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Recaro autostoeltje

Welke Recaro autostoeltje komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Recaro autostoeltjes en vergelijk de Recaro autostoeltje met andere autostoeltjes.
Laatste update van de test: 26 mei 2026

Keuzehulp

  • Recaro Axion 1
    RecaroAxion 1
    Kinderstoeltjes|100-150 cm|Isofix

    € 300,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Salia 125 Kid
    RecaroSalia 125 Kid
    Peuter/kinderstoeltjes|61-125 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Toria Elite
    RecaroToria Elite
    Peuter/kinderstoeltjes|76-150 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Kio + Avan/Kio base
    RecaroKio + Avan/Kio base
    Peuterstoeltjes|60-105 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Avan
    RecaroAvan
    Babystoeltjes|40-83 cm|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Avan + Avan/Kio base
    RecaroAvan + Avan/Kio base
    Babystoeltjes|40-83 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Tian Elite
    RecaroTian Elite
    Peuter/kinderstoeltjes|9-36 kg|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Mako Elite 2
    RecaroMako Elite 2
    Kinderstoeltjes|100-150 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Salia
    RecaroSalia
    Baby/peuterstoeltjes|40-105 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Salia Elite
    RecaroSalia Elite
    Baby/peuterstoeltjes|40-105 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Monza Nova Evo Seatfix
    RecaroMonza Nova Evo Seatfix
    Kinderstoeltjes|15-36 kg|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Monza Nova Evo
    RecaroMonza Nova Evo
    Kinderstoeltjes|15-36 kg|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Afrader
    Recaro Optia + Smart Click Base
    RecaroOptia + Smart Click Base
    Afrader
    in de categorie: Peuterstoeltjes - isofix
    Peuterstoeltjes|9-18 kg|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Zero.1 Elite
    RecaroZero.1 Elite
    Baby/peuterstoeltjes|40-105 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Privia Evo + Smart Click Base
    RecaroPrivia Evo + Smart Click Base
    Babystoeltjes|0-13 kg|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Guardia
    RecaroGuardia
    Babystoeltjes|0-13 kg|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Guardia + Smart Click Base
    RecaroGuardia + Smart Click Base
    Babystoeltjes|0-13 kg|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Recaro Privia Evo
    RecaroPrivia Evo
    Babystoeltjes|0-13 kg|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

Autostoeltjes per merk