Veiligheid van autostoeltjes met vangtafel

Veiligheid vangtafel ter discussie

Verschillende veiligheidsexperts stellen zitjes met een vangtafel ter discussie. In bepaalde situaties zouden ze letsel kunnen veroorzaken dat in onze tests onopgemerkt blijft. Fabrikanten van kinderzitjes zijn verdeeld in voor- en tegenstanders.

Risico bij bepaalde frontale botsingen

Vanaf het begin is de Consumentenbond betrokken in deze discussie. Sommige studies laten zien dat bij frontale botsingen de buik en borst van een kind te veel druk krijgen. Dit gebeurt bij gebruik van een zitje met een vangtafel. Ze waarschuwen ook dat een kind bij sommige ongelukken uit het zitje kan vliegen als er geen harnasje is.

Om te voorkomen dat kinderen inderdaad uit hun zitje kunnen worden geslingerd is de norm aangescherpt. Voor goedkeuring moeten nieuwe zitjes een strengere 'roll-over test' ondergaan. Ook stoeltjes met vangtafel zouden die test moeten kunnen halen. Wat ons betreft is dit een afdoende maatregel.

Aangepaste test

De problemen bij de frontale botsing zijn lastig in kaart te brengen. We weten nog niet alles van het krachtenspel op de testdummy. De botskrachten concentreren zich bij een kind in een harnasje meer richting hoofd en nek. In een zitje met vangtafel wordt een kind daar minder belast. Hierdoor komen zitjes met een vangtafel goed uit onze botsproeven.

Sinds het voorjaar van 2015 gebruiken we een testdummy met sensors in de buikstreek. Hiermee kunnen we de belasting meten. Is de druk in de buik te hoog bij een frontale botsing? Dan geven we een lager testoordeel voor de veiligheid. Dat gebeurde sindsdien bij vrijwel alle zitjes met een vangtafel.

Airbag

De Cybex Anoris T i-Size en Cybex Anoris T2 i-Size zijn autostoeltjes met vangtafel én ingebouwde airbag. Bij deze stoeltjes wordt de klap dankzij de airbag anders opgevangen. Hierdoor spelen de bovengenoemde problemen niet bij deze stoeltjes.

Achteruitkijken beter

Overigens zijn wij al jaren voorstander van het zo lang mogelijk achteruitkijkend vervoeren van kinderen. Als kinderen tot 3,5 jaar zo vervoerd zouden worden, was deze discussie overbodig. Achteruitkijkende zitjes beschermen altijd beter dan vooruitkijkende zitjes. of ze nu gebruikmaken van een vangtafel of een harnasje.