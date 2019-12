Graco Snugride i-Size

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Veilig maar groot i-Size babystoeltje dat geschikt is voor kinderen tot ongeveer 1,5 jaar oud (tot 87 cm). De gordelgeleiders aan de zijkant zitten nogal verstopt en dat maakt het vastzetten van het stoeltje lastiger. De gordel raakt de buik van langere baby’s; dat is minder comfortabel. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. Ook getest met Base i-Size onderstel.