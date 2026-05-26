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Jané autostoeltje

Welke Jané autostoeltje komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Jané autostoeltjes en vergelijk de Jané autostoeltje met andere autostoeltjes.
Laatste update van de test: 26 mei 2026

Keuzehulp

  • Jané Kombibaby
    JanéKombibaby
    Babystoeltjes|40-87 cm|Autogordel

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané Kombibaby + Kombibase i-Size Isofix basis
    JanéKombibaby + Kombibase i-Size Isofix basis
    Babystoeltjes|40-87 cm|Onderstel met Isofix

    € 340,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané Kombikid + Kombibase i-Size Isofix basis
    JanéKombikid + Kombibase i-Size Isofix basis
    Baby/peuterstoeltjes|40-105 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané iKonic R
    JanéiKonic R
    Baby/peuterstoeltjes|40-105 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané Koos i-Size R1 + iPlatform Comfy
    JanéKoos i-Size R1 + iPlatform Comfy
    Babystoeltjes|40-83 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané iMatrix + iPlatform Comfy
    JanéiMatrix + iPlatform Comfy
    Babystoeltjes|40-83 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané Groowy
    JanéGroowy
    Peuter/kinderstoeltjes|60-150 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané Groowy + Nest i-Size
    JanéGroowy + Nest i-Size
    Baby/peuter/kinderstoeltjes|40-150 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané Koos i-Size R1
    JanéKoos i-Size R1
    Babystoeltjes|40-83cm|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané iMatrix+ iPlatform
    JanéiMatrix+ iPlatform
    Babystoeltjes|40-83cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Jané Koos i-Size R1 + iPlatform
    JanéKoos i-Size R1 + iPlatform
    Babystoeltjes|40-83cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

Autostoeltjes per merk