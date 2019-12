Veiligheid van autostoeltjes met vangtafel

Autostoeltjes met een vangtafel ('shield-zitjes') doen het over het algemeen goed in onze test. Ze leveren mooie waarden op in de botsproeven en zijn gebruiksvriendelijk. Maar er is discussie of ze wel echt veilig zijn.

Veiligheid vangtafel ter discussie

Verschillende veiligheidsexperts stellen zitjes met een vangtafel ter discussie: in bepaalde situaties zouden ze letsel kunnen veroorzaken dat in onze tests onopgemerkt blijft. Fabrikanten van kinderzitjes zijn verdeeld in fervente voor- en tegenstanders en nemen stelling op hun websites.

Risico bij bepaalde frontale botsingen

Vanaf het begin is de Consumentenbond betrokken in deze discussie. Er zijn enkele studies die betogen dat in bepaalde frontale botsingen de buik- en borststreek van een kind in een zitje met een vangtafel (te) zwaar belast wordt én dat in bepaalde type ongevallen het kind, door het ontbreken van een harnasje, uit het zitje geslingerd zou kunnen worden. Om te voorkomen dat kinderen inderdaad uit hun zitje kunnen worden geslingerd is de norm aangescherpt: voor goedkeuring moeten nieuwe zitjes een strengere 'roll-over test' ondergaan. Ook stoeltjes met vangtafel zouden die test moeten kunnen halen. Wat ons betreft is dit een afdoende maatregel.

Aangepaste test

De problemen bij de frontale botsing zijn lastig in kaart te brengen. We weten nog niet alles van het krachtenspel op de testdummy. De botskrachten concentreren zich bij een kind in een harnasje meer richting hoofd en nek, in een zitje met vangtafel wordt een kind daar minder belast, waardoor zitjes met een vangtafel goed uit onze botsproeven komen.

Sinds het voorjaar van 2015 beschikken we over een testdummy met sensors in de buikstreek, waarmee we de belasting kunnen meten. Als de druk in de buikstreek tijdens de frontale botsing te hoog is, verlagen we het testoordeel voor de veiligheid bij een frontale botsing. Dat gebeurde sindsdien bij alle zitjes met een vangtafel.

Achteruitkijken beter

Overigens pleiten wij al jaren voor het zo lang mogelijk achteruitkijkend vervoeren van kinderen. Als kinderen tot 3,5 jaar zo vervoerd zouden worden, was bovengenoemde discussie overbodig: achteruitkijkende zitjes beschermen altijd beter dan vooruitkijkende zitjes, of ze nu gebruik maken van een vangtafel of een harnasje.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoeltjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

