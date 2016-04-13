Besparen autostoeltje

Wat kost een autostoel?

Vanaf de geboorte totdat je kind minimaal 1,35 meter is moet je het in een 'goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel' vervoeren. Dat staat zo in de wet. Veel ouders beginnen met een babystoeltje en stappen daarna over op een peuterstoeltje. Daarna volgt vaak een zittingverhoger. Een overbrugging naar de tijd dat het kind alleen maar een autogordel om hoeft.

De kosten van 3 opeenvolgende autostoeltjes kunnen flink oplopen. Want goed scorende autostoeltjes voor baby's kosten zo'n €150. Voor een Isofix-onderstel komt daar tussen de €150 en €200 bij. Zo kost een babystoeltje op een Isofix-onderstel tussen de vaak minstens €300. Je gebruikt dit stoeltje meestal alleen het eerste levensjaar.

Ook Isofix-peuterstoeltjes zijn vaak duurder dan de autostoeltjes die je met een gordel vast zet.

Kies voor een gebruikte autostoel

Er is niks mis mee om een autostoeltje voor meerdere kinderen binnen een gezin te gebruiken. Of om een tweedehands autostoeltje van een familielid of een vriend over te nemen.

Let er wel goed op dat het autostoeltje in goede staat is. Maar ook of het stoeltje nooit een botsing te verduren heeft gehad. Ook moet de gebruiksaanwijzing erbij zitten.

Zo bespaar je flink en vervoer je je kind toch veilig en comfortabel. Kijk of er op het autostoeltje een goedkeuringslabel zit volgens R44- of R129-veiligheidsnorm. En dat het geschikt is voor gebruik in je auto.

Hergebruik het Isofix-onderstel

Soms kun je voor een peuterstoeltje hetzelfde Isofix-onderstel gebruiken als voor Isofix-babystoeltje. Dat is goedkoper dan een heel nieuw Isofix-peuterstoeltje. Hiermee bespaar je minstens €100.

Kies een autostoel voor baby's én peuters

Een Isofix-autostoel voor baby's én peuters kan een slimme keuze zijn. Je kind zit dan de hele gebruiksperiode achteruitkijkend. Bedenk wel dat je je kindje dan niet meer met stoeltje en al in en uit de auto kunt zetten en halen. Dit is bij babystoeltjes vaak wel zo.

Voor een periode van 3,5 jaar betaal je voor sommige goedkopere stoeltjes ongeveer €300. Dat is in plaats van zo'n €600 voor 2 opeenvolgende autostoeltjes. Dat kan dus een besparing van honderden euro's zijn. Een nadeel van deze oplossing is dat het stoeltje vast staat en geen draagbeugel heeft. Je kunt daardoor het stoeltje niet met kind en al uit de auto halen.

Er komen steeds meer i-Size autostoeltjes op de markt waarvan je het onderstel ook voor baby- en peuterstoeltjes kunt gebruiken. Ze kosten tot wel €700 voor de eerste 3,5 jaar. Je hebt dan een babystoeltje dat je met kind en al in de auto zet. En later gebruik je het als peuterstoeltje waarin het kind achteruit kijkt tot het 83 cm is.

Kies niet het hipste exemplaar

Let ook op prijsverschillen vanwege de kleur van de bekleding of hoes. Minder populaire designs of minder gewilde kleuren zijn vaak enkele tientjes goedkoper.

Koop niet bij de autodealer

Bij de autodealer betaal je vaak de hoofdprijs voor een autostoeltje. Dit zijn meestal stoeltjes van bekende fabrikanten met een andere hoes waarop het automerklogo staat. Zonder dat logo ben je voor hetzelfde stoeltje in andere winkels veel goedkoper uit.

Gunstig geprijsde stoeltjes voor verschillende leeftijden

In warenhuizen en bouwmarkten vind je vaak gunstig geprijsde autostoeltjes. Deze autostoeltjes zijn voor verschillende leeftijden geschikt. Bijvoorbeeld voor kinderen van 1 tot 12 jaar. Dat kan extra voordelig zijn.

Wij hebben een aantal van dit soort goedkope autostoeltjes getest. We zagen dat de bescherming die ze bieden vaak achterblijft bij de bekende autostoeltjes. Ze blijven ook achter als het gaat om gebruiksgemak. Vaak kun je het harnasje niet eenvoudig aanpassen aan het postuur van je kind.

Met een duurder autostoeltje kies je vaak voor geavanceerdere oplossingen. Je hoeft ook maar 1 handeling te doen om iets aan te passen.

Goedkopere autostoeltjes

Sommige goedkopere autostoeltjes die worden verkocht komen van de Franse fabrikant TeamTex. Je kunt ze onder andere kopen als autostoeltjes van Nania, Fisher Price, Ferrari en Kids River. Het verschil zit vooral in de bekledingshoezen. Het onderliggende frame is gelijk en de goedkeuringsnummers zijn identiek.

Tip: vergelijk het goedkeuringsnummer van autostoeltjes die je in de winkel ziet, maar die niet in onze vergelijker voorkomen. Wellicht is het onder een andere naam bekend.