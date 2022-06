Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Veilig en licht i-Size babystoeltje dat geschikt is voor kinderen tot maar 1 jaar oud (45 cm tot 75 cm). Het Isofix-onderstel installeer je in de auto; het stoeltje is er eenvoudig in te klikken. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. Bedenkt dat je na dit stoeltje weer een achteruitkijkend stoeltje nodig zult hebben, omdat 1 jaar erg jong is om vooruitkijkend vervoerd te worden. Het onderstel installeer je in de auto; het stoeltje is er eenvoudig in te klikken.