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JaneQuartz

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  15-36 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Veilig, voorwaarts gericht zitje voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar (van 15 tot 36 kg). Vastzetten met een 3-puntsgordel en het heeft ook Isofix bevestigingspunten. De Isofix bevestiging zorgt ervoor dat het stoeltje net iets steviger staat. Het zitje is ook iets veiliger wanneer er gebruik van de Isofix bevestiging wordt gemaakt. In sommige auto’s is het mogelijk dat de 3-puntsgordel in de auto de gordel niet vasttrekt wanneer het kind naar voren buigt. Controleer of dit probleem voorkomt in je auto voor aanschaf. De stabiliteit kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun te verwijderen of het zitje achterwaarts te installeren.

Samenvatting

Soort
Kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
15-36 kg
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Met de rijrichting mee