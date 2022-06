Draaibaar autostoeltje

Je kind makkelijker in en uit de auto

Steeds vaker kun je een autostoeltje een kwartslag draaien. Het onderstel blijft dan op zijn plek staan, terwijl het stoeltje draait op het onderstel. Zo kun je je kind makkelijker in het stoeltje te zetten.

Je draait het autostoeltje richting de deuropening. Dan is het voor jou makkelijker om de gespjes om de armen van je kind te doen en vast te klikken. Wanneer je klaar bent, draai je het stoeltje terug naar de rijpositie.

Alle grote merken zoals Maxi-Cosi, Britax Römer en Cybex brengen draaibare autostoeltjes op de markt,

Voor welke leeftijd?

Baby's

Babystoeltjes kun je vaak loshalen van het onderstel. Je zet je kind binnen in het autostoeltje, loopt naar de auto en klikt het stoeltje daar in het onderstel. Omdat je je kind binnen al in het stoeltje zet, is draaien van het stoeltje minder belangrijk. Maar als het babystoeltje vastzit op het onderstel is een draaibaar stoeltje wel makkelijker.

Als je kind wat ouder en zwaarder is, kan het ook handiger zijn om het stoeltje in de auto te laten. Vanaf 9 maanden wegen kind en stoeltje samen al snel zo'n 13 kilo. Je laat het stoeltje dan sneller in de auto staan. Dan is het fijn als je het stoeltje kunt draaien om de gespjes vast te zetten.

Peuters

Bij een peuterstoeltje is het draaien vooral op jonge leeftijd handig. Een wat oudere peuter gaat vaak iets makkelijker in z’n stoeltje zitten.

Hoe ver draait het autostoeltje?

Sommige autostoeltjes kun je 90 of 180 graden draaien. Andere stoeltjes kunnen een volledig rondje draaien: 360 graden. Het is verstandig om je kind lang achteruitkijkend te vervoeren. Draai het stoeltje niet te snel in een vooruitkijkende positie. Kijk in de handleiding van het autostoeltje voor meer informatie.

Draaibare autostoeltjes vergelijken

In onze vergelijker zie je welke stoeltjes zijwaarts kunnen draaien. Daar zitten dus autostoeltjes tussen die minimaal 90 graden draaien om je kind te installeren. Zowel bij het linker- als rechterportier van de auto. Alle draaibare stoeltjes in onze vergelijker zet je vast met de Isofix bevestigingspunten in de auto.