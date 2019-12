Jane Gravity

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gemiddeld i-Size zitje voor kinderen tot ongeveer 4 jaar oud (40 tot 105 cm), waarvan de totaalscore wordt afgewaardeerd door een te hoge concentratie van schadelijke stoffen in de bekleding. Het stoeltje kan de hele gebruiksduur achteruitkijkend gebruikt worden, maar mag vanaf 76 cm ook vooruitkijkend geplaatst worden. Zitje kan licht gekanteld worden, zodat het kind bv kan slapen. Ook kan het zitje gedraaid worden, zodat het kindje makkelijker in het stoeltje te zetten is.