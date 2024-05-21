Laatste update van de test: opvallende punten

Nieuwe stoeltjes getest

In het voorjaar van 2026 testten we meer dan 20 autostoeltjes. We testten bijvoorbeeld de betaalbare Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size voor kinderen vanaf 4 jaar. Ook testten we de luxe Cybex Sirona Ti Plus voor baby’s en peuters. En de Maxi-Cosi Emerald 360 Pro die vanaf de geboorte te gebruiken is tot je kind geen autostoeltje meer nodig heeft.

De meeste geteste autostoeltjes scoren voldoende in onze test met strenge botsproeven. Maar er zijn ook veel stoeltjes die maar net een voldoende scoorden, of zelfs zakten voor de botsproef.

Acht autostoeltjes doorstaan botsproef niet

Eerder testten we de Reecle i-Size Autostoel 360 graden draaibaar (ZA10). Dit stoeltje faalde in de botsproef en is daarom een afrader.

Hetzelfde autostoeltje blijkt onder meerdere merken en modelnamen verkocht te worden, maar met hetzelfde goedkeuringsnummer. Daarom testten we dit voorjaar nog 7 vergelijkbare stoeltjes in de frontale botsproef. Geen van deze stoeltjes bleef tijdens de crash goed zitten. Alle 7 schoten los van de testbank. Daarom raden we ook deze modellen af. Sommige van deze stoeltjes zijn ook in Nederland te koop. Ze zijn nu in onze vergelijker te vinden. Het gaat om de volgende modellen:

Let op het goedkeuringsnummer

Deze 8 vergelijkbare stoeltjes hebben allemaal hetzelfde goedkeuringsnummer: E8-0313715. Deze stoeltjes faalden in de botsproef. Hierdoor kunnen consumenten er niet op vertrouwen dat ze voldoende bescherming bieden bij een ongeluk. Daarom raden we af autostoeltjes met goedkeuringsnummer E8-0313715 te kopen. Het goedkeuringsnummer staat op het oranje label van het stoeltje.

Problemen met Isofix-onderstel

Ook de Kinderkraft Mink Pro 2 i-Size in combinatie met de Mink FX2 Isofix Base kwam niet door de botsproef heen. Bij de frontale botsing schoot het autostoeltje los van de basis. Door de klap slingerde het stoeltje met de dummy door de auto. Daarom raden we het gebruik van dit autostoeltje in combinatie met de Mink FX2 Base af.

We hebben de Kinderkraft Mink Pro 2 i-Size ook afzonderlijk getest, bevestigd met de autogordel. Met deze bevestigingsmethode doorstond het stoeltje de botsproef wel en kan het dus gewoon gebruikt worden.

Onze test

We testen autostoeltjes op bescherming bij een frontale en zijwaartse botsing. En we testen zwaarder dan de norm. Zo kunnen we laten zien welke autostoeltjes meer bieden dan het wettelijk minimum. We kijken we ook naar het gebruiksgemak en het comfort voor het kind.

We hebben tot nu toe nog weinig autostoeltjes volgens de aangescherpte testmethode getest. Je kunt daardoor eerder geteste stoeltjes niet goed vergelijken met stoeltjes die zijn getest volgens de nieuwe methode. Daarom zijn er voorlopig geen Beste uit de Test of Beste Koop.

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