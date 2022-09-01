Afraders bij autostoeltjes

Welke autostoeltjes zijn afraders?

In de afgelopen 10 jaar hebben we 25 autostoeltjes getest die we afraden. De meeste van deze stoeltjes worden niet meer verkocht. Een aantal zijn nog beperkt te koop, vaak in internationale webwinkels zoals Amazon.

Universele Isofix-adapters

Universele Isofix-adapters voor autostoeltjes zijn onveilig en kunnen bij een botsing losraken. Dit is gevaarlijk voor kinderen.

Wanneer is een autostoeltje een afrader?

Wij testen de veiligheid van autostoeltjes met botsproeven. Zo beoordelen we hoe veilig het stoeltje is bij een botsing van voren en een botsing van opzij. Met behulp van testpoppen zien we hoe goed het stoeltje kan beschermen bij een botsing.

Onze frontale botsproef is strenger dan de wettelijke norm (R129). Die norm is gebaseerd op auto’s uit de jaren tachtig. Moderne auto's zijn vaak stijver en vervormen minder bij een botsing. Daardoor kunnen de krachten op een autostoeltje hoger zijn. Daarom gebruiken wij een zwaardere, maar realistische botsproef die beter aansluit bij botsingen met moderne auto’s.

Beschermt het stoeltje niet voldoende bij één van de botsproeven? Dan raden we het stoeltje af.

In sommige gevallen zien we duidelijke mankementen waaruit blijkt dat het stoeltje niet veilig is. In dat geval controleren we het mankement en melden we dit bij de fabrikant. In veel gevallen worden stoeltjes direct uit de winkels gehaald.

Welke stoeltje moet je wél kopen?

Bekijk de beste autostoeltjes om te zien welk stoeltje wel goed beschermt en prettig te gebruiken is. We testen elk halfjaar nieuwe autostoeltjes.

De beste autostoeltjes