Zoek je een peuterstoel met Isofixbevestiging voor in de auto? Wij hebben deze autostoelen grondig getest op veiligheid en gebruiksgemak. In onze test zie je welke autostoel het beste uit de test komt. Zo kies je makkelijk een veilige en betrouwbare stoel voor je kind.
Laat onze test je helpen om een goede autostoel te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke autostoel uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoel veilig is en welke het beste uit de test komt. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Steeds meer peuterstoelen worden met Isofixhaken in de auto vastgeklikt. Peuterstoeltjes zijn geschikt voor kinderen tot ongeveer 3 á 4 jaar die te groot zijn voor een babystoeltje. Peuterstoeltjes met Isofix zijn duurder dan peuterstoeltjes die met de autogordel in de auto worden vastgezet. Maar ze bieden wel voordelen op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak. Lees meer over hoe wij autostoeltjes testen.
Binnen deze groep autostoeltjes kun je kiezen tussen stoeltjes die met de rijrichting meekijken of juist ertegenin. Kinderen zet je vast in een harnasje of zeker je met een vangtafel. We vertellen je wat de veiligste keuze is, want verschillen zijn er.
Hoe past het autostoeltje in je auto? Passen kinderen er goed in? En kunnen ze makkelijk worden vastgeklikt?
Zit je kind wel lekker in het autostoeltje? En kan hij/zij nog wel naar buiten kijken? Heeft het autostoeltje een slaapstand? Dit en nog veel meer zoeken we voor je uit.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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