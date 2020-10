Recaro Salia

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Baby/peuterstoeltjes die je vastzet met de isofix verbindingspunten in de auto. Te gebruiken wanneer het kind 40cm lang is tot 105cm (zo’n 4 jaar). Het zitje zit vast aan het ondersel, maar is wel een kwartslag te draaien om het kind in het zitje te zetten.