Afraders bij autostoeltjes

Wanneer is een autostoeltje een afrader?

Wij testen de veiligheid van autostoeltjes met botsproeven. Zo beoordelen we hoe veilig het stoeltje is bij een botsing van voren en een botsing van opzij. Met behulp van testpoppen zien we hoe goed het stoeltje kan beschermen bij een botsing.

We testen strenger dan de wettelijke norm. Beschermt het stoeltje niet voldoende bij één van de botsproeven? Dan raden we het stoeltje af.

In sommige gevallen zien we duidelijke mankementen waaruit blijkt dat het stoeltje niet veilig is. In dat geval controleren we het mankement en melden we dit bij de fabrikant. In veel gevallen worden stoeltjes direct uit de winkels gehaald.

Welke autostoeltjes zijn afraders?

In de afgelopen 7 jaar hebben we zo’n 20 autostoeltjes getest die we afraden. Veel van deze stoeltjes worden niet meer verkocht. Een aantal zijn nog beperkt te koop, vaak in internationale webwinkels zoals Amazon.

Welke stoeltje moet je wél kopen?

Bekijk de beste autostoeltjes om te zien wel stoeltje wel goed beschermt en prettig te gebruiken is. We testen elk halfjaar nieuwe autostoeltjes.

De beste autostoeltjes