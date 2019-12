Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Jane Grand kwam in de problemen tijdens de frontale botsing. De haken waarmee dit zitje op de stoel wordt vastgezet - de isofix-verbinding - konden de grote krachten niet aan. Het stoeltje krijgt daardoor een onvoldoende en is een afrader. Het is geschikt voor kinderen van 9-36kg en voorwaarts gericht.