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Avionaut autostoeltje

Welke Avionaut autostoeltje komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Avionaut autostoeltjes en vergelijk de Avionaut autostoeltje met andere autostoeltjes.
Laatste update van de test: 26 mei 2026

Keuzehulp

  • Avionaut Stardust
    AvionautStardust
    Peuter/kinderstoeltjes|61-150 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Avionaut Maxspace Smart
    AvionautMaxspace Smart
    Kinderstoeltjes|100-150 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Avionaut Pixel Pro 2.0 C + IQ Orbit Swivel Base
    AvionautPixel Pro 2.0 C + IQ Orbit Swivel Base
    Babystoeltjes|40-86 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Avionaut Pixel Pro 2.0 C
    AvionautPixel Pro 2.0 C
    Babystoeltjes|40-86 cm|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Avionaut Cosmo
    AvionautCosmo
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Avionaut Cosmo + IQ Base 2.0
    AvionautCosmo + IQ Base 2.0
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Avionaut Sky 2.0
    AvionautSky 2.0
    Baby/peuter/kinderstoeltjes|40-125 cm|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Avionaut MaxSpace Comfort System +
    AvionautMaxSpace Comfort System +
    Kinderstoeltjes|100-150 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Avionaut Pixel
    AvionautPixel
    Babystoeltjes|40-86 cm|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Avionaut Pixel + IQ Onderstel
    AvionautPixel + IQ Onderstel
    Babystoeltjes|40-86 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Avionaut Ultralite + IQ i-Size base
    AvionautUltralite + IQ i-Size base
    Babystoeltjes|45-86 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

Autostoeltjes per merk