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Bébé Confort autostoeltje

Welke Bébé Confort autostoeltje komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bébé Confort autostoeltjes en vergelijk de Bébé Confort autostoeltje met andere autostoeltjes.
Laatste update van de test: 26 mei 2026

Keuzehulp

  • Bébé Confort Tinca
    Bébé ConfortTinca
    Babystoeltjes|45-75 cm|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Tinca + Tinca Base
    Bébé ConfortTinca + Tinca Base
    Babystoeltjes|45-75 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Marble
    Bébé ConfortMarble
    Babystoeltjes|40-85 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Mica
    Bébé ConfortMica
    Baby/peuterstoeltjes|40-105 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Morion
    Bébé ConfortMorion
    Kinderstoeltjes|100-150 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Kore
    Bébé ConfortKore
    Kinderstoeltjes|100-150 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Kore Pro
    Bébé ConfortKore Pro
    Kinderstoeltjes|100-150 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Beryl + Base
    Bébé ConfortBeryl + Base
    Baby/peuter/kinderstoeltjes|0-25 kg|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Coral
    Bébé ConfortCoral
    Babystoeltjes|40-75 cm|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Coral + FamilyFix3 base
    Bébé ConfortCoral + FamilyFix3 base
    Babystoeltjes|40-75 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Jade + 3wayFix
    Bébé ConfortJade + 3wayFix
    Babystoeltjes|40-70 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Pebble Pro + FamilyFix One onderstel
    Bébé ConfortPebble Pro + FamilyFix One onderstel
    Babystoeltjes|45-75 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Titan Pro
    Bébé ConfortTitan Pro
    Peuter/kinderstoeltjes|9-36 kg|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Pebble Pro + 3wayFix onderstel
    Bébé ConfortPebble Pro + 3wayFix onderstel
    Babystoeltjes|45-75 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Pebble Pro
    Bébé ConfortPebble Pro
    Babystoeltjes|45-75 cm|Autogordel

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Pearl Pro i-Size + 3wayFix onderstel
    Bébé ConfortPearl Pro i-Size + 3wayFix onderstel
    Peuterstoeltjes|67-105 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Pearl One + FamilyFix One i-Size base
    Bébé ConfortPearl One + FamilyFix One i-Size base
    Peuterstoeltjes|67-105 cm|Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

  • Bébé Confort Rock + FamilyFix One i-Size base
    Bébé ConfortRock + FamilyFix One i-Size base
    Babystoeltjes|45-75 cm|Onderstel met Isofix

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Ergonomie

Autostoeltjes per merk