetten. Dat maakt de kans op een verkeerde installatie ook kleiner.

Kijk verder dan peuterstoeltjes

Het aanbod gordelstoelen voor peuters is beperkt. Daarom kan het slim zijn om verder te kijken dan alleen stoeltjes die geschikt zijn voor peuters. Er zijn ook autostoeltjes met gordelbevestiging die je ook na de peuterleeftijd nog kunt gebruiken. Bijvoorbeeld tot je kind 6 jaar is. En er zijn ook stoeltjes die je voor de peuterleeftijd kunt gebruiken (vanaf geboorte). Dat heeft zijn voor- en nadelen.

Bij sommige van deze stoeltjes die we hebben getest zien we dat de installatie erg lastig is. Het stoeltje doet het dan goed in onze botsproef, maar is heel lastig te installeren. Dat maakt de kans op verkeerde installatie ook groter. Toch kunnen deze stoeltjes interessant zijn. Zo lang je ervoor zorgt dat je het stoeltje goed installeert. En je niet te vaak het stoeltje van auto hoeft te verwisselen.

Soorten autostoeltjes met gordelbevestiging voor peuters

Alleen peuter (ongeveer 76 tot 105cm)

Korte gebruiksduur: voor en na de peuterfase is een nieuw stoeltje nodig.

Specifieke gebruiksperiode zorgt vaak dat het stoeltje makkelijker in gebruik is.

Peuter en kind (ongeveer 61 tot 125cm)

Vaak langer achterwaarts te gebruiken: tot 5-6jaar. Dat biedt vaak meer veiligheid.

Groeit mee zodat je minder snel een nieuw autostoeltje hoeft te kopen.

Vaak ingewikkelde installatie. Je moet dan extra opletten om verkeerde installatie te voorkomen.

Daardoor vaak niet geschikt als je het stoeltje veel van auto moet verwisselen.

Baby, peuter en kind (ongeveer 40 tot 145cm)