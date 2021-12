Laatste update van de test: opvallende punten

Herkansing

Nadat de Chicco Kiros op Isofix-onderstel faalde in de voorjaarstest, verbeterde de fabrikant het onderstel. De Kiros ging in de herkansing met dit gewijzigde onderstel en slaagde nu met vlag en wimpel. Controleer bij aankoop goed de DOM-code ('Date of Manufacture'). Je weet dan zeker dat je een verbeterd onderstel koopt.

Ook de Swandoo Marie 3 bleek ‘schoon’ en goed voor een hoger Testoordeel dan zijn voorganger: de eerder geteste Swandoo Marie 2. In die voorganger troffen we schadelijke stoffen aan.

Ontwikkelingen

Van de geteste stoeltjes zijn er 4 geschikt voor kinderen vanaf hun geboorte tot ze groot genoeg zijn om in de autogordel te zitten. Dit soort meegroei autostoeltjes zien we steeds vaker, maar ze konden niet overtuigen. Over het algemeen zijn ze minder gemakkelijk en beschermen ze niet altijd even goed.

We zien ook steeds meer baby/peuterstoeltjes met Isofix-bevestiging op de markt die je opzij kunt draaien naar de deuropening. Zo zet je je kindje makkelijk in de auto.

Grote merken bieden nu zo'n oplossing voor babystoeltjes. Zoals de Maxi-Cosi Pebble 360 op het Familyfix 360-onderstel en de Britax-Romer Baby-Safe 3 i-Size op het Flex base-onderstel.

Wanneer je de baby in het begin met stoeltje en al in de auto zet is deze optie nog niet zo nuttig. Maar bedenk dat het volgende (peuter)stoeltje ook draaibaar is en op hetzelfde onderstel past.

Predicaten

Onze predicaten Beste uit de Test en Beste Koop kennen we vanaf nu alleen nog toe aan stoeltjes die aan de strengere R129-norm (i-Size) voldoen. Voor het bepalen van de Beste Koop kijken we naast het Testoordeel en prijs ook naar de lengte van de gebruiksperiode.

Onze test

We testten de autostoeltjes op bescherming van een kind bij een frontale botsing. Ook bij een botsing van opzij. We testen zwaarder dan de norm. Op deze manier kunnen we laten zien welke autostoeltjes meer bieden dan het wettelijk minimum.

Daarnaast kijken we ook naar het gebruiksgemak en het comfort voor het kind.

Vorige testupdates