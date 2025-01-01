AvionautStardust

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 61 cm tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Het zitje kan extra lang achteruitkijkend gebruikt worden, tot zo'n 6 jaar. Vanaf 76 cm én wanneer het kind meer dan 15 maanden oud is is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. Kinderen tot 105 cm zet je vast in het harnasje. Je zet het stoeltje dan vast op het Isofix onderstel en met de steunpoot. Wanneer je kind ouder is gebruik je de autogordel. Het stoeltje is draaibaar zodat je je kind gemakkelijker in het stoeltje kunt zetten. Wanneer je gaat rijden draai je het stoeltje weer terug naar de rijpositie.