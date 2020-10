Recaro Salia Elite

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Baby/peuterstoeltjes die je vastzet met de isofix verbindingspunten in de auto. Te gebruiken vanaf 40cm tot 105cm (zo’n 4 jaar). Voor pasgeborenen kan je een deel van het zitje uit de auto halen zodat je het kind buiten de auto in het zitje kan plaatsen. Dit deel van het zitje gebruik je niet meer wanneer het kind ouder is (vanaf 76cm).